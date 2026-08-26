Số người nhập viện sau khi ăn bánh mì tăng lên 150, có cả cha con chủ cơ sở

Ngày 26/8, Sở Y tế tỉnh Gia Lai có báo cáo gửi UBND tỉnh về vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm liên quan đến hộ kinh doanh bánh mì B.B., phường An Khê.

Nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại hộ kinh doanh B.B. (Ảnh: Tiền Lê).

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Gia Lai, đến nay, cơ quan chức năng ghi nhận 150 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì của hộ kinh doanh B.B.

Trong số các trường hợp trên có 2 cha con chủ cơ sở B.B. cũng xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói và phải nhập viện điều trị. Hiện sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định, chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng hoặc tử vong.

Qua điều tra, những bệnh nhân trên đã ăn bánh mì thập cẩm tại hộ kinh doanh B.B. Trong bánh mì thập cẩm có các nguyên liệu gồm pate, thịt nguội, chà bông, chả lụa, rau thơm, dưa leo, ớt xay, sốt bơ trứng, nước tương và thịt heo rim...

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai nghi ngờ đây là vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến việc sử dụng bánh mì thập cẩm mua tại hộ kinh doanh B.B. Được biết, cơ sở này bán khoảng 200 ổ bánh mì các loại mỗi ngày, hoạt động từ 6h đến 21h.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã thu thập các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm nhằm xác định nguyên nhân gây vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm nêu trên.

Các bệnh nhân nhập viện sau khi ăn bánh mì (Ảnh: Như Nguyện).

Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Khê và Trung tâm Y tế An Khê tập trung nhân lực, thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để tiếp nhận, theo dõi, điều trị người bệnh.

Như Dân trí đã thông tin, từ tối 23/8 đến chiều 26/8, hơn 100 người sau khi ăn bánh mì mua tại hộ kinh doanh B.B. phải nhập viện điều trị tại Trung tâm Y tế An Khê (phường An Khê). Khi nhập viện, các bệnh nhân đều có triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần và sốt.

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân và tác nhân gây ngộ độc.