Thái Bình: Thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, liên quan xe khách Bắc Nam

Dân trí Tỉnh Thái Bình vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đều ở huyện Quỳnh Phụ. Cả 2 trường hợp này đều liên quan đến xe khách chạy tuyến Bắc - Nam.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Bình cho biết, trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều liên quan đến xe khách mang biển kiểm soát số 15B.03684 tuyến Hải Phòng- TPHCM.

Hai trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 là ông Đ.V.V. và chị Đ.T.T. (con gái ông V.) đều trú tại thôn Thanh Mai, xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ.

Qua khai thác thông tin, ngày 13/6 ông Đ.V.V. có bắt xe khách của Công ty Trung Đức mang biển kiểm soát số 15B.03684 từ Đồng Nai về; gần sáng ngày 14/6, ông được con gái là chị Đ.T.T. và anh P.V.D. đón về bằng xe máy. Sau đó chị T. vào trạm y tế xã để khai báo y tế. Trong lịch trình di chuyển của ông V. khoảng 9h sáng ngày 21/6 có đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực và chiều ngày 21/6, sáng ngày 22/6 có đến Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh huyện Quỳnh Phụ.

Cán bộ CDC tỉnh Thái Bình lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Về lịch trình của chị Đ.T.T, sáng ngày 15/6 và 17/6, chị đi mua thức ăn tại thôn Đông, xã Thanh Mai. Sáng ngày 17/6, chị đi khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực. Trong các ngày 15,17,19, 20, 24 và 25/6 chị đi chợ mua thức ăn trên địa bàn thôn Đông, thôn Thanh Mai (xã An Thanh) và thị trấn An Bài. Từ ngày 14 - 25/6, vợ chồng chị đi làm tại Công ty Đạt Gia, xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ. Hàng ngày, chị đều mang cơm sang cho bố là ông V.

Trưa ngày 25/6, 2 người được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, 2 trường hợp trên được lấy mẫu xét nghiệm gửi về CDC Thái Bình và có kết quả là dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện ngành Y tế đang phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát các trường hợp F1, F2 và các trường hợp liên quan; thực hiện phong tỏa toàn bộ thôn Thanh Mai, xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ. Vệ sinh môi trường khử khuẩn hộ gia đình nhà F1 và các gia đình liên quan...

Đức Văn