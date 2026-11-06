“Mẹ Nhật tin dùng” (Mothers’ Selection Award) do Hiệp hội Mẹ bầu và Mẹ nuôi con Nhật Bản tổ chức là giải thưởng ghi nhận những sản phẩm được các mẹ bình chọn dựa trên trải nghiệm thực tế. Thương hiệu Glico ICREO ghi dấu ấn khi được vinh danh vào các năm 2015, 2019, 2020, 2021, 2023 và 2024, với tổng cộng 6 lần được mẹ Nhật tin chọn.

Với thành tích này, Glico ICREO duy trì vị thế nổi bật giữa nhiều thương hiệu sữa tại Nhật Bản, đồng thời thể hiện được sự tin tưởng mà các mẹ dành cho nhãn hàng. Không chỉ vậy, Glico ICREO còn được nhiều mẹ tại Việt Nam và các thị trường quốc tế khác tin chọn đồng hành trong hành trình lớn khôn của con.

Glico ICREO đạt giải Mẹ Nhật tin dùng 6 năm (Ảnh: Glico ICREO).

Thuộc tập đoàn Ezaki Glico - Nhật Bản, với bề dày lịch sử hơn 100 năm

Sữa Glico ICREO là sản phẩm của Tập đoàn Ezaki Glico (Nhật Bản) thành lập từ năm 1922, với hơn 100 năm phát triển trong lĩnh vực thực phẩm và dinh dưỡng, hiện diện tại hơn 30 quốc gia trên thế giới.

Hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, hành trình của Ezaki Glico được ghi dấu qua biểu tượng Glico Running Man. Đây là tấm biển quảng cáo huyền thoại tại khu Dōtonbori, Osaka, xuất hiện lần đầu vào năm 1935.

Trải qua nhiều thập kỷ, hình ảnh nam vận động viên điền kinh với hai tay đưa lên mừng chiến thắng đã trở thành dấu ấn vượt thời gian của Glico, đại diện cho tinh thần tiên phong, ý chí bền bỉ, khát vọng chinh phục thành công phía trước và cam kết không ngừng đổi mới.

Từ những giá trị đặt nền móng cho thương hiệu đến hành trình phát triển các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng, Glico kiên định với sứ mệnh góp phần mang đến cuộc sống khỏe mạnh, trọn vẹn và phong phú hơn cho người tiêu dùng qua từng thế hệ.

Biển quảng cáo Glico Running Man tại khu Dōtonbori, Osaka (Ảnh: Glico ICREO).

Quy trình sản xuất khắt khe tại nhà máy hiện đại Nhật Bản

Glico ICREO được sản xuất tại nhà máy Gifu, một trong những cơ sở sản xuất hiện đại bậc nhất của Tập đoàn Ezaki Glico tại Nhật Bản. Nhà máy Gifu đạt chứng nhận quản lý an toàn thực phẩm quốc tế FSSC 22000, được đầu tư đồng bộ về công nghệ tự động hóa hiện đại và quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Để đảm bảo từng giọt sữa đạt tiêu chuẩn cao, nguồn nguyên liệu tươi sạch được tuyển chọn kỹ lưỡng và trải qua nhiều bước kiểm tra gắt gao ngay từ khâu đầu vào cho đến khi ra thành phẩm.

Trước khi đến tay người tiêu dùng, mỗi sản phẩm đều trải qua quy trình kiểm định tự động hóa khép kín, đáp ứng những tiêu chuẩn an toàn thực phẩm nghiêm ngặt nhất của Nhật Bản đối với các sản phẩm dành cho trẻ nhỏ.

Sữa mát Glico ICREO được sản xuất tại nhà máy hiện đại Gifu, Nhật Bản (Ảnh: Glico ICREO).

Glico ICREO mang đến nguồn dinh dưỡng cân bằng, phù hợp từng giai đoạn phát triển

Các dòng sản phẩm Glico ICREO tại thị trường Việt Nam được nhập khẩu từ Nhật Bản. Công thức sữa theo đuổi triết lý chăm sóc dinh dưỡng cân bằng, lấy cảm hứng từ phương pháp “Da kề da” (Kangaroo Care) nhằm mang lại nguồn sữa mát lành, dễ hấp thu, bảo vệ hệ tiêu hóa còn non nớt của trẻ. Các dưỡng chất trong sữa được nghiên cứu và chọn lọc kỹ lưỡng, tinh chỉnh hàm lượng phù hợp để đáp ứng nhu cầu phát triển của con trong từng giai đoạn.

Thực phẩm bổ sung ICREO Learning Milk (sữa Glico ICREO số 3) dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên với công thức bổ sung Lutein. Đây là dưỡng chất chống oxy hóa tự nhiên tìm thấy trong các loại rau xanh như rau chân vịt, bông cải xanh, đậu Hà Lan… giúp bảo vệ thị lực của trẻ trước tác động của ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử. Bên cạnh đó, sản phẩm còn chứa tiền tố DHA (Pre-DHA) chiết xuất từ dầu tía tô xanh Nhật Bản, hỗ trợ quá trình phát triển trí não và tư duy của trẻ.

Sự kết hợp giữa 5 loại Nucleotides cần thiết và chất xơ hòa tan GOS giúp nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh và tăng cường khả năng hấp thu dinh dưỡng. Hàm lượng đường lactose trong ICREO Learning Milk được tinh chỉnh ở mức hợp lý, mang lại hương vị thanh nhẹ tự nhiên, gần gũi và giúp bé dễ dàng làm quen ngay từ những lần sử dụng đầu tiên.

Sữa Nhật Bản Glico ICREO mang nguồn dinh dưỡng cân bằng (Ảnh: Glico ICREO).

Được các mẹ Nhật tin dùng, các sản phẩm Glico ICREO hiện đã có mặt tại hệ thống chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu, mang đến thêm sự lựa chọn dinh dưỡng chất lượng và an toàn cho các gia đình Việt, góp phần nâng niu hành trình lớn khôn khỏe mạnh của con mỗi ngày.