Liên quan đến việc Bệnh viện Bến Sắn (phường Tân Hiệp, TPHCM) bị phát hiện hàng loạt tồn tại, thiếu sót qua quá trình kiểm tra toàn diện (thời kỳ từ ngày 1/1/2024 đến ngày 28/2/2026), mới đây Sở Y tế TPHCM đã ban hành các quyết định thi hành kỷ luật đối với nhiều cá nhân của đơn vị.

Cụ thể, Sở Y tế thi hành kỷ luật hình thức "Khiển trách" đối với ông Lê Văn M., Giám đốc Bệnh viện Bến Sắn giai đoạn bị kiểm tra.

Bệnh viện Bến Sắn trước đây mang tên Khu điều trị phong Bến Sắn (Ảnh: HL).

Với vai trò người đứng đầu đơn vị, ông Lê Văn M. chưa thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao; để xảy ra những sai phạm, thiếu sót trong quá trình quản lý, điều hành Bệnh viện Bến Sắn, làm ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động của Bệnh viện.

Ông Hà Dũng H., Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính quản trị Bệnh viện Bến Sắn bị thi hành kỷ luật hình thức "Khiển trách", vì để xảy ra sai phạm, thiếu sót trong quá trình tham mưu các nội dung liên quan chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị, được nêu tại kết luận kiểm tra toàn diện Bệnh viện Bến Sắn.

Ông Hà Dũng H. cũng có vi phạm kỷ luật về thời gian đi nước ngoài chưa được cấp có thẩm quyền đồng ý, trong năm 2024.

Ông Trần Hoàng L., Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế toán kiêm Kế toán trưởng Bệnh viện Bến Sắn cũng bị thi hành kỷ luật hình thức "Khiển trách", vì chưa thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, để xảy ra các sai phạm về tài chính, kế toán tại đơn vị trong thời kỳ bị kiểm tra.

Bệnh nhân được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Bến Sắn (Ảnh: Fanpage bệnh viện).

Bên cạnh các quyết định kỷ luật, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cũng phê bình nghiêm khắc đối với ông Phạm Mai Lôi V., Phó Giám đốc Bệnh viện Bến Sắn, vì để xảy ra những thiếu sót trong quá trình quản lý đối với một số lĩnh vực được phân công phụ trách.

Tại kết luận kiểm tra toàn diện, ông V. còn bị xác định không thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh ở thời điểm kiểm tra, nhưng Bệnh viện Bến Sắn vẫn cho hưởng mức hỗ trợ đặc thù theo nhiệm vụ phân công là bác sĩ (theo Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND), không đảm bảo quy định.

Ngoài ra, Trưởng khoa Dược - Vật tư y tế của Bệnh viện Bến Sắn cũng bị Sở Y tế TPHCM phê bình nghiêm khắc, do để xảy ra những thiếu sót, vi phạm trong quá trình tham mưu các nội dung liên quan chức năng, nhiệm vụ của khoa, được nêu tại kết luận việc kiểm tra toàn diện đơn vị.

Trước đó, các trại viên (bệnh nhân) ở Bệnh viện Bến Sắn đã gửi đơn đến Thanh tra Sở Y tế TPHCM (cũ), phản ánh nhiều bất cập trong quản lý và chi trả tiền hỗ trợ cho bệnh nhân của Ban Giám đốc cơ sở này.

Sau khi lập đoàn kiểm tra toàn diện, Sở Y tế TPHCM xác định Bệnh viện Bến Sắn còn nhiều tồn tại, hạn chế từ công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, đất đai đến công tác chuyên môn, thực hiện chế độ chính sách cho trại viên…