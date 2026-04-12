Thai phụ lâm nguy khi sinh vì khối u xơ tử cung "càng cắt càng lớn"

Khối u xơ tử cung cứ mổ lại tái phát

Chị T. (35 tuổi) được đưa đến Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) do nhân xơ tử cung lớn thò vào âm đạo, khi đã mang thai 35 tuần. Tình trạng này đe dọa sức khỏe của cả thai nhi lẫn thai phụ.

Khai thác bệnh sử cho thấy, trước đó thai phụ từng 2 lần sinh thường thuận lợi. Ở lần mang thai thứ 3, người phụ nữ được một cơ sở y tế xác định có u xơ tử cung to và được phẫu thuật cắt khối u qua ngả âm đạo.

Tháng 10/2025 (khi thai đạt 14 tuần tuổi), chị T. đến Bệnh viện Hùng Vương và được ghi nhận u xơ tử cung tái phát (kích thước 7x8x5cm), xuất phát từ cổ tử cung thò ra âm đạo. Thai phụ được phẫu thuật cắt nhân xơ tử cung qua ngả âm đạo lần thứ hai.

Đến tháng 2 (khi thai 29 tuần tuổi), cũng tại Bệnh viện Hùng Vương, chị T. được chẩn đoán u xơ tử cung tái phát nhanh, biến chứng nhiễm trùng, hoại tử. Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận u xơ lần này thò ra ngoài âm hộ kích thước lớn hơn và có dấu hiệu nhiễm trùng, mưng mủ.

Sau phẫu thuật, chị T. được điều trị kháng sinh ổn định và xuất viện sau 10 ngày điều trị tích cực.

Một ca mổ u xơ tử cung (Ảnh minh họa: BV).

Gần đây, khi đã cận kề thời điểm lâm bồn (thai 35 tuần tuổi), người phụ nữ đi tái khám mà lại được các bác sĩ phát hiện khối nhân xơ tái phát. Lần này, khối u che hết toàn bộ cổ tử cung.

Kết quả siêu âm ghi nhận thai nhi trong bụng chị T. nặng 2,2kg, có nhân xơ tử cung rất to, đồng thời thai phụ bị viêm gan B mạn tính. Sau quá trình theo dõi và thăm khám, các bác sĩ đã chỉ định mổ lấy thai kết hợp bóc khối u cho bệnh nhân vào cuối tháng 3.

Thai phụ được chuyển phòng mổ, sinh một bé gái khỏe mạnh. Quá trình phẫu thuật, bác sĩ xác định sản phụ có u xơ tử cung kích thước 15x10x5cm, nhân xơ lan rộng và sa ra khỏi âm đạo. Bác sĩ tiếp tục tiến hành bóc toàn bộ nhân xơ tử cung, ghi nhận cân nặng khối u đến 2,2kg.

Hậu phẫu, mẹ con sản phụ được can thiệp tích cực. Đến nay, sức khỏe họ ổn định và đã được xuất viện.

Bé gái chào đời an toàn, khỏe mạnh (Ảnh: BV).

Ca bệnh hiếm gặp, nhiều nguy cơ khi xử trí

BSCKII Nguyễn Thị Anh Phương, Trưởng khoa Sản bệnh, Bệnh viện Hùng Vương chia sẻ, theo y văn, tỷ lệ u xơ tử cung trong thai kỳ nói chung là 2,5-10%. U xơ trong thai kỳ có thể gây nhiều biến chứng sản khoa, tùy thuộc vào kích thước, số lượng và vị trí khối u.

Theo đó, u xơ tử cung làm tăng nguy cơ sẩy thai, xuất huyết âm đạo, sinh non, ngôi thai nhi bất thường. Khi nhân xơ tử cung thoái hóa sẽ gây đau, hoại tử, nhiễm trùng… Ngoài ra, sản phụ mang nhân xơ tử cung có thể gặp biến chứng băng huyết sau sinh và nhiễm trùng hậu sản.

Theo bác sĩ Phương, trường hợp trên khá hiếm gặp. Thứ nhất, khối nhân xơ lớn và có vị trí rất đặc biệt, khi từ cổ tử cung phát triển đến dây chằng rộng trong tiểu khung rồi lan rộng xuống âm đạo, ra khỏi tầng sinh môn.

Sản phụ hồi phục thuận lợi sau 4 lần mổ u xơ tử cung (Ảnh: BV).

Thứ hai, thai phụ dù đã được phẫu thuật cắt nhân xơ ngả âm đạo trước mang thai nhưng khối nhân xơ lại tăng kích thước rất nhanh trong thai kỳ, sa ra ngoài âm đạo thoái hóa nhiễm trùng, khiến các bác sĩ chỉ có thể can thiệp tối thiểu.

Thứ ba, khi người mẹ chuyển dạ thì thai nhi lại ở ngôi ngược. Khối u xơ to thò ra âm đạo, không thể sinh thường bằng đường âm đạo nên phải chỉ định mổ lấy thai.

"Nhân xơ lớn và nằm ở vị trí đặc biệt, có khả năng chèn ép và đẩy lệch niệu quản, nên có nguy cơ tổn thương niệu quản cao khi bóc tách. Ngoài ra, bệnh nhân cũng có khả năng cắt tử cung khi phẫu thuật.

Chính vì thế, ca mổ này đòi hỏi kinh nghiệm xử lý tình huống và tay nghề chuyên môn cao", bác sĩ điều trị cho biết.