Bé trai bị lưỡi câu móc sâu vào mặt

Chiều 4/4, Trung tâm Y tế xã Tân Kỳ (Nghệ An) đã tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp tai nạn sinh hoạt hy hữu liên quan đến lưỡi câu cá, bé trai 15 tuổi bị dị vật này móc sâu vào vùng hàm dưới.

Bé trai ở xã Tân An, Nghệ An bị lưỡi câu móc sâu vào mặt (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Bệnh nhi nhập viện trưa cùng ngày, trong tình trạng lưỡi câu cá móc sâu vào vùng hàm dưới, sát gò má bên phải.

Theo ghi nhận ban đầu, dị vật cắm sâu gây chảy máu và đau đớn nhiều cho bệnh nhi, tiềm ẩn nguy cơ tổn thương mô mềm và nhiễm trùng.

Bác sĩ Trung tâm Y tế xã Tân Kỳ kịp thời xử lý và lấy lưỡi câu ra an toàn (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Sau khi tiếp nhận, ê-kíp trực đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cấp cứu, thủ thuật để lấy dị vật cho bệnh nhi. Sau thủ thuật, bệnh nhi tỉnh táo, ổn định, không ghi nhận tổn thương nghiêm trọng.