Sức khỏe của người đàn ông thoát nạn hy hữu khi rơi từ tầng 7 xuống đất

Ngày 5/4, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết đang tiếp tục theo dõi bệnh nhân N.T.N.H. (31 tuổi, trú tại thành phố Đà Nẵng), người rơi từ tầng 7 của một căn hộ ở phường Nam Nha Trang (Khánh Hòa).

Theo đại diện bệnh viện, kết quả chụp chiếu không ghi nhận tổn thương nghiêm trọng có thể đe dọa tính mạng, nạn nhân cũng không bị gãy xương. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn trong tình trạng lơ mơ, kích thích nhẹ nên được chuyển đến khoa Ngoại thần kinh để tiếp tục theo dõi.

Xe cấp cứu đến hiện trường đưa nạn nhân đi viện (Ảnh: Nguyễn Văn).

Cũng theo vị này, người nhà anh H. đã từ Đà Nẵng vào bệnh viện trong sáng 5/4.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, chiều 3/4, anh H. đến thuê phòng tại tầng 4 của căn hộ trên đường Dã Tượng, phường Nam Nha Trang.

Đến hơn 10h ngày 4/4, người này lên tầng 7 và bất ngờ rơi từ ban công xuống dưới. Trong quá trình rơi, nạn nhân va vào dây viễn thông và dây điện, sau đó rơi trúng một ô tô 4 chỗ đậu trước căn hộ rồi tiếp đất, bất tỉnh. Phát hiện sự việc, người dân báo lực lượng chức năng, phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu.