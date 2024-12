Tầm soát sức khỏe chuyên sâu theo chuẩn Nhật: Chìa khóa phát hiện sớm nhiều bệnh nguy hiểm

Phát hiện sớm nguy cơ bệnh hiểm nghèo nhờ khám sức khỏe chuyên sâu

Đã duy trì thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ nhiều năm, chị Hoa (35 tuổi, Việt kiều Singapore) không khỏi bất ngờ khi được phát hiện nguy cơ đột quỵ nghiêm trọng, sau một lần kiểm tra sức khỏe chuyên sâu bằng mô hình Ningen Dock của Nhật Bản tại Hà Nội khi về thăm gia đình.

Kết quả chụp cộng hưởng từ ghi nhận bệnh nhân có túi phình động mạch cảnh nguy hiểm trong sọ não, với kích thước 6,5 x 4,7mm, cổ túi phình có đường kính 3,5mm.

Trường hợp như chị Hoa là minh chứng lý giải vì sao ngày càng nhiều người lựa chọn tầm soát sức khỏe chuyên sâu, thay vì chỉ dừng lại ở việc khám sức khỏe thông thường. Theo khai thác tiền sử, chị Hoa không có bất cứ triệu chứng gì trên cơ thể.

Các chuyên gia tại T-Matsuoka (154 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) - đơn vị thăm khám và chẩn đoán cho chị Hoa cho biết, túi phình mạch não bất thường là nguyên nhân của 80% ca xuất huyết não dẫn đến đột quỵ, thậm chí là tử vong nên cần được tiến hành can thiệp càng sớm càng tốt, vì chúng có thể vỡ bất cứ khi nào.

Ngay khi phát hiện, chị Hoa đã được T-Matsuoka kết nối hội chẩn chuyên sâu với bác sĩ ngoại thần kinh sọ não để lên kế hoạch can thiệp sớm, phòng ngừa nguy cơ xuất huyết não.

3-5% dân số có dị dạng mạch máu não, phát triển âm thầm mà không có biểu hiện báo trước.

Đây không phải là trường hợp duy nhất đã phát hiện, can thiệp và ngăn ngừa nguy cơ bệnh hiểm nghèo từ sớm nhờ tầm soát sức khỏe chuyên sâu. Một ví dụ điển hình khác là trường hợp của một bệnh nhân nữ 65 tuổi. "Sau khi nghe tin chị gái bị chẩn đoán mắc ung thư trực tràng cũng nhờ khám tại T-Matsuoka, tôi hơi lo lắng nên quyết định đi kiểm tra tổng quát", bà An chia sẻ.

Kết quả cho thấy, bà An có polyp trực tràng 18mm, kết quả xét nghiệm cho thấy u tuyến ống, loạn sản độ cao, nguy cơ cao tiến triển thành ung thư, mặc dù bà không có bất kỳ dấu hiệu nào của bệnh tiêu hóa hay các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Bà An cho biết: "May mắn là tôi đã chủ động phát hiện sớm. Sau khi kết thúc việc khám và loại bỏ polyp, tôi được bác sĩ riêng là các bác sĩ gia đình theo dõi và đưa ra phác đồ chi tiết trong 12 tháng tiếp theo về sinh hoạt, dinh dưỡng, được nhắc nhở uống thuốc, tập luyện… vì tôi cũng đang phải điều trị tăng huyết áp, tiểu đường. Nhờ thế tôi cũng cảm thấy an tâm hơn".

Ningen Dock: Bí quyết sống thọ, sống khỏe với phương pháp tầm soát toàn diện từ Nhật Bản

Thực tế, câu chuyện của chị Hoa hay bà An không phải là số hiếm, nhưng nhiều người thường chủ quan nghĩ rằng mình khỏe, hoặc có kiểm tra nhưng chưa thực sự đủ chuyên sâu và toàn diện.

T-Matsuoka là thành viên chính thức của Hiệp hội chăm sóc sức khỏe Ningen Dock Nhật Bản (mã thành viên C2292). Gói kiểm tra sức khỏe Ningen Dock tại T-Matsuoka Medical Center, được xây dựng theo mô hình tầm soát sức khỏe có tuổi đời 70 năm tại Nhật Bản. Gói khám gồm gần 90 danh mục kiểm tra, từ chụp MRI, chụp CT, nội soi tiêu hóa, siêu âm, đo mật độ xương và rất nhiều kiểm tra chuyên sâu khác.

Tư vấn, hội chẩn trực tiếp với chuyên gia hàng đầu Nhật Bản.

Cùng với đó, khách hàng sẽ được thăm khám trực tiếp với các chuyên gia hàng đầu của Nhật Bản và Việt Nam. Khi nghi ngờ có bất thường nguy hiểm, các kết quả chẩn đoán sẽ được kiểm tra kép bởi 3 trung tâm chẩn đoán hình ảnh hàng đầu Nhật Bản, từ đó đảm bảo độ chính xác cao.

Quy trình này không chỉ thuận tiện, mà còn tiết kiệm nhiều so với việc khách hàng phải trực tiếp đi sang Nhật Bản để tiến hành thăm khám. Nếu có nhu cầu sang Nhật Bản điều trị, khách hàng được bảo lãnh visa y tế và được tiếp nhận điều trị ngay tại các bệnh viện hàng đầu Nhật Bản.

Trang thiết bị hiện đại từ Nhật Bản tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) giúp chẩn đoán chính xác và phát hiện các dấu hiệu bất thường nhỏ.

Quy trình khám tại T-Matsuoka được thực hiện tỉ mỉ, đặc biệt, trong suốt quá trình tầm soát, khách hàng sẽ được chăm sóc chu đáo, nghỉ ngơi tại khu vực riêng biệt và thưởng thức bữa ăn trưa theo chuẩn Nhật Bản, đem đến trải nghiệm khám sức khỏe dễ chịu và thư giãn. Đặc quyền bác sĩ riêng đồng hành chăm sóc sức khỏe chủ động trong 12 tháng, đảm bảo duy trì sức khỏe ở trạng thái tốt nhất.

Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của mỗi người, và việc chủ động tầm soát sức khỏe định kỳ là chìa khóa giúp bảo vệ tài sản đó. Từ 6/12 - 9/12 tại T-Matsuoka, khách hàng có thể đăng ký tư vấn, hội chẩn trực tiếp với chuyên gia y tế Nhật Bản trong chương trình Ningen Dock. Gói khám Ningen Dock là lựa chọn thông minh để kiểm tra sức khỏe toàn diện, phát hiện bệnh ngay từ giai đoạn sớm và duy trì sức khỏe bền vững.