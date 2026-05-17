Bộ Y tế thông tin về dịch bệnh WHO vừa công bố tình trạng khẩn cấp

Tối 17/5, Bộ Y tế thông tin, theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dịch bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola (chủng Bundibugyo) tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đã được xác định là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế.

Đây là cảnh báo y tế quan trọng để các quốc gia tăng cường giám sát, phát hiện sớm và chuẩn bị ứng phó. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là dịch đã lan rộng toàn cầu.

Cụ thể, theo WHO, tính đến ngày 16/5, tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 8 ca bệnh được khẳng định bằng xét nghiệm (chủng Bundibugyo của virus Ebola), 246 trường hợp nghi ngờ và 80 trường hợp tử vong nghi có liên quan tại tỉnh Ituri.

Uganda cũng ghi nhận 2 trường hợp mắc bệnh được khẳng định bằng xét nghiệm, trong đó có 1 trường hợp tử vong tại Kampala. Cả hai ca bệnh đều là người đi từ Cộng hòa Dân chủ Congo.

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, bệnh Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể gây bệnh nặng và tử vong. Bệnh lây qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể của người mắc bệnh hoặc người tử vong do Ebola; cũng có thể lây qua đồ vật, bề mặt bị nhiễm dịch cơ thể của người bệnh.

Các dấu hiệu thường gặp khi nhiễm virus gồm sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, đau họng, nôn, tiêu chảy, đau bụng, phát ban. Một số trường hợp có thể có biểu hiện xuất huyết. Thời gian ủ bệnh thường từ 2 đến 21 ngày.

Bộ Y tế đang theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, cập nhật thường xuyên thông tin từ WHO và tăng cường giám sát tại các cơ sở y tế, kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân:

- Không hoang mang, theo dõi thông tin chính thức từ Bộ Y tế và WHO.

- Người đi về từ khu vực đang có dịch cần tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày.

- Không tiếp xúc trực tiếp với người có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh Ebola, máu, dịch cơ thể hoặc đồ dùng của người bệnh.

- Khi có biểu hiện sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, nôn, tiêu chảy hoặc xuất huyết sau khi đi về từ vùng có dịch, cần đến ngay cơ sở y tế và thông báo lịch sử đi lại, tiếp xúc để được hướng dẫn kịp thời.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục cập nhật tình hình và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống phù hợp với diễn biến dịch bệnh.