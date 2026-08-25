Công ty sản xuất thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% bị phạt 50 triệu đồng

Theo quyết định xử phạt, Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (trụ sở tại phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đã có hành vi sản xuất thuốc dung dịch nhỏ mắt Natri clorid 0,9%, số giấy đăng ký lưu hành 893100060724, số lô 10370725, ngày sản xuất 14/7/2025, hạn dùng đến 14/1/2028, vi phạm mức độ 3 theo quy định.

Với vi phạm trên, doanh nghiệp bị áp dụng hình thức xử phạt chính là phạt tiền 50 triệu đồng.

Một lô thuốc Natri clorid 0,9% bị thu hồi vào tháng 5 do không đạt chỉ tiêu độ trong (Ảnh minh họa: N.P).

Ông Lê Việt Hùng, người đại diện của tổ chức bị xử phạt, chịu trách nhiệm chấp hành quyết định.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt.

Nếu quá thời hạn mà công ty không tự nguyện chấp hành, doanh nghiệp sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Trước đó, vào tháng 5, Cục Quản lý Dược đã ban hành quyết định thu hồi một lô thuốc Natri clorid 0,9% (số giấy đăng ký lưu hành 893100060724), số lô 10370725, ngày sản xuất 14/7/2025, hạn dùng 14/1/2028, do Công ty Pharmedic sản xuất. Lô thuốc bị thu hồi do không đạt chỉ tiêu độ trong, vi phạm mức độ 3 theo quy định về chất lượng thuốc.