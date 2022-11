Seadent cung cấp giải pháp nha khoa cho phòng khám

Seadent - đối tác cung cấp giải pháp nha khoa cho nhiều phòng khám (Ảnh: Seadent).

Đại diện Seadent cho biết, một số phòng khám hiện đại chọn thiết bị nha khoa tại Seadent bởi các lý do sau:

Chất lượng sản phẩm: Các sản phẩm Seadent cung cấp đều được nhập khẩu từ các nước có nền y học phát triển như Ý, Đức, Pháp, Thụy Sĩ… Thiết bị đạt tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu, đảm bảo độ bền, sự thuận tiện, độ chính xác và an toàn khi sử dụng.

Sản phẩm chính hãng, bảo hành dài hạn: 100% sản phẩm tại Seadent là sản phẩm chính hãng, có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, được đổi trả 1 - 1 nếu lỗi do nhà sản xuất.

Đa dạng, đầy đủ thiết bị cho phòng khám nha khoa cao cấp: Seadent cung cấp trang thiết bị cao cấp và phù hợp cho mọi nhu cầu nâng cấp, mở mới phòng khám nha khoa. Đó là giải pháp chẩn đoán hình ảnh 2D/3D nha khoa của Planmeca, hệ thống khí hút phụ trợ của Durr Dental, hệ thống vô trùng chuẩn B Mocom, hệ thống ghế nha hiện đại của Planmeca/Sternweber.

Tư vấn chuyên sâu: Với đội ngũ nhân viên đầy kinh nghiệm, Seadent giúp khách hàng tư vấn mở phòng khám, nắm bắt xu hướng, đưa ra giải pháp phù hợp nhất.

Giá tốt chất lượng: Các thiết bị, dụng cụ nha khoa cao cấp của Seadent được nhập khẩu trực tiếp từ thương hiệu uy tín, không qua trung gian. Vì vậy, khách hàng có thể yên tâm về chất lượng cũng như giá thành.

Thiết bị Seadent có mặt ở nhiều phòng nha (Ảnh: Seadent).

Đại diện Seadent cho biết, đơn vị này đang cung cấp một số loại thiết bị và dụng cụ nha khoa như sau:

Ghế nha khoa: Seadent cung cấp hai lựa chọn về ghế từ hai tập đoàn tư nhân lớn nhất thế giới: Planmeca - Phần lan và Cefla - Ý. Đây là hai phân khúc ghế phù hợp với từng ngân sách của nha khoa. Cả hai dòng ghế đều được tích hợp tính năng kiểm soát lây nhiễm chéo, hệ thống lọc nước thông minh đảm bảo an toàn trong điều trị cho nha sĩ.

Toàn bộ ghế do công ty Seadent phân phối đều là ghế điện tử 100%, cho phép tích hợp đa dạng các tính năng như: micromotor điện, cảm biến an toàn, cảm biến ly nước… Ngoài ra còn có khả năng tích hợp với phần mềm quản lý cho phép nha sĩ quản lý từ xa và kiểm tra được tình trạng lỗi và vận hành của thiết bị.

Thiết bị chụp hình Xquang: Thiết bị chẩn đoán hình ảnh cho phép nha sĩ chẩn đoán bệnh lý của bệnh nhân thông qua hình ảnh 2D hoặc 3D. Tại Seadent, thiết bị chẩn đoán hình ảnh Planmeca với liều tia thấp mang lại sự an toàn cho bệnh nhân. Cùng những thuật toán thông minh tích hợp trong cả phần cứng và phần mềm cho phép giá trị chẩn đoán của các phim 2D/3D của Planmeca cao.

Nồi hấp vô trùng: Với vô trùng chuẩn B của Mocom, nha khoa hoàn toàn có thể hấp tất cả mọi dụng cụ và chất liệu khác nhau, đảm bảo sấy khô hoàn toàn và bảo quản được tới 60 ngày.

Hệ thống nén - hút khí nha khoa: Máy nén khí không dầu giúp cung cấp không khí sạch, không có lẫn tạp chất hay dầu vào khoang miệng bệnh nhân, nhờ đó đảm bảo an toàn.

Seadent đang mang đến giải pháp khí hút phụ trợ cho nha khoa từ Đức, được sản xuất bởi Durr Dental - là công ty hàng đầu của Đức về khí sạch y tế. Với công nghệ sấy khí khô và bình chứa được tráng lớp Nano bạc kháng khuẩn đảm bảo vệ sinh, không nhiễm khuẩn từ đó mang đến an toàn trong các điều trị lâm sàng.

Máy in 3D nha khoa: Giải pháp in 3D NextDent 5100 mà Seadent phân phối có tốc độ in nhanh, hiệu suất tốt, các lab và phòng khám đều có thể tiếp cận được. Vật liệu in an toàn và đa dạng, ứng dụng trong nhiều quy trình điều trị nha khoa là ưu điểm ở Nextdent.

Máy cắm Implant: Giải pháp máy cắm chuyên dụng cho phẫu thuật Implant tại Seadent được nhập khẩu từ Công ty Bien Air, Thụy Sĩ, với độ chính xác cao, cho phép lực torque lên tới 80 Ncm mang đến độ bền cho người dùng.

Tay khoan nha khoa: Cùng một nhà sản xuất với máy cắm Implant, Bien Air - Thụy sĩ, hệ thống các loại tay khoan Seadent đang phân phối là dòng tay khoan cao cấp trên thị trường. Công suất với tay khoan khí lên tới 27W cho phép điều trị nhanh hơn 40% so với các dòng thông thường. Hệ thống đèn sợi quang học và cơ chế chống hút ngược mang lại sự an toàn trong điều trị của nha sĩ.

Một số sản phẩm khác: Bên cạnh một số loại thiết bị kể trên, Seadent còn cung cấp thêm một số thiết bị như máy thổi cát, máy phẫu thuật cắt xương piezotome, hay các dòng vật liệu cao cấp của hãng DMG, Komet từ Đức, Implant In Kone by Global D của Pháp.

Thiết bị cao cấp Planmeca còn giúp giảm bớt lượng tia mà không ảnh hưởng tới chất lượng hình ảnh (Ảnh: Seadent).

Liên hệ Seadent theo hotline 0901371516 hoặc website https://seadent.com.vn/ để được hỗ trợ.