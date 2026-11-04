Khoảng cách giữa thẩm mỹ và an toàn

Với nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng cao, Phòng khám Da liễu SkinOne không chỉ được biết đến là trung tâm dịch vụ trị thâm, trẻ hóa toàn diện vùng mắt, mà còn được biết đến là điểm đến sửa lỗi vùng mắt cho những ca thẩm mỹ chưa đúng như kỳ vọng.

Theo đại diện phòng khám SkinOne, vùng da quanh mắt có đặc điểm rất mỏng, tập trung mạng lưới mạch máu phức tạp cùng các cấu trúc giải phẫu quan trọng. Do vậy, chỉ cần một thao tác kỹ thuật sai lệch nhỏ cũng có thể để lại những tổn thương nghiêm trọng.

BS.CKI Da liễu Đặng Thị Minh Châu, Giám đốc chuyên môn Phòng khám Da liễu SkinOne chuyên tạo hình và sửa lỗi tiêm HA vùng mắt (Ảnh: SkinOne).

Khi chất làm đầy được đặt quá nông hoặc phân bố không hợp lý, vùng dưới mắt có thể xuất hiện hiệu ứng Tyndall khiến da chuyển màu xanh xám, nổi khối, phồng hoặc sưng cộm kéo dài. Tình trạng này khiến gương mặt trở nên thiếu tự nhiên, nặng nề và mệt mỏi hơn ban đầu. Còn với kỹ thuật tiêm không phù hợp hoặc đặt vật liệu HA sai vị trí sẽ gây chùng nhão, lỏng lẻo vùng da mắt vỗn dĩ đã rất mỏng manh.

“Nếu tiêm sản phẩm HA không tinh khiết, có thể tạo phản ưng mô hình thành mô xơ, bao xơ”, BS.CKI Da liễu Đặng Thị Minh Châu, Giám đốc chuyên môn Phòng khám Da liễu SkinOne chia sẻ.

SkinOne, nơi sửa lỗi tiêm HA vùng mắt

Triết lý tạo hình vùng mắt tại SkinOne dựa trên nguyên tắc vừa đảm bảo tính thẩm mỹ nhưng phải đảm bảo tính an toàn. Mục tiêu của tiêm HA tạo hình vùng mắt không phải là làm đầy càng nhiều càng tốt, mà là sự căn chỉnh tỉ mỉ để tạo chuyển tiếp mềm mại giữa vùng dưới mắt và má.

Trước khi thực hiện, các bác sĩ chuyên khoa da liễu nhiều kinh nghiệm tại SkinOne, đánh giá chính xác độ hụt thể tích, tình trạng nếp nhăn dưới mắt và độ đàn hồi của da trước khi lên phác đồ. Lượng HA được đong đếm cẩn thận cho từng trường hợp, kết hợp việc lựa chọn các dòng HA liên kết chéo hoặc không liên kết chéo phù hợp nhất với cấu trúc sinh học vùng mắt.

Đối với các trường hợp tiêm mắt lỗi do tiêm sai cách hoặc dùng hoạt chất trôi nổi, SkinOne ứng dụng quy trình xử lý biến chứng vùng mắt chuẩn y khoa, chia làm hai nhóm giải pháp chính:

Nhóm thứ nhất dành cho các trường hợp bị hiệu ứng Tyndall do tiêm quá liều hoặc sai lớp. Bác sĩ chuyên khoa sẽ thăm khám lâm sàng, xác định vị trí và tiến hành tiêm giải bằng men Hyaluronidase với liều lượng chuẩn xác để làm tan hoàn toàn lượng filler lỗi.

Khi cấu trúc mô da đã ổn định trở lại, khách hàng mới được thiết kế lại phác đồ tạo hình mới. Bác sĩ sẽ linh hoạt sử dụng HA Skin Booster kết hợp nuôi dưỡng chuyên sâu bằng các hoạt chất sinh học tiên tiến nhằm khôi phục nền da khỏe mạnh và tái tạo vẻ rạng rỡ tự nhiên, hỗ trợ giảm thâm mắt, làm sáng vùng da quanh mắt.

Nhóm thứ hai giải quyết tình trạng da vùng mắt bị xơ hóa, hình thành bao xơ cứng, chùng nhão kém săn chắc hoặc giãn mao mạch. Để loại bỏ bao xơ vùng mắt mà không xâm lấn gắt gao, SkinOne ứng dụng công nghệ Virtue RF với đầu Exact chuyên biệt. Đầu kim siêu nhỏ Mono Needle đi sâu linh hoạt vào đúng tầng mô xơ, truyền năng lượng sóng Radio Frequency phá vỡ các liên kết xơ cứng do hoạt chất kém chất lượng gây ra, không để lại sẹo hay tổn thương vùng da lành xung quanh.

Các vấn đề mắt lỗi thường gặp do tiêm HA sai kỹ thuật (Ảnh: SkinOne).

Đối với tình trạng giãn mao mạch vùng mắt xanh tím làm mắt bị thâm quầng và mỏng yếu, công nghệ laser Derma V sở hữu bước sóng kép 532nm và 1064nm xung dài cao cấp sẽ tác động nhiệt chọn lọc làm đông và biến mất các mạch máu tăng sinh bất thường. Đồng thời, năng lượng laser này kích thích nguyên bào sợi tăng sinh collagen cùng elastin, giúp xóa nhăn quanh mắt, làm dày thành da và phục hồi độ đàn hồi tối ưu.

SkinOne đầu tư nhiều công nghệ tân tiến, đáp ứng toàn diện nhu cầu từ trị thâm vùng mắt, xóa nhăn đuôi mắt, trẻ hóa vùng mắt cho đến điều trị phức tạp xử lý biến chứng vùng mắt. Phòng khám quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa da liễu có chứng chỉ hành nghề và chứng chỉ tiêm tạo hình thẩm mỹ chuyên sâu.

Phòng khám chuyên khoa da liễu SkinOne

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