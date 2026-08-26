Nhổ răng tại nhà bằng sợi chỉ, bé trai 7 tuổi nuốt luôn chiếc răng cửa

Ngày 26/8, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết nơi đây vừa tiếp nhận và cấp cứu kịp thời một trẻ bị dị vật đường thở là một chiếc răng cửa.

Bệnh nhi là N.B.K. (7 tuổi, nam, ngụ Sóc Trăng) được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trong tình trạng khó thở. Khai thác bệnh sử cho thấy, khoảng 6 ngày trước khi nhập viện trẻ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường sau khi được nhổ một chiếc răng cửa hàm trên.

Bà ngoại dùng sợi chỉ để nhổ răng cho trẻ theo cách dân gian. Sau khi nhổ, bà không tìm thấy chiếc răng. Trẻ quấy khóc nhiều, nhưng gia đình không rõ trẻ có ho sặc ngay sau khi nhổ răng hay không, cũng không xác định được trẻ đã nuốt chiếc răng.

Bác sĩ nội soi đường thở gắp ra chiếc răng cửa (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 5, trẻ sốt cao, uống thuốc không đỡ, được đưa đi khám, xét nghiệm máu và uống thuốc.

Đến ngày thứ 6, trẻ đã hết sốt được 1 ngày nhưng vẫn còn ho có đờm, được đưa đến bệnh viện địa phương khám, SpO2 giảm còn 86%.

Kết quả chụp X-quang ngực phát hiện dị vật trong phế quản gốc phải, gây xẹp thùy dưới phổi phải. Trẻ được xử trí thở oxy, tiêm kháng sinh và chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trong tình trạng lừ đừ, thở nhanh 46 lần/phút, khó thở, thở khò khè, tím tái, SpO2 ở mức 85-86%.

Các bác sĩ chẩn đoán theo dõi dị vật đường thở và lập tức hỗ trợ hô hấp bằng oxy qua mask có túi dự trữ, được chẩn đoán xác định mắc dị vật gây xẹp phổi.

Sau khi hội chẩn giữa các chuyên khoa Hô hấp và Tai Mũi Họng, các bác sĩ tiến hành nội soi đường hô hấp. Qua nội soi, ê-kíp gắp ra một chiếc răng cửa và tiến hành hút rửa phế quản.

Sau nội soi, trẻ tỉnh táo, hết khó thở, tự thở, SpO2 cải thiện lên 96-98%.

Bác sĩ lưu ý, ở trẻ nhỏ khi răng bị lung lay nên đưa trẻ đến bác sĩ nha khoa thăm khám để được đánh giá và có hướng xử trí phù hợp. Đặc biệt ở trẻ có bệnh lý chảy máu hoặc đang sử dụng thuốc ảnh hưởng đến quá trình đông máu; răng mọc lệch, răng vĩnh viễn mọc bất thường hoặc nghi ngờ có răng thừa...

Trong một số trường hợp, phụ huynh có thể tự nhổ răng sữa tại nhà nếu răng lung lay rất nhiều, gần như chỉ còn dính lợi; trẻ không đau nhiều, không sưng hoặc chảy mủ; răng vĩnh viễn đang mọc nhưng răng sữa không tự rụng; đồng thời trẻ hợp tác và không quá sợ hãi.

Nếu tự nhổ răng sữa tại nhà, cần thực hiện đúng cách và bảo đảm vệ sinh. Phụ huynh nên rửa tay sạch, cho trẻ súc miệng, sau đó dùng gạc sạch nắm nhẹ chiếc răng và xoay hoặc kéo rất nhẹ theo hướng răng đã lung lay, tuyệt đối không nên giật mạnh.

Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo cách tốt nhất vẫn là đưa trẻ đến bác sĩ nha khoa để được thăm khám và xử trí thích hợp, hạn chế những tai biến không mong muốn như trường hợp dị vật rơi vào đường thở, gây suy hô hấp và xẹp phổi như bệnh nhi trên.