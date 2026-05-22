Sở Y tế Hà Nội yêu cầu theo dõi, kiểm soát chặt chẽ dịch Ebola

Ngày 22/5, Sở Y tế Hà Nội thông tin, cơ quan này yêu cầu hành khách nhập cảnh, quá cảnh (đặc biệt là hành khách, chuyến bay đến từ Cộng hoà dân chủ nhân dân Congo và Uganda) tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, cần chủ động phát hiện sớm các dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh để kịp thời cách ly.

Đồng thời các đơn vị liên quan phối hợp thu thập thông tin hành khách, chuyến bay để truy vết, giám sát sức khỏe khi có các trường hợp nghi nhiễm nhập cảnh vào Hà Nội.

Trước đó, theo thông tin của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hiện nay Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Congo và Uganda đang ghi nhận đợt bùng phát dịch Ebola phức tạp do chủng vi rút Bundibugyo (BDBV) gây ra. Kể từ 24/4 - 19/5/2026 đã ghi nhận hơn 500 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, trong đó 130 trường hợp tử vong.

Ngày 16/5/2026, WHO đã công bố đây là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại toàn cầu.

Để chủ động phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Y tế đề nghị các đơn vị liên quan theo dõi tình hình, cập nhật thông tin triển khai biện pháp phòng, chống dịch kịp thời phù hợp tình hình thực tế.

Khuyến cáo của Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) về phòng, tránh dịch Ebola.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các bệnh viện cần chủ động rà soát, chuẩn bị khu vực cách ly, các loại thuốc, hóa chất, vật tư cho hoạt động chẩn đoán, điều trị để kịp thời ứng phó trong tình huống có ca bệnh trên địa bàn Thành phố.

Các bệnh viện sẵn sàng tổ chức công tác thu dung, chẩn đoán sớm, cách ly, điều trị tích cực để hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp biến chứng nặng, tử vong và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng lây nhiễm cho bệnh nhân và người nhà tại cơ sở khám, chữa bệnh.

Các bệnh viện, cơ sở y tế cần thông báo ngay cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội khi ghi nhận trường hợp mắc, nghi ngờ mắc bệnh do Ebola đến khám, cấp cứu, điều trị tại đơn vị để phối hợp triển khai các hoạt động đáp ứng phòng, chống dịch; đồng thời thực hiện báo cáo đầy đủ các trường hợp mắc bệnh lên Hệ thống báo cáo bệnh truyền nhiễm theo đúng quy định.

Sở Y tế Hà Nội đề nghị các trạm y tế tăng cường giám sát dịch bệnh trên địa bàn, phát hiện sớm các trường hợp mắc hoặc nghi ngờ mắc Ebola.

Các đơn vị được yêu cầu phối hợp điều tra, truy vết, giám sát sức khỏe đối với những trường hợp có yếu tố dịch tễ như đi về từ vùng dịch, có nguy cơ tiếp xúc với máu, dịch tiết của người bệnh.

Khi ghi nhận ca bệnh nghi ngờ, trạm y tế cần thông báo ngay cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội để phối hợp triển khai cách ly, khoanh vùng, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và vận chuyển bệnh nhân đến cơ sở điều trị kịp thời. Mục tiêu là không để dịch bệnh lây lan rộng ra cộng đồng, hạn chế thấp nhất số ca mắc và tử vong.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần bảo đảm đầy đủ hóa chất khử khuẩn, vật tư, thiết bị phục vụ công tác đáp ứng phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”, theo chỉ đạo của UBND thành phố theo Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 05/01/2026 về Kế hoạch phòng, chống dịch thành phố Hà Nội năm 2026.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị chủ động tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh, các dấu hiệu nhận biết và biện pháp phòng, chống để người dân nắm bắt, không hoang mang và chủ động thực hiện các khuyến cáo của ngành y tế.