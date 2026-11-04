Ngày 4/11, ông Võ Thu Tùng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, cho biết sau khi tiếp nhận đơn phản ánh của gia đình nạn nhân và thông tin từ báo Dân trí về dấu hiệu vi phạm tại cơ sở hành nghề của ông Lê Văn Huấn (thôn Tịch Yên, xã Thăng Trường), Sở đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh vụ việc.

Cơ sở hành nghề của ông Lê Văn Huấn (thôn Tịch Yên, xã Thăng Trường) đã bị đình chỉ hoạt động (Ảnh: Quỳnh Châu).

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định cơ sở này có 6 hành vi vi phạm, gồm: Khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề; cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động; người trực tiếp bán lẻ thuốc không có bằng cấp chuyên môn theo quy định; bán thuốc kê đơn không có đơn thuốc; không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Từ những vi phạm trên, Sở Y tế đã quyết định tiêu hủy toàn bộ số thuốc bị niêm phong do không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đồng thời, cơ quan này ra quyết định xử phạt cơ sở của ông Lê Văn Huấn số tiền 139,5 triệu đồng.

Liên quan vụ việc, Công an thành phố Đà Nẵng đã chuyển đơn tố cáo cơ sở của ông Huấn đến Công an xã Thăng Trường để kiểm tra, xác minh và thông báo kết quả giải quyết cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố cùng người gửi đơn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Công an xã Thăng Trường cho biết đơn vị đã nhận được đơn do Công an thành phố chuyển đến và đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Toàn bộ số thuốc niêm phong tại cơ sở của ông Huấn bị tiêu hủy do không rõ nguồn gốc, xuất xứ (Ảnh. Quỳnh Châu)

Trong khi đó, vợ chồng ông Cơ và bà Bích (tên nhân vật đã được thay đổi), người làm đơn tố cáo cơ sở của ông Huấn, cho biết đã nhận được liên hệ từ công an để trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan.

Trước đó, Dân trí phản ánh vợ chồng ông Cơ và bà Bích, trú tại Đà Nẵng, tìm đến một cơ sở ở thôn Tịch Yên, xã Thăng Trường sau khi được người quen giới thiệu có thể điều trị bệnh cơ xương khớp bằng phương pháp tiêm thuốc.

Theo phản ánh của gia đình, người trực tiếp khám và tiêm cho hai vợ chồng là ông Lê Văn Huấn. Mỗi người được tiêm 3 lần trong khoảng 3 tuần.

Sau lần tiêm cuối, bà Bích xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, khó thở, chân tay bủn rủn và phải nhập viện cấp cứu. Hai ngày sau, ông Cơ cũng nhập viện với những biểu hiện tương tự.

Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, cả hai bệnh nhân được chẩn đoán thiểu năng vỏ thượng thận do tiêm thuốc quá liều.

Ngày 1/10, ông Huấn cùng một người khác đến bệnh viện gặp ông Cơ xin "bỏ qua" (Ảnh: Quỳnh Châu)

Ở một diễn biến khác, phóng viên Dân trí trong vai người bệnh đã tìm đến cơ sở nêu trên. Tại đây, ông Huấn không yêu cầu người đến khám cung cấp bệnh án, không hỏi tiền sử dị ứng thuốc. Chưa đầy 7 phút sau khi người đóng vai bệnh nhân trình bày triệu chứng, ông Huấn đã lấy kim tiêm và chuẩn bị thuốc.

Khi được hỏi về thành phần mũi tiêm, ông Huấn cho biết thuốc gồm các loại có tác dụng "giảm đau, chữa viêm, bổ thần kinh", nhưng không nêu cụ thể tên và hàm lượng từng loại.

Ảnh: Quỳnh Châu