Tại sao tôi thường xuyên bị đi ngoài sau ăn sáng?

Dân trí Có lẽ rất nhiều người có chung câu hỏi như vậy bởi ngủ dậy đã đi ngoài nhưng cứ ăn sáng xong một lúc lại muốn đi tiếp. Hiện tượng này là bình thường hay dấu hiệu của bệnh gì?

Anh Trần Thọ Trung (Xuân Trường, Nam Định) có gửi tới bác sĩ câu hỏi như sau: "Chào bác sĩ, sáng nào ngủ dậy tôi cũng đi ngoài một lần rồi nhưng sau khi ăn sáng xong lại đau bụng muốn đi tiếp. Nhất là những hôm tôi ăn bún, phở hay trứng vịt lộn… thì phải đi đến 3-4 lần, phân lỏng nát. Bác sĩ cho tôi hỏi, tôi đang mắc phải bệnh gì? Và làm thế nào để tôi thoát khỏi căn bệnh này?".

PGS.TS.BS Nguyễn Duy Thắng - Nguyên Phó Giám đốc bệnh viện Nông nghiệp, Viện trưởng Viện nghiên cứu và đào tạo Tiêu hóa Gan mật trả lời:

Với những gì bạn mô tả thì có thể bạn bị hội chứng ruột kích thích hay còn gọi là đại tràng co thắt.

Theo thống kê nghiên cứu, đồng hồ sinh học của con người diễn ra như sau:

5h - 7h là lúc ruột già bài độc nên cần đi vệ sinh lúc này.

Sau một ngày đêm, phân di chuyển qua ruột và dừng lại ở đây, tích đủ lớn, đợi đến thời gian 5-7h sáng khi ruột già thải độc sẽ kích thích trực tràng - hậu môn tống ra ngoài. Vậy nên đi ngoài vào khoảng thời gian sau khi ngủ dậy là bình thường, tuân theo đồng hồ sinh học của cơ thể.

Tuy nhiên, sau khi ăn sáng xong, bạn lại muốn đi ngoài tiếp, đó là do thần kinh ở đại tràng của bạn nhạy cảm quá mức. Khoa học gọi đó là hội chứng ruột kích thích hay đại tràng co thắt.

Ngủ dậy đi ngoài rồi, ăn sáng xong lại muốn đi tiếp.

Ở người bình thường, sau khi ăn, do phản xạ thần kinh tự nhiên, nhu động ruột sẽ tăng lên một chút để tống đẩy phân ra ngoài. Nhưng với người mắc hội chứng ruột kích thích, do thần kinh ở đại tràng nhạy cảm một cách bất thường nên sau khi ăn nhu động ruột tăng lên gấp 3 lần so với người bình thường. Điều này khiến thời gian di chuyển của phân trong lòng ruột ngắn lại. Do chưa được hấp thu hết nước và chất dinh dưỡng đã bị co bóp tống ra ngoài ngay nên phân khó thành khuôn, lỏng và sống.

Sáng sớm là thời điểm đại tràng nhạy cảm nhất nên dễ hiểu vì sao bạn cũng như đa phần người bị hội chứng ruột kích thích dễ bị đi ngoài sau khi ăn sáng.

Khi gặp tình trạng trên bạn cần áp dụng chế độ ăn uống nhiều chất xơ kết hợp luyện tập thể thao hợp lý, tránh suy nghĩ nhiều. Ngoài ra, bạn nên dùng những sản phẩm từ thảo dược có tác dụng ổn định thần kinh đại tràng. Áp dụng được điều này, tình trạng của bạn sẽ cải thiện mà không lo tái phát.

Cách dùng thảo dược để ổn định thần kinh đại tràng

Để ổn định thần kinh đại tràng hiệu quả, bạn nên phối kết hợp các thảo dược đầu bảng trong việc hỗ trợ giảm đau, giảm đầy hơi, chướng bụng hiệu quả như Bạch truật, Bạch Thược, Bạch Phục Linh, Hoàng Bá trong khoảng thời gian 1-3 tháng.

Hoàng bá - thảo dược dân tộc giúp cải thiện vấn đề đại tràng.

Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại, để tìm được các thảo dược đã khó, việc chế biến các thảo dược này để sử dụng lại càng không hề đơn giản. Chính vì thế, vận dụng giữa Y học dân tộc với các thành phần mới đã được chứng minh, các nhà dược học Việt Nam đã cho ra đời viên uống TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS.

Với thành phần là 4 vị thảo dược Bạch truật, Bạch Thược, Bạch Phục Linh, Hoàng Bá kết hợp thêm với 2 hoạt chất 5-HTP và ImmuneGamma, Tràng Phục Linh PLUS đã được nghiên cứu và đánh giá là một hướng đi mới hỗ trợ khắc phục hiệu quả Hội chứng ruột kích thích - đại tràng co thắt. Những ai nên dùng TPBVSK Tràng Phục Linh PLUS? Tràng Phục Linh PLUS hiệu quả với: - Người bị hội chứng ruột kích thích, đại tràng co thắt, viêm đại tràng. - Người bị đại tràng lâu năm, tái đi tái lại nhiều lần. - Người bị rối loạn tiêu hóa hoặc có các biểu hiện: Đau bụng, có lúc quặn thắt nổi cục cứng ở bụng, sôi bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần, lúc táo bón, lúc tiêu chảy; phân thường đầu rắn đuôi nát hoặc nhỏ dẹt, lúc nào cũng có cảm giác mót rặn, muốn đi ngoài ngay, đi xong lại muốn đi tiếp. Để khẳng định chất lượng sản phẩm, Tràng Phục Linh PLUS cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không hiệu quả sau 2 tháng sử dụng. Để tìm nhà thuốc gần nhất bán Tràng Phục Linh PLUS xem TẠI ĐÂY. Mua Tràng Phục Linh PLUS ở đâu? Cách 1: Đặt mua Tràng Phục Linh PLUS giao hàng tận nhà bằng cách gọi ngay tới tổng đài miễn cước 18001506. Cách 2: Hỏi mua đúng Tràng Phục Linh PLUS (đọc là Tràng Phục Linh Pờ lút) tại hơn 10.000 nhà thuốc trên toàn quốc. Để xem nhà thuốc gần bạn nhất bán Tràng Phục Linh PLUS, hãy click TẠI ĐÂY sau đó chọn tỉnh thành nơi bạn sinh sống. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THÁI MINH Địa chỉ: Số 3, ngõ 2 Thọ Tháp, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Trường Thịnh