Sáng 4/11, GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) đã trực tiếp thực hiện ca mổ sinh, đón con đầu lòng của chị Lưu Tuyết Trân. Trân là một trong ba em bé thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên tại Việt Nam.

Gần 28 năm trước, GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng cũng đã đón Trân chào đời. Đây là cuộc hội ngộ đặc biệt nối dài mối nhân duyên gần ba thập kỷ giữa nữ bác sĩ tiên phong trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản và gia đình nhỏ ở Mỹ Tho.

“Em bé ống nghiệm” đầu tiên của Việt Nam đón con đầu lòng (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Từ ba tiếng khóc lịch sử đến hành trình làm mẹ của Tuyết Trân

Hành trình đưa kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm về Việt Nam của GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng bắt đầu từ năm 1984. Trong một chuyến công tác tại Bangkok (Thái Lan), bà chứng kiến những phụ nữ hiếm muộn có cơ hội làm mẹ nhờ kỹ thuật này.

Hình ảnh ấy thôi thúc bà quyết tâm đưa thụ tinh trong ống nghiệm về Việt Nam, dù thời điểm đó kỹ thuật còn rất mới mẻ và vấp phải không ít hoài nghi.

Trong thời gian làm giáo sư thỉnh giảng tại Pháp, bà tự tìm hiểu về kỹ thuật này, dành dụm tiền mua từng cây kim hút trứng, ống nghiệm chuyên dụng và tìm kiếm học bổng gửi bác sĩ đi đào tạo ở nước ngoài.

Tháng 8/1997, với sự hỗ trợ của các chuyên gia Pháp, những ca thụ tinh trong ống nghiệm và chuyển phôi đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam. Sau hơn 10 năm kiên trì chuẩn bị, ước mơ của bà dần trở thành hiện thực.

Ngày 30/4/1998, ba em bé thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên của Việt Nam lần lượt cất tiếng khóc chào đời tại TPHCM, gồm Mai Quốc Bảo, Phạm Tường Lan Thy và Lưu Tuyết Trân.

Trong đó, Tuyết Trân là em bé chào đời sau cùng, lúc 9h, do chính tay GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng đỡ sinh.

Sáng 4/11, GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng trực tiếp thực hiện ca mổ sinh cho Tuyết Trân (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Nhớ lại buổi sáng lịch sử ấy, nữ bác sĩ cho biết bà đã bật khóc khi nghe tiếng trẻ sơ sinh. Đó không chỉ là niềm vui của những gia đình hiếm muộn sau nhiều năm mong con, mà còn là câu trả lời cho hành trình đầy nỗ lực, lo lắng và cả những hoài nghi, áp lực mà đội ngũ y bác sĩ phải trải qua.

Gần ba thập kỷ đã trôi qua, mỗi lần nhắc lại khoảnh khắc ấy, bác sĩ vẫn không giấu được xúc động.

Mẹ của Tuyết Trân là bà Trần Thị Bạch Tuyết, một thợ may ở Mỹ Tho (Tiền Giang). Trước đó, vợ chồng bà trải qua nhiều năm mong con và được bác sĩ xác định cần thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm mới có cơ hội mang thai.

May mắn đến khi họ trở thành một trong những gia đình đầu tiên được tiếp cận kỹ thuật này. Toàn bộ chi phí điều trị khi ấy được miễn phí nhờ GS.BS Ngọc Phượng vận động, gõ cửa nhiều nơi xin tài trợ từng liều thuốc tiêm cho người bệnh. Bà Bạch Tuyết đậu thai ngay lần chuyển phôi đầu tiên.

Thấu hiểu nỗi đau của phụ nữ hiếm muộn, từng chứng kiến nhiều người bật khóc trong phòng khám vì không có con, chịu áp lực từ gia đình, GS.BS Ngọc Phượng xem sự ra đời của Tuyết Trân không đơn thuần là một ca điều trị thành công, mà còn là hạnh phúc của cả gia đình sau nhiều năm chờ đợi.

Bé trai nặng 3.150g, khóc tốt, da hồng hào, sức khỏe ổn định (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Bà Bạch Tuyết đặt tên con là Tuyết Trân, trong đó chữ "Trân" được ví như châu báu của cuộc đời mình.

Khoảng hai năm sau ngày con gái chào đời, chồng bà Bạch Tuyết qua đời vì bạo bệnh. Người mẹ một mình bươn chải bằng nghề thợ may, nuôi con khôn lớn. Trong suốt những năm tháng ấy, GS.BS Ngọc Phượng vẫn giữ liên lạc, dõi theo hai mẹ con và xem Tuyết Trân như cháu ngoại.

Gần ba thập kỷ sau, một lần nữa đón tiếng khóc chào đời

Tuyết Trân nay đã trưởng thành, lập gia đình và mang thai con đầu lòng tự nhiên. Trong thai kỳ, chị tiếp tục được GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng cùng BS Triệu Thị Thanh Tuyền theo dõi.

Với Trân, mỗi lần đến khám không chỉ là dịp kiểm tra sức khỏe thai nhi mà còn là cơ hội gặp lại người bác sĩ đã gắn bó với gia đình mình gần 30 năm.

Nếu năm xưa, GS.BS Ngọc Phượng dõi theo Trân từ khi còn là một phôi thai nhỏ bé, thì nay bà lại hồi hộp theo dõi từng nhịp tim, hình ảnh siêu âm của con Trân trong bụng mẹ. Những khoảnh khắc ấy gợi lại cảm xúc của bà gần ba thập kỷ trước, khi theo dõi thai kỳ của một trong những trường hợp mang thai bằng thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên tại Việt Nam.

Tuyết Trân đón con đầu lòng (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Sáng 4/11, GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng trực tiếp thực hiện ca mổ sinh cho Tuyết Trân.

Lúc 11h15 cùng ngày, ê-kíp tiến hành mổ lấy thai. Chỉ sau 3 phút rạch da, em bé được đưa ra ngoài. Bé trai nặng 3.150g, khóc tốt, da hồng hào, sức khỏe ổn định. Sản phụ được theo dõi sau mổ, tình trạng sức khỏe bình thường. Sau khi được thăm khám sơ sinh, em bé được thực hiện da kề da với mẹ.

Bà Bạch Tuyết cũng có mặt trong khoảnh khắc đặc biệt này. Gần 28 năm trước, bà nằm trên bàn mổ, hồi hộp chờ đón đứa con mong mỏi suốt nhiều năm. Hôm nay, người mẹ ấy đứng bên cạnh để đón cháu ngoại, bên cạnh vẫn là người thầy thuốc mà bà luôn ghi nhớ công ơn.

Tiếng khóc của bé trai sáng 4/11 như vọng lại tiếng khóc đầu đời của Tuyết Trân ngày 30/4/1998, khép lại một vòng tròn nhân duyên đầy xúc động.

Gần 30 năm trước, GS.BS Ngọc Phượng đón Tuyết Trân trong niềm hạnh phúc xen lẫn hồi hộp trước một kỹ thuật còn mới mẻ. Hôm nay, bà lại đón con của em bé thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên ấy trong niềm vui của một hành trình đã được thời gian chứng minh.

Những em bé thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên tại Việt Nam năm nào nay đã trưởng thành, lập gia đình và sinh ra những em bé khỏe mạnh như bao gia đình khác.

Với GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, đó có lẽ là phần thưởng ý nghĩa nhất cho hành trình cả đời theo đuổi ước mơ mang hạnh phúc làm cha mẹ đến với những gia đình hiếm muộn.