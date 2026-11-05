Cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km, có một trung tâm dưỡng lão vừa là mái nhà chung, vừa là không gian sinh hoạt rộn rã niềm vui cho 90 người cao tuổi. Với mức phí bình dân trọn gói từ 6 triệu đồng/tháng, nơi đây không chỉ đảm bảo chế độ chăm sóc y tế và dinh dưỡng túc trực 24/24h, mà còn mang lại đời sống tinh thần phong phú.

Buổi sáng các cụ rủ nhau đánh pickleball, buổi chiều lại í ới gọi nhau hát karaoke.

Một ngày mới tại trung tâm bắt đầu từ 6h30 khi các cụ thức dậy, đi dạo quanh sân vườn hoặc hội ngộ tại phòng sinh hoạt chung để theo dõi tin tức thời sự.

Đối với những cụ tuổi cao sức yếu, nhân viên y tế sẽ hỗ trợ đánh răng, rửa mặt, thay quần áo và đưa các cụ ra khu vực ăn uống.

Trong số 90 cụ đang an dưỡng, có hơn một nửa phải di chuyển bằng xe lăn. Bác Đào Đăng Khuê (75 tuổi) lựa chọn vào viện dưỡng lão để con gái yên tâm đi làm ăn xa.

Với khoản trợ cấp thương binh và chất độc da cam khoảng 8 triệu đồng/tháng, bác tự chi trả mức phí 7 triệu đồng/tháng tại trung tâm, không trở thành gánh nặng cho con.

Bữa sáng hôm nay tại trung tâm có món phở thịt băm. Ngoài ra, có 5 cụ nhai nuốt kém sẽ được cho ăn món cháo và 1 cụ ăn chay cũng được phục vụ riêng.

Điều dưỡng của trung tâm hỗ trợ các cụ uống thuốc đúng chỉ định sau bữa sáng. Mọi lịch trình dùng thuốc và kiểm tra chỉ số sức khỏe đều được đội ngũ điều dưỡng thực hiện nghiêm ngặt theo quy định.

Theo Điều dưỡng trưởng Cao Thị Loan, trung tâm có 17 điều dưỡng phụ trách theo dõi sức khỏe, đút ăn, tắm rửa, xoa bóp và tập phục hồi chức năng. Bên cạnh đó là 2 nhân viên nhà bếp và 3 nhân viên tạp vụ.

"Đặc biệt vào ban đêm, trung tâm luôn bố trí 5 nhân viên túc trực để kịp thời phát hiện những biến động sức khỏe bất ngờ như thay đổi huyết áp hay hạ đường huyết ở các cụ", chị Loan nhấn mạnh.

Cùng chung niềm vui an hưởng tuổi già là bác Nguyễn Hữu Dũng (71 tuổi), sống ở phố Bà Triệu (Hà Nội). Bác Dũng từng bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng do làm việc căng thẳng và thói quen uống rượu. Để bác có môi trường tĩnh dưỡng tốt nhất, gia đình đã gửi bác vào trung tâm, chi phí trích từ nguồn thu kinh doanh tại chính ngôi nhà trên phố Bà Triệu của gia đình.

Vào đây, bác bỏ hẳn rượu bia, phục hồi thể chất, ngày ngày vui vầy sáng tác thơ văn và chăm sóc các chậu cây thủy sinh.

Đến khoảng 8h50, khi thời tiết mát mẻ, trung tâm trở nên náo nhiệt với môn pickleball.

Những cụ còn dẻo dai hăng hái cầm vợt thi đấu, trong khi hàng ghế khán giả xung quanh luôn kín chỗ bởi đội "CĐV tóc bạc" reo hò cổ vũ nhiệt tình.

Bác sĩ và các điều dưỡng thăm khám sức khỏe và thực hiện xoa bóp, tập vận động phục hồi chức năng.

Khoảng 14h, sau giờ nghỉ trưa, các cụ thức dậy dùng bữa phụ nhẹ nhàng. Những cụ mắc bệnh tiểu đường được nhân viên y tế kiểm tra chỉ số và tiêm insulin hoặc uống thuốc theo đúng liệu trình.

Nếu buổi sáng là thời gian dành cho vận động thể chất thì buổi chiều lại tràn ngập niềm vui nghệ thuật.

Song song với các hoạt động ngoài sân, những cụ gặp khó khăn trong di chuyển được điều dưỡng viên hướng dẫn chơi chuyền bóng, ném vòng tích điểm.

Buổi hát karaoke rộn ràng tiếng cười của các cụ tại phòng sinh hoạt chung.

Giữa giờ văn nghệ, bà Tâm (74 tuổi), một nhà giáo xung phong lên đọc một bài thơ do mình tự sáng tác về nghề giáo và quãng đường công tác của mình.

Mỗi người già đến đây mang theo một câu chuyện đời riêng, nhưng đều tìm thấy điểm tựa.

Chi phí trọn gói tại trung tâm sẽ dao động tùy vào mức độ cần chăm sóc của các cụ. Với các cụ cần nhân viên hỗ trợ đút ăn, vệ sinh cá nhân hay vật lý trị liệu, phục hồi chức năng sẽ cao hơn. Các gói có mức giá trong khoảng 6-8 triệu đồng/tháng.