Tập đoàn y khoa Raffles và Gene Solutions ký kết hợp tác chiến lược

Lễ ký kết có sự tham dự của ông Wilson Lai - Giám đốc Điều hành khu vực Indochina, Raffles Medical; Giáo sư Yasuo Saijo, chuyên khoa Nội Ung bướu - Raffles Medical; Bác sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Đồng sáng lập, Phó tổng giám đốc Gene Solutions và lãnh đạo cấp cao của các đơn vị.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Đồng sáng lập, Phó tổng giám đốc Gene Solutions và ông Wilson Lai -Giám đốc Điều hành khu vực Indochina, Raffles Medical Group ký biên bản đánh dấu hành trình hợp tác chiến lược trong lĩnh vực tầm soát và điều trị ung thư (Ảnh: Gene Solutions).

Theo đó, Tập đoàn y khoa Raffles và Gene Solutions đồng hành cùng nhau trong các dự án thử nghiệm lâm sàng trong lĩnh vực ung thư, đặc biệt là ung thư phổi không tế bào nhỏ.

Trong khuôn khổ hợp tác, Gene Solutions đảm nhận vai trò cung cấp các giải pháp xét nghiệm gen toàn diện trong hệ sinh thái hỗ trợ điều trị ung thư, tập trung vào việc sử dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới (NGS) để phân tích và giải mã, cung cấp bức tranh phân tử toàn diện của khối u như xét nghiệm toàn diện K-4CARE, K-TRACK phân tích đồng thời các đột biến gen đích (EGFR, KRAS, ALK...), các chỉ dấu miễn dịch quan trọng (TMB, MSI, PD-L1), và phân tích RNA.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Tập đoàn Y khoa Raffles và Gene Solutions, các hoạt động sàng lọc, tư vấn và tuyển chọn đối tượng phù hợp tham gia thử nghiệm lâm sàng quốc tế được triển khai bởi Raffles. Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) - đối tác chiến lược của Raffles tại Việt Nam – đóng vai trò hỗ trợ kết nối chương trình.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Nguyên, đồng sáng lập, Phó tổng giám đốc Gene Solutions, chia sẻ, trong thực hành y khoa hiện đại, xét nghiệm gen dần trở thành một mắt xích quan trọng, cung cấp những dữ liệu chuyên sâu phân tích về gen. Đây sẽ là nền tảng giúp bác sĩ xây dựng chiến lược điều trị cá thể hóa và tối ưu hóa phác đồ đa mô thức (phẫu trị, xạ trị, hóa trị, liệu pháp nhắm trúng đích và miễn dịch) cho từng bệnh nhân để đạt hiệu quả cao hơn.

Trong buổi lễ, bác sĩ Nguyễn Hữu Nguyên chia sẻ thêm về Gene Solutions và bức tranh phát triển của y học chính xác trong khu vực (Ảnh: Gene Solutions).

Hợp tác mang hy vọng và giá trị thiết thực cho người bệnh và bác sĩ

Khi tham gia vào dự án thử nghiệm lâm sàng quốc tế, bác sĩ và người bệnh đều có cơ hội được tiếp cận các phương pháp điều trị ung thư tiên tiến trên thế giới, cụ thể:

Theo đó, người bệnh được tạo cơ hội tiếp cận các liệu pháp điều trị tiên tiến, mang lại hy vọng mới trong hành trình chiến đấu chống lại ung thư với sự đồng hành của các chuyên gia di truyền và chuyên gia ung bướu hàng đầu trong và ngoài nước.

Với các bác sĩ, công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới (Next Generation Sequencing – NGS) giúp bác sĩ chẩn đoán sâu vào mã di truyền của khối u, hiểu rõ hơn tình trạng để của từng người bệnh đưa ra sự tư vấn phù hợp về những khả năng đáp ứng với phương pháp điều trị tiên tiến, mở rộng cơ hội chăm sóc cho bệnh nhân.

Giáo sư Yasuo Saijo, chuyên khoa Nội Ung bướu của Raffles Medical, chia sẻ: “Với bác sĩ lâm sàng, giải mã gen đang trở thành chìa khóa hy vọng cho người bệnh. Các kết quả phân tích gen giúp các bác sĩ ung bướu hiểu sâu hơn về đặc điểm di truyền của bệnh.

Từ đó, bác sĩ sẽ có hướng tiếp cận phương pháp điều trị phù hợp, đúng thời điểm, cá thể hóa và lựa chọn thuốc trúng đích, góp phần cải thiện chất lượng sống và nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh. Raffles Medical Group đánh giá cao năng lực công nghệ xét nghiệm đạt chuẩn CAP của Gene Solutions, là nền tảng quan trọng để triển khai các thử nghiệm lâm sàng toàn cầu và mang những tiến bộ điều trị mới đến gần hơn với bệnh nhân Việt Nam”.

Giáo sư, bác sĩ Yasuo Saijo đang tư vấn sức khỏe cho khách hàng tại Bệnh viện AIH, bệnh viện hợp tác chiến lược toàn diện của Raffles Medical Group tại Việt Nam (Ảnh: Raffles).

Phòng xét nghiệm đạt CAP của Gene Solutions trang bị công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới (NGS) công ty Illumina (Hoa Kỳ) dùng trong phân tích và giải mã gen, cung cấp bức tranh phân tử toàn diện của khối u (Ảnh: Gene Solutions).

Ông Trần Thế Phương, Giám đốc Kinh doanh của Gene Solutions, cho biết hiện nay, y học chính xác đang trở thành xu hướng tất yếu trong điều trị ung thư. Các xét nghiệm của Gene Solutions đều tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng của ISO, EMQN và CAP. Điển hình như K-4CARE đánh giá toàn diện chỉ dấu phân tử khối u, xác định đột biến gen và các chỉ dấu phân tử quan trọng khác.

Từ đó, bệnh viện sẽ định hướng phác đồ điều trị phù hợp với từng người bệnh, và xét nghiệm K-TRACK hỗ trợ bác sĩ theo dõi đáp ứng điều trị, giúp phát hiện sớm nguy cơ kháng thuốc hoặc tái phát.

Ông Trần Thế Phương, Giám đốc Kinh doanh, Gene Solutions chia sẻ về kế hoạch hợp tác của hai đơn vị trong buổi lễ (Ảnh: Gene Solutions).

“Sự hợp tác giữa Tập đoàn y khoa Raffles và Gene Solutions cho thấy nỗ lực chung của các bên với mong muốn mang đến lợi ích và hy vọng thực sự cho người bệnh ung thư”, ông Phương nhấn mạnh.