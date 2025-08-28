Thái Minh tham gia Triển lãm Thành tựu Đất nước 2025

Gian hàng của Thái Minh không chỉ giới thiệu những sản phẩm chăm sóc sức khỏe uy tín mà còn khẳng định con đường “Tiên phong khoa học” mà doanh nghiệp đã bền bỉ theo đuổi suốt hơn một thập kỷ.

Hành trình khởi nghiệp từ khoa học

Xuất phát từ khát vọng ứng dụng tri thức khoa học để phục vụ sức khỏe cộng đồng, Thái Minh đã gây dựng nền móng bằng hoạt động nghiên cứu, kiểm nghiệm và phát triển sản phẩm theo chuẩn quốc tế. Thành quả đã được minh chứng với danh hiệu Thương hiệu Quốc gia năm 2024, cùng ba sản phẩm tiêu biểu: Vương Bảo, Tràng Phục Linh Plus, CotriPro - những thương hiệu Việt được hàng triệu người tiêu dùng tin tưởng.

Không gian trưng bày các sản phẩm của Thái Minh lại triển lãm Thành tựu đất nước 2025 (Ảnh: Thái Minh).

Điểm nhấn tại gian hàng Thái Minh

Tại triển lãm năm nay, gian hàng Dược phẩm Thái Minh mang đến một không gian trải nghiệm đặc biệt. Nổi bật trong đó là dự án Sâm Lai Châu - hệ sinh thái dược liệu khép kín từ nghiên cứu giống, phát triển vùng trồng hữu cơ trên độ cao 1.700m, đến chiết xuất, kiểm nghiệm và bào chế sản phẩm. Dự án không chỉ thể hiện cam kết nâng tầm giá trị sâm Việt mà còn góp phần tạo sinh kế bền vững cho đồng bào vùng cao.

Sản phẩm Sâm Lai Châu do Dược phẩm Thái Minh phát triển, từ nghiên cứu giống, trồng trọt hữu cơ đến chiết xuất và bào chế, góp phần nâng tầm giá trị sâm Việt (Ảnh: Thái Minh).

Bên cạnh đó, khách tham quan còn được tìm hiểu và trải nghiệm các sản phẩm đã làm nên uy tín của Thái Minh như Khương Thảo Đan, Bình Vị Thái Minh, Vương Bảo, Tràng Phục Linh Plus, CotriPro… Đây là kết quả của những công trình nghiên cứu nghiêm túc, phản ánh tư duy phát triển bền vững vì sức khỏe người Việt.

Hành trình khoa học vì sức khỏe: Khát vọng vươn xa từ những giá trị dược liệu Việt

Thành công hôm nay của Thái Minh được xây dựng trên nền tảng khoa học với nhà máy công nghệ cao đạt chuẩn GMP, phòng kiểm nghiệm đạt ISO/IEC 17025, mạng lưới phân phối hơn 10.000 điểm bán, đội ngũ nghiên cứu và phát triển đồng hành cùng các nhà khoa học. Tất cả hợp thành một hệ sinh thái dược phẩm hiện đại, tạo bệ phóng để doanh nghiệp tiếp tục chinh phục những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Nhà máy công nghệ cao Thái Minh Hi-tech - Nhà máy đạt chuẩn GMP và sở hữu phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025 (Ảnh: Thái Minh).

Không chỉ dừng lại ở việc mang đến các sản phẩm chất lượng, Thái Minh còn theo đuổi sứ mệnh kiến tạo giá trị bền vững: phát triển nguồn dược liệu bản địa, góp phần cải thiện đời sống người dân vùng cao tạo nên niềm tự hào cho thương hiệu Việt trên trường quốc tế.

Trong chiến lược đến năm 2030, doanh nghiệp đặt mục tiêu xây dựng nhà máy đạt chuẩn C-GMP - FDA Hoa Kỳ, trở thành đơn vị hàng đầu ngành Sâm Việt Nam và lọt top 100 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Bằng sự kiên định với khoa học, cùng khát vọng đồng hành vì sức khỏe cộng đồng, Thái Minh giới thiệu tới bạn bè, đối tác và khách tham quan tại Triển lãm Thành tựu Đất nước 2025 một hành trình bền bỉ, sáng tạo và đầy quyết tâm - hành trình của một thương hiệu Việt đặt con người ở trung tâm trong mọi giá trị.

Dược phẩm Thái Minh sẽ tham gia Triển lãm 80 năm thành tựu kinh tế - xã hội Việt Nam với gian hàng thuộc khối Khởi nghiệp kiến quốc, đặt tại Hall 4 - Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Hà Nội, từ ngày 28/8 đến 5/9. Tại đây, Thái Minh sẽ giới thiệu hành trình khởi nghiệp khoa học, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tiêu biểu cùng khát vọng đưa dược liệu Việt vươn tầm thế giới.