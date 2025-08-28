Suy giảm thị lực ở người lớn tuổi - đừng bỏ lỡ “thời điểm vàng” điều trị

Các bệnh lý nhãn khoa ngày càng phổ biến ở người cao tuổi, trong đó đục thủy tinh thể (cườm đá, cườm khô) là nguyên nhân hàng đầu gây suy giảm thị lực và mù lòa, thường gặp ở người trên 65 tuổi (chiếm 70%).

“Thời điểm vàng” - cơ hội không đến lần hai

Khi gặp tình trạng mắt mờ, nhìn không rõ chữ, hay cảm thấy chói mắt khi đi ngoài nắng, nhiều người chỉ cho rằng đó là biểu hiện tự nhiên của tuổi già hoặc chọn đeo kính đợi đến khi mắt mờ rõ rệt mới nghĩ đến việc thăm khám. Tuy nhiên, theo các bác sĩ nhãn khoa, những triệu chứng này có thể là dấu hiệu sớm của nhiều bệnh lý nguy hiểm, điển hình là đục thủy tinh thể.

Đục thủy tinh thể tiến triển âm thầm. Ở giai đoạn đầu, người bệnh thường không thấy đau hay mờ mắt đột ngột mà chỉ dần quen với việc thị lực suy giảm. Chính sự “quen dần” này khiến nhiều trường hợp đến cơ sở y tế khi thủy tinh thể bị đục chín, đã khiến việc điều trị càng trở nên phức tạp.

Anh Minh (48 tuổi) đến Mắt Sài Gòn Lê Thị Riêng khám trong tình trạng bị cườm nặng, thị lực mắt phải chỉ ở mức nhìn thấy “bóng bàn tay”, mắt trái 0,25/10. Do mắc bệnh nền, việc phẫu thuật của anh Minh càng thêm phần khó khăn. Trước tình trạng này, BS.CKII Huỳnh Thị Ngọc Linh, Phó giám đốc chuyên môn bệnh viện, quyết định thay thủy tinh thể nhân tạo cho anh Minh bằng công nghệ Phaco Không Dao, sử dụng tia laser thay thế dao vi phẫu, với sự hỗ trợ lập trình của trí tuệ nhân tạo (AI) để đảm bảo chính xác tối đa, hạn chế tổn thương và giúp anh nhanh hồi phục.

Cuộc mổ kéo dài hơn những ca thông thường vì tình trạng đục thủy tinh thể quá nặng. Song nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại, kết quả tái khám cho thấy thị lực của anh Minh đã khôi phục 10/10. Tuy nhiên, đây chỉ là trường hợp hy hữu, bởi không phải ai cũng may mắn đến bệnh viện kịp lúc.

Bệnh nhân được điều trị đục thủy tinh thể thành công bằng phương pháp Phaco không dao tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn (Ảnh: Mắt Sài Gòn).

Theo BS.CKII Huỳnh Thị Ngọc Linh - Phó giám đốc chuyên môn bệnh viện Mắt Sài Gòn Lê Thị Riêng, ở bệnh nhân bị đục thủy tinh thể, thị lực kém hơn 4/10 là “thời điểm vàng” để phẫu thuật. Khi thủy tinh thể chưa bị đục chín, bác sĩ có thể quan sát rõ cấu trúc bên trong nhãn cầu, giúp quá trình phẫu thuật diễn ra chính xác và an toàn hơn.

Điều trị sớm giúp giảm thiểu rủi ro trong lúc mổ và tăng khả năng bảo toàn cấu trúc mắt của người bệnh. Trái lại, sự trì hoãn có thể khiến bệnh tiến triển nặng, gây ra nhiều biến chứng, thậm chí dẫn đến mù lòa không thể phục hồi.

Quan tâm nhỏ tạo nên thay đổi lớn

Người lớn tuổi thường gặp rào cản về thông tin, công nghệ lẫn tâm lý e ngại, lúc này, sự đồng hành của con cái trở thành yếu tố quyết định. Việc quan sát, lắng nghe cha mẹ khi họ nhắc đến việc nhìn mờ, động viên cha mẹ đi khám định kỳ, tìm hiểu kiến thức từ các nguồn thông tin uy tín và cùng cha mẹ tiếp cận phương pháp điều trị mới… là những hành động thiết thực để không bỏ lỡ cơ hội vàng.

Với 1-2 lần khám mỗi năm và khoảng 15 phút thăm khám mỗi lần, mỗi người đã có thể giúp cha mẹ mình phòng bị trước mọi nguy cơ. Bên cạnh đó, điều trị bằng những công nghệ hiện đại, có thời gian phẫu thuật và hậu phẫu ngắn như Phaco không dao, cũng là cách để cha mẹ nhanh chóng trở lại cuộc sống sinh hoạt thường ngày, trút bỏ tâm lý làm gánh nặng cho con cái.

Phương pháp Phaco không dao mang lại ánh sáng cho hàng nghìn bệnh nhân đục thủy tinh thể (Ảnh: Mắt Sài Gòn).

Với cha mẹ, mỗi bước đồng hành của con cái không chỉ giúp bảo vệ đôi mắt mà còn tiếp thêm niềm tin, sự an tâm để họ tận hưởng trọn vẹn những năm tháng tuổi già.

Được thành lập vào năm 2004, Bệnh viện Mắt Sài Gòn - thành viên Hiệp hội Bệnh viện Mắt thế giới (WAEH) - hiện là một trong những điểm đến tin cậy hàng đầu Việt Nam trong chăm sóc và điều trị bệnh lý nhãn khoa. Mắt Sài Gòn đã thực hiện hơn 600.000 lượt phẫu thuật thành công, đồng thời nhận danh hiệu “Bệnh viện chuyên khoa của năm trên toàn lãnh thổ Việt Nam 3 năm liên tiếp 2023, 2024 và 2025” do Healthcare Asia Awards trao tặng.

