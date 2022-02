Sức khỏe bé 3 tuổi bị đinh cắm vào đầu ra sao sau gần một tháng điều trị?

Liên quan đến sức khỏe bé Đ.N.A. (bé 3 tuổi ở Thạch Thất bị đinh cắm vào đầu), trao đổi với Dân trí sáng 14/2, BS Trần Liên Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho hay, tình trạng của cháu bé đang rất nặng.

Đáng chú ý, theo BS Hương, bên cạnh tình trạng nặng, bé A. còn đáp ứng điều trị kém, tiên lượng dè dặt. Bác sĩ Khoa Hồi sức Cấp cứu Nhi của bệnh viện (nơi bé A. đang điều trị) cũng đã có trao đổi với gia đình về tình trạng của cháu bé.

Cháu bé đang được điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Trước đó, theo ông Đỗ Hữu Chức (ông nội bé A.), cháu bé dù đang mê man nhưng thỉnh thoảng đã có cử động nhẹ được ở đầu ngón chân.

Cận Tết, các bác sĩ đã cho bố cháu bé đã đi xét nghiệm máu để trong trường hợp cần thiết có thể truyền máu cho bé A.

Trong mấy ngày Tết vừa qua, ông Chức, bố và bác của A. thay nhau chăm sóc cháu bé.

"Cháu còn bé quá mà đã phải chịu nỗi đau lớn đến như thế. Gia đình chúng tôi không mong ước gì hơn ngoài việc các bác sĩ có thể cứu A. vượt qua giai đoạn khó khăn này", ông Chức nghẹn ngào.

Tính đến nay, bé Đ.N.A. đã nhập viện cấp cứu được gần một tháng.

Chiều 17/1, Bệnh viện Thạch Thất đã tiếp nhận bé Đ.N.A. nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật.

Đáng chú ý, sau khi các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân, tiến hành đặt ống, chụp phim đã phát hiện trên phim chụp có hình ảnh cản quang trên hộp sọ. Trong quá trình kiểm tra, thăm khám, các bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé đã được bó bột trong 2 tuần.

Ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú tại xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) về tội "Giết người".

Nguyễn Trung Huyên được xác định là nghi phạm chính trong vụ việc bé Đ.N.A. (3 tuổi, ở Canh Nậu, Thạch Thất) bị cắm đinh vào đầu.

Theo Công an Hà Nội, Nguyễn Trung Huyên hoàn toàn không có bệnh lý tâm thần hay "ngáo đá". Gia đình đối tượng thuộc diện căn bản.

Nguyễn Trung Huyên chưa có tiền án, tiền sự. Huyên sống độc lập từ khá lâu. Trước khi cặp kè với mẹ cháu A., Huyên thuê nhà trọ ở nhiều nơi.

Khi bị triệu tập đến cơ quan công an, ban đầu, Huyên loanh quanh, phủ nhận việc liên quan đến những thương tích trên cơ thể bé gái 3 tuổi. Về những thương tích bên ngoài hay những lần bé A. nuốt phải dị vật, Huyên đổ lỗi cho bé gái, nói rằng cháu nghịch ngợm nên bị ngã và tự nuốt dị vật.

Tuy nhiên, trước những chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được, Nguyễn Trung Huyên đã buộc phải thừa nhận hành vi tàn ác.