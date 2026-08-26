Khán đài đặc biệt ở Bệnh viện Chợ Rẫy vỡ òa khi tuyển Việt Nam vô địch

Tối 26/8, trong không khí bóng đá cuồng nhiệt lan tỏa khắp cả nước, người dân TPHCM cùng hướng về màn hình, dõi theo trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Với lợi thế lớn sau chiến thắng 2-0 ngay trên sân Rajamangala của Thái Lan ở trận chung kết lượt đi, người hâm mộ tràn đầy kỳ vọng vào một đêm bùng nổ của bóng đá Việt Nam.

Thân nhân và bệnh nhân tối nay cùng ngồi lại bên nhau, chăm chú dõi theo từng pha bóng của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Thảo Phương).

Cứ "cháy" hết mình dù mai phải đi mổ

Không chỉ trên những khán đài hay trước màn hình tại các gia đình, một “khán đài” đặc biệt cũng được hình thành giữa lòng Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Ở nơi vốn gắn với những cuộc chiến chống lại bệnh tật, nhiều bệnh nhân và thân nhân đã tạm gói lại những lo âu, đau đớn để cùng hòa vào nhịp đập bóng đá, tiếp thêm tinh thần cho đội tuyển nước nhà.

Một “khán đài” đặc biệt hình thành giữa lòng Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: PTH).

Nắm bắt nhu cầu của bệnh nhân, Bệnh viện Chợ Rẫy đã chuẩn bị một màn hình lớn cùng nhiều dãy ghế tại khu vực sân ở sảnh chính, tạo điều kiện để bệnh nhân và thân nhân có thể cùng nhau theo dõi trận đấu, tận hưởng trọn vẹn bầu không khí bóng đá dù vẫn đang ở trong bệnh viện.

Khoảng 1 tiếng trước khi bóng lăn, hơn 100 bệnh nhân và thân nhân đã tập trung trước màn hình. Những người đang điều trị, người thân túc trực bên giường bệnh thường ngày, tối nay cùng ngồi lại bên nhau, chăm chú dõi theo từng pha bóng của đội tuyển Việt Nam.

Mỗi tình huống nguy hiểm trước khung thành Thái Lan lại khiến cả “khán đài” đặc biệt của Bệnh viện Chợ Rẫy đồng loạt hò reo. Những pha cản phá thành công của các cầu thủ Việt Nam cũng nhận được những tràng vỗ tay, tiếng cổ vũ đầy phấn khích.

Hơn 100 bệnh nhân và thân nhân tập trung trước màn hình (Ảnh: PTH).

Ông Trần Dân Tỷ (66 tuổi, quê Đồng Tháp) là một trong những cổ động viên đặc biệt. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông cho biết đang điều trị u thận và mới nhập viện để chuẩn bị được phẫu thuật vào sáng mai (27/8). Tối nay, dù đang ở bệnh viện chuẩn bị cho ca mổ, ông vẫn xuống sảnh cùng mọi người theo dõi trận đấu.

Chia sẻ về tình hình bệnh tật, ông Tỷ cho biết trước đó không phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến khối u. Khi đi khám vì bệnh dạ dày, qua siêu âm, bác sĩ phát hiện khối u trong thận.

Trước thời điểm bước vào ca mổ, ông vẫn giữ tinh thần khá thoải mái và hào hứng khi được hòa mình vào không khí bóng đá cùng các bệnh nhân, thân nhân tại bệnh viện.

Ông Trần Dân Tỷ là một trong những cổ động viên đặc biệt (Ảnh: Thảo Phương).

“Không ngờ ở trong bệnh viện mà mình còn được coi đá banh như ở nhà. Là người thường xuyên theo dõi đội tuyển nước nhà, trận nào có Việt Nam đá là tôi đều coi hết. Tôi đoán Việt Nam sẽ thắng Thái Lan 2-1 ở trận lượt về và cũng tin đội tuyển nước nhà sẽ lên ngôi vô địch”, ông Tỷ vui vẻ nói.

Giữa không gian bệnh viện, những phút giây cổ vũ bóng đá giúp ông Tỷ và nhiều bệnh nhân tạm quên đi những lo lắng trước bệnh tật. Với ông, trận đấu không chỉ mang đến niềm vui mà còn tiếp thêm tinh thần trước ca phẫu thuật vào sáng hôm sau, với hy vọng ca mổ thuận lợi và ông sớm bình phục, trở về nhà.

Mỗi tình huống nguy hiểm trước khung thành Thái Lan lại khiến cả “khán đài” đặc biệt của Bệnh viện Chợ Rẫy đồng loạt hò reo (Ảnh: Thảo Phương).

Ở bệnh viện mà được xem bóng đá như ở nhà

Còn anh Đỗ Quỳnh Du (42 tuổi) cũng hòa mình vào những phút giây cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Anh đang điều trị tại khoa Ngoại Tiết niệu, dự kiến sẽ phẫu thuật trong khoảng 2 ngày tới để điều chỉnh lại đường tiết niệu.

Chia sẻ về tình trạng của mình, anh Du cho biết bệnh liên quan đến thận và đường tiết niệu. Trước đó, anh từng bị sỏi thận và phải phẫu thuật cách đây khoảng 3 năm. Bên cạnh đó, anh mắc bệnh tiểu đường, sau đó xuất hiện biến chứng và được chẩn đoán hẹp đường tiết niệu.

Dù chỉ còn khoảng 2 ngày nữa sẽ bước vào ca phẫu thuật, anh Du vẫn chọn cách tận hưởng trọn vẹn đêm bóng đá cùng mọi người. Với anh, không khí xem bóng đá trong bệnh viện mang một cảm xúc rất riêng.

Anh Đỗ Quỳnh Du (bìa phải) hòa mình vào những phút giây cổ vũ đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Thảo Phương).

“Không ngờ ở trong bệnh viện mà lại có không khí bóng đá giống như ở ngoài. Bệnh viện vốn là nơi tập trung những người đang gặp vấn đề về sức khỏe, không thể sinh hoạt bình thường như bên ngoài. Thế nhưng, khi trận đấu diễn ra, niềm đam mê bóng đá và tình yêu dành cho đội tuyển đã kéo mọi người lại gần nhau. Giống như tinh thần yêu nước, tinh thần cổ vũ đội tuyển của mình vậy”, anh Du nói.

Anh không đưa ra dự đoán về tỷ số trận đấu vì “không dám dự đoán”, nhưng vẫn hy vọng có một buổi tối thật vui cùng đội tuyển Việt Nam. Sau những phút giây hòa mình vào không khí bóng đá, anh sẽ trở lại với cuộc chiến của riêng mình: ca phẫu thuật và hành trình hồi phục sức khỏe.

Bệnh viện Chợ Rẫy chuẩn bị một màn hình lớn cùng nhiều dãy ghế tại khu vực sân ở sảnh chính (Ảnh: Thảo Phương).

Tinh thần vui vẻ giúp mau khỏi bệnh

Chị Trương Thị Ngọc Minh, điều dưỡng khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), cùng con gái chủ động sắp xếp thời gian đến sảnh chính bệnh viện theo dõi trận chung kết lượt về này.

Chị Minh cho biết, mỗi khi bệnh viện tổ chức xem bóng đá, nếu không vướng công việc, chị đều tham gia. Theo chị, xem bóng đá tại bệnh viện mang đến cảm giác ấm áp, vui tươi và hạnh phúc hơn.

Điều dưỡng Trương Thị Ngọc Minh cùng con gái theo dõi trận chung kết lượt về (Ảnh: Thảo Phương).

“Tối nay, hai mẹ con tôi còn chuẩn bị áo cờ đỏ sao vàng để cùng hòa vào không khí cổ vũ. Trận chung kết này nhất định là phải qua coi trong sân của Bệnh viện Chợ Rẫy”, chị nói.

Theo chị Minh, hoạt động xem bóng đá tập thể mang ý nghĩa đặc biệt đối với bệnh nhân. Sau những ngày điều trị, người bệnh có cơ hội tạm quên đi mệt mỏi, đau đớn và hòa mình vào không khí chung.

“Khi ở bệnh viện mà được xem bóng đá như ở nhà, tinh thần bệnh nhân sẽ tươi tắn hơn, giảm bớt những khó khăn và đau đớn đang có. Khi vui vẻ, phấn chấn, họ sẽ có thêm động lực trong quá trình điều trị, giúp họ mau khỏi bệnh hơn”, chị Minh chia sẻ.

Vỡ òa khi tuyển Việt Nam vô địch

Khán đài đặc biệt ở Bệnh viện Chợ Rẫy vỡ òa khi tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch (Ảnh: PTH).

Ở khán đài đặc biệt của Bệnh viện Chợ Rẫy, cảm xúc không phải lúc nào cũng chỉ có niềm vui. Khi đội tuyển Việt Nam bất ngờ bị Thái Lan dẫn trước một bàn trong hiệp 1, không khí hào hứng tại khu vực sảnh bệnh viện chùng xuống. Những ánh mắt lo lắng hướng về màn hình, nhưng niềm tin dành cho đội tuyển vẫn không hề tắt.

Và rồi, ngay khi hiệp 2 bắt đầu, niềm vui nhanh chóng trở lại. Đội tuyển Việt Nam có bàn thắng san bằng tỷ số, khiến cả khu vực sảnh chính của bệnh viện như vỡ òa. Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay vang lên giữa không gian bệnh viện, xua tan phần nào những mệt mỏi và lo âu thường ngày.

Trong khoảnh khắc ấy, những bệnh nhân và thân nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy không còn khoảng cách của người bệnh hay người chăm sóc. Tất cả cùng chung một niềm hy vọng, cùng hồi hộp dõi theo từng phút thi đấu và cùng tiếp sức cho đội tuyển Việt Nam trong hành trình chạm tay vào chức vô địch.

Sau đó, ở những phút cuối trận, Thái Lan bất ngờ ghi thêm một bàn thắng, dẫn trước 2-1. Tiếng reo hò tại “khán đài” đặc biệt của Bệnh viện Chợ Rẫy chợt lắng xuống. Những ánh mắt lo lắng hướng về màn hình, hồi hộp chờ đợi tiếng còi mãn cuộc.

Bất ngờ ở những phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2, khi tất cả gần như nín thở chờ tiếng còi mãn cuộc, đội tuyển Việt Nam bất ngờ ghi thêm một bàn thắng, san bằng tỷ số trận đấu. Khoảnh khắc ấy, cả “khán đài” đặc biệt tại Bệnh viện Chợ Rẫy như vỡ òa.

Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay vang lên giữa sảnh bệnh viện, những bệnh nhân đang mang trong mình nỗi đau bệnh tật cũng bật dậy ăn mừng. Tổng tỷ số 4-2, Việt Nam chính thức lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.

Đêm nay, bóng đá đã mang đến niềm vui và tiếp thêm sức mạnh cho những người đang chiến đấu với bệnh tật.

Ảnh: Thảo Phương