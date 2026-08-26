Bệnh nhân xin bãi nại sau nhiều lần Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn liên hệ

Ngày 25/8, anh T.B.N. (35 tuổi, ngụ TP Đồng Nai) cho biết đã viết đơn bãi nại phản ánh về quá trình khám, điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn (đường Phan Xích Long, phường Cầu Kiệu, TPHCM).

Theo đơn bãi nại gửi đến báo Dân trí, đầu tháng 5 anh N. có đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn để khám, điều trị tình trạng thoái hóa và thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng.

Sau phẫu thuật 3 ngày, do tình trạng đau nhiều, anh tiếp tục vào Bệnh viện Ngoại thần kinh Quốc tế và Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM để kiểm tra, điều trị bổ sung và có chẩn đoán bệnh không hết như cam kết, diễn tiến nặng hơn.

Bệnh nhân đã gửi đơn tố cáo để yêu cầu điều tra, làm rõ về hành vi khám chữa bệnh có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn.

Bệnh nhân thời điểm còn nằm điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi báo Dân trí đăng tải các thông tin phản ánh vụ việc, anh N. cho biết bản thân đã được phía Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn liên hệ nhiều lần qua điện thoại lẫn thư điện tử trong vòng 1 tháng, để đề cập việc thỏa thuận xử lý.

Đến nay, qua quá trình trao đổi, hai bên đã đạt được sự thống nhất trong cách giải quyết. Do đó, bệnh nhân xin bãi nại toàn bộ các khiếu nại, phản ánh liên quan quá trình khám, điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn trước đó.

“Cảm ơn phóng viên báo Dân trí đã giúp đỡ tôi phản ánh sự việc mấy tháng vừa qua. Tôi khép lại vụ việc ở đây để tập trung trị bệnh, vì kéo dài bản thân thấy cực và mệt mỏi…”, bệnh nhân chia sẻ và cho biết sẽ chuyển sang nơi khác điều trị tiếp.

Như đã thông tin, anh N. bị đau lưng lâu ngày nên đi kiểm tra và được bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn (đường Phan Xích Long, phường Cầu Kiệu, TPHCM) chỉ định phẫu thuật thoát vị đĩa đệm ngày 5/5, tổng chi phí phải đóng hơn 100 triệu đồng.

Bệnh nhân cho rằng, bác sĩ bệnh viện đã liên tục yêu cầu anh đồng ý phẫu thuật gấp để không gặp biến chứng nặng, hứa hẹn dứt điểm bệnh sau mổ nhưng tình trạng nặng hơn, sức khỏe ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn (Ảnh: Hoàng Lê).

Phản hồi phóng viên, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho rằng việc tư vấn, kiểm tra tiền phẫu, mổ và hậu phẫu của bệnh nhân được thực hiện đúng quy trình. Trước thông tin bệnh nhân cho biết bị người điều trị tìm nhiều cách hối thúc mổ gấp, lãnh đạo bệnh viện khẳng định, nội dung này không có căn cứ.

Sau khi nhận tin anh N. viết đơn phản ánh sự việc, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã chủ động cho xe di chuyển cùng nhân viên y tế đến Đồng Nai, đề nghị đón người bệnh quay lại kiểm tra sức khỏe nhưng bị từ chối.

Đến ngày 27/7, Sở Y tế TPHCM đã chuyển đơn phản ánh của anh N. cho Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, yêu cầu cơ sở này xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, trả lời người gửi đơn và báo cáo kết quả giải quyết về Sở Y tế.