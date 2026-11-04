Phát hiện các vi phạm ở Bệnh viện Bến Sắn: Giám đốc và nhiều người bị xử lý
(Dân trí) - Sau khi có kết luận kiểm tra toàn diện Bệnh viện Bến Sắn, Sở Y tế TPHCM đã ra quyết định kỷ luật nhiều trường hợp có thiếu sót, vi phạm trong quá trình làm việc tại đây.
Liên quan đến việc Bệnh viện Bến Sắn (phường Tân Hiệp, TPHCM) bị phát hiện hàng loạt tồn tại, thiếu sót qua quá trình kiểm tra toàn diện (thời kỳ từ ngày 1/1/2024 đến ngày 28/2/2026), mới đây Sở Y tế TPHCM đã ban hành các quyết định thi hành kỷ luật đối với nhiều cá nhân của đơn vị.
Cụ thể, Sở Y tế thi hành kỷ luật hình thức "Khiển trách" đối với ông Lê Văn M., Giám đốc Bệnh viện Bến Sắn giai đoạn bị kiểm tra.
Với vai trò người đứng đầu đơn vị, ông Lê Văn M. chưa thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao; để xảy ra những sai phạm, thiếu sót trong quá trình quản lý, điều hành Bệnh viện Bến Sắn, làm ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động của Bệnh viện.
Ông Hà Dũng H., Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính quản trị Bệnh viện Bến Sắn bị thi hành kỷ luật hình thức "Khiển trách", vì để xảy ra sai phạm, thiếu sót trong quá trình tham mưu các nội dung liên quan chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị, được nêu tại kết luận kiểm tra toàn diện Bệnh viện Bến Sắn.
Ông Hà Dũng H. cũng có vi phạm kỷ luật về thời gian đi nước ngoài chưa được cấp có thẩm quyền đồng ý, trong năm 2024.
Ông Trần Hoàng L., Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế toán kiêm Kế toán trưởng Bệnh viện Bến Sắn cũng bị thi hành kỷ luật hình thức "Khiển trách", vì chưa thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, để xảy ra các sai phạm về tài chính, kế toán tại đơn vị trong thời kỳ bị kiểm tra.
Bên cạnh các quyết định kỷ luật, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cũng phê bình nghiêm khắc đối với ông Phạm Mai Lôi V., Phó Giám đốc Bệnh viện Bến Sắn, vì để xảy ra những thiếu sót trong quá trình quản lý đối với một số lĩnh vực được phân công phụ trách.
Tại kết luận kiểm tra toàn diện, ông V. còn bị xác định không thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh ở thời điểm kiểm tra, nhưng Bệnh viện Bến Sắn vẫn cho hưởng mức hỗ trợ đặc thù theo nhiệm vụ phân công là bác sĩ (theo Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND), không đảm bảo quy định.
Ngoài ra, Trưởng khoa Dược - Vật tư y tế của Bệnh viện Bến Sắn cũng bị Sở Y tế TPHCM phê bình nghiêm khắc, do để xảy ra những thiếu sót, vi phạm trong quá trình tham mưu các nội dung liên quan chức năng, nhiệm vụ của khoa, được nêu tại kết luận việc kiểm tra toàn diện đơn vị.
Trước đó, các trại viên (bệnh nhân) ở Bệnh viện Bến Sắn đã gửi đơn đến Thanh tra Sở Y tế TPHCM (cũ), phản ánh nhiều bất cập trong quản lý và chi trả tiền hỗ trợ cho bệnh nhân của Ban Giám đốc cơ sở này.
Sau khi lập đoàn kiểm tra toàn diện, Sở Y tế TPHCM xác định Bệnh viện Bến Sắn còn nhiều tồn tại, hạn chế từ công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, đất đai đến công tác chuyên môn, thực hiện chế độ chính sách cho trại viên…
Bệnh viện Bến Sắn có Giám đốc mới
Sở Y tế TPHCM vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Bùi Minh Hiền, Phó Trưởng phòng Phòng nghiệp vụ Y, Sở Y tế thành phố giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Bến Sắn. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Minh Hiền đã trình bày chương trình hành động cá nhân, xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý, điều hành và phát triển bệnh viện trong thời gian tới.
Theo định hướng đề ra, Bệnh viện Bến Sắn sẽ tập trung củng cố công tác tổ chức, tài chính; hoàn thiện cơ sở pháp lý; triển khai công tác khám chữa bệnh ngoại trú, tiếp nhận sơ cấp cứu, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, quản lý và điều trị các bệnh mãn tính tại cộng đồng... đảm bảo chức năng nhiệm vụ được Sở Y tế phân công.
Ông Lê Văn M., Giám đốc Bệnh viện Bến Sắn tiền nhiệm được điều chuyển về làm Trưởng phòng Công tác xã hội một bệnh viện khác trên địa bàn TPHCM.