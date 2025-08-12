Sở Y tế lo lắng khi xã, phường phòng chống sốt xuất huyết... trên giấy

Ngày 12/8, tại họp báo định kỳ do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, Sở Y tế tỉnh này đã có báo cáo liên quan đến tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ông Huỳnh Lê Xuân Bích, Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, cho biết từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có trên 2.100 ca mắc sốt xuất huyết.

Huỳnh Lê Xuân Bích, Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk lo lắng khi có một số xã, phường đang chống dịch... trên giấy (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo ông Bích, tỉnh đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết, đây là cảnh báo đối với toàn hệ thống y tế, chính quyền địa phương, cộng đồng về nguy cơ dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, yêu cầu không được chủ quan trong công tác phòng, chống dịch.

Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk nêu rõ việc ngành y tế đã chủ động triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm kiểm soát dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu, hỗ trợ tuyến dưới, triển khai giám sát phun hóa chất diệt muỗi và truyền thông phòng bệnh.

Đối với các trung tâm y tế đã xây dựng kế hoạch ứng phó cụ thể, duy trì đội đáp ứng nhanh, tổ chức kiểm tra, giám sát và vận động cộng đồng tham gia chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy.

Các cơ sở khám, chữa bệnh từ tuyến xã đến tuyến tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng về thuốc, vật tư, trang thiết bị điều trị và tập huấn phác đồ điều trị sốt xuất huyết cho cán bộ y tế.

Ngành y tế triển khai phun hóa chất diệt muỗi tại khu dân cư (Ảnh: Uy Nguyễn).

Ông Bích cho rằng thực tế công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết của tỉnh còn có hạn chế khi nhân lực y tế mỏng, thiết bị điều trị tại tuyến huyện còn thiếu và một số địa phương hoạt động chống dịch chưa hiệu quả.

Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk dẫn chứng việc ông đã kiểm tra tại 7 trung tâm y tế của tỉnh và nhận thấy một số chính quyền xã, phường chưa phối hợp tốt trong phòng, chống dịch sốt xuất huyết.

"Tôi nhận thấy có một số xã, phường có thành lập ban chỉ đạo phòng, chống sốt xuất huyết nhưng chỉ... trên giấy, không tổ chức họp, không chỉ đạo cũng không triển khai. Việc phòng, chống dịch không chỉ riêng của ngành y tế, tôi mong các cấp chính quyền và cộng đồng cùng vào cuộc", ông Bích bày tỏ.

Trong cuộc họp báo, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk gửi lời cảm ơn đến các cơ quan báo chí đã phối hợp, hỗ trợ trong công tác tuyền thông và đề nghị các đơn vị báo chí tiếp tục có phản ánh khách quan tình hình dịch bệnh, phổ biến kiến thức phòng bệnh đến cộng đồng và lan tỏa những mô hình, giải pháp hiệu quả giúp tỉnh phòng, chống dịch sốt xuất huyết.