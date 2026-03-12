Sờ thấy khối cứng ở cổ, cô gái 24 tuổi phát hiện ung thư đã di căn hơn 20 hạch

Bác sĩ cảnh báo, khi khối u phát triển lớn, việc điều trị sẽ phức tạp hơn và có thể ảnh hưởng đến các cơ quan lân cận.

Không dấu hiệu báo trước, khối ung thư tuyến giáp âm thầm phát triển

Chị H.A (24 tuổi, Hà Nội) phát hiện khối cứng ở cổ ngày càng to, gây vướng họng và khó chịu. Do công việc áp lực, chị nghĩ đây chỉ là hạch viêm do mệt mỏi, stress kéo dài.

Khi thăm khám tại BVĐK Hồng Ngọc, siêu âm phát hiện nhân tuyến giáp ở cả hai thùy; trong đó thùy phải có khối u hơn 2cm ở cực trên, đã xâm lấn vỏ bao và kèm nhiều hạch cổ nghi di căn từ nhóm II - VI. Sinh thiết kim nhỏ (FNA) xác định đây là ung thư tuyến giáp thể nhú.

Trước tình trạng khối u lớn, xâm lấn và nghi di căn hạch, ThS.BSNT Nguyễn Xuân Quang - Trưởng khoa Tai Mũi Họng và Phẫu thuật Đầu cổ, BVĐK Hồng Ngọc, đã chỉ định cắt toàn bộ tuyến giáp kết hợp nạo vét hạch cổ nhằm loại bỏ triệt để tổn thương và giảm nguy cơ tái phát, di căn.

Trước mổ, bệnh nhân được siêu âm để xác định vị trí, số lượng và mức độ xâm lấn của u và hạch. Từ đó, bác sĩ Quang tiến hành “bản đồ hóa” vị trí từng hạch nghi ngờ, xác định rõ phạm vi can thiệp, nhằm tránh bỏ sót tổn thương và hạn chế xâm lấn tối đa.

Siêu âm lập bản đồ hạch và đánh dấu vị trí u, hạch trước phẫu thuật (Ảnh: BVCC).

ThS.BSNT Nguyễn Xuân Quang đánh giá, hệ thống hạch cổ nghi ngờ di căn kéo dài từ nhóm II cổ bên đến nhóm VI khoang trung tâm. Điều này đồng nghĩa với việc cần nạo vét rộng đặt ra nhiều thách thức cho phẫu thuật viên.

“Chỉ một sai lệch rất nhỏ trong thao tác, thậm chí ở mức milimet, cũng có thể gây liệt dây thần kinh thanh quản quặt ngược, ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng phát âm và chất lượng giọng nói của người bệnh sau mổ”, bác sĩ Quang nhấn mạnh.

Phẫu thuật cắt tuyến giáp và nạo vét hạch cổ (Ảnh: BVCC).

Trong suốt quá trình phẫu thuật, ê-kíp đã ứng dụng hệ thống theo dõi thần kinh NIM Vital nhằm giám sát liên tục hoạt động của dây thần kinh thanh quản quặt ngược. Đây là thiết bị cho phép phát hiện và cảnh báo sớm nguy cơ tổn thương dây thần kinh, qua đó hỗ trợ phẫu thuật viên thực hiện các thao tác bóc tách chính xác, nạo vét triệt để tổn thương bệnh lý, đồng thời bảo tồn tối đa các cấu trúc giải phẫu quan trọng cho người bệnh.

Máy dò thần kinh theo dõi dây thần kinh thanh quản suốt cuộc mổ (Ảnh: BVCC).

“Để xử lý triệt để bệnh tích, siêu tâm tại chỗ cũng được thực hiện ngay trong phòng mổ để đối chiếu với vị trí hạch với bản đồ hạch đã lập từ trước, từ đó đảm bảo nạo vét sạch hạch, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát, đồng thời giữ trọn vẹn dây thần kinh thanh quản quặt ngược cho người bệnh”, ThS.BSNT Nguyễn Xuân Quang chia sẻ thêm.

Sau mổ bệnh nhân hồi phục tốt, giọng nói ổn định, không ghi nhận biến chứng chảy máu hay tổn thương thần kinh. Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ xác định ung thư tuyến giáp hiện diện ở cả hai thùy, với số lượng hạch cổ di căn nhiều, lên tới hơn 20 hạch. Với tình trạng bệnh lý như trên, bệnh nhân có chỉ định điều trị i-ốt phóng xạ bổ trợ, nhằm loại bỏ các tế bào ung thư có thể còn sót lại, tăng tính triệt để, giảm nguy cơ tái phát, di căn xa.

Nên siêu âm tuyến giáp định kỳ hay đợi đến khi xuất hiện triệu chứng?

Theo ThS.BSNT Nguyễn Xuân Quang, với trường hợp của bệnh nhân H.A, nếu khối u được phát hiện ở giai đoạn sớm hơn, chiến lược điều trị có thể nhẹ nhàng và ít xâm lấn hơn. Khi đó, người bệnh có thể chỉ cần cắt một thùy tuyến giáp thay vì cắt toàn bộ, đồng thời phạm vi nạo vét hạch cũng được thu hẹp. Thậm chí, trong một số trường hợp đủ điều kiện, phẫu thuật nội soi có thể được cân nhắc, vừa đảm bảo nguyên tắc điều trị triệt để, vừa tối ưu yếu tố thẩm mỹ và giảm gánh nặng điều trị lâu dài.

Trường hợp của chị H.A là ví dụ điển hình cho thực tế nhiều người bệnh chỉ đi khám khi đã xuất hiện các triệu chứng rõ rệt như sờ thấy khối u ở cổ, nuốt nghẹn hoặc khàn tiếng. Lúc này, người bệnh thường đã bỏ lỡ “giai đoạn vàng” để điều trị bảo tồn tuyến giáp.

Siêu âm định kỳ tuyến giáp hỗ trợ phát hiện bất thường giai đoạn sớm (Ảnh: BVCC).

Các chuyên gia cho biết, ung thư tuyến giáp giai đoạn đầu thường tiến triển âm thầm, ít có triệu chứng đặc hiệu. Phần lớn trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ khi khám sức khỏe hoặc siêu âm định kỳ. Vì vậy, siêu âm tuyến giáp định kỳ được xem là phương pháp tầm soát hiệu quả, đặc biệt ở những người có yếu tố nguy cơ như tiền sử gia đình mắc bệnh tuyến giáp.