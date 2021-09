Sáng 8/9, số ca cộng đồng tiếp tục trên đà giảm tại nhiều địa phương

Dân trí Thanh Hóa không ghi nhận ca cộng đồng, Hà Tĩnh không có ca mắc mới. Đà Nẵng ghi nhận một ca cộng đồng. Đáng chú ý, tại tỉnh Đắk Nông, liên quan đến F0 là học sinh lớp 6, ổ dịch mới đã có 80 ca mắc.

Hà Nội: Xuyên đêm test nhanh Covid-19 trước tiêm phòng vắc xin

Tối 7/9, Hà Nội ghi nhận 5 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó 2 ca tại cộng đồng, 3 ca tại khu cách ly. Trong ngày, Hà Nội thêm 39 F0 mới.

Theo Sở Y tế Hà Nội, về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, thành phố có 1.000 dây chuyển tiêm chủng (tối đa 1.200 dây chuyền) có thể đáp ứng tiêm 200.000 mũi/ngày (thời gian qua đã tổ chức tiêm, có ngày đạt đến 150.000 mũi tiêm/ngày).

Theo đó, Hà Nội sẽ tổ chức tiêm vào buổi tối, mở thêm điểm tiêm tại nhà văn hóa, trường học. Trước khi tiêm, tất cả các trường hợp phải test nhanh Covid-19 để sàng lọc, phát hiện sớm F0 trong cộng đồng. Từ ngày 6/9 đến 12/9, Hà Nội xét nghiệm diện rộng thần tốc 100% người dân trên toàn bộ địa bàn thành phố để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Thành phố đang triển khai kế hoạch tiêm chủng đợt 12 với 980.000 mũi và đề nghị Bộ Y tế cấp bổ sung vắc xin để phấn đấu đến 15/9 sẽ tiêm cho 100% người dân trên 18 tuổi.

Thanh Hóa: Không ghi nhận ca cộng đồng, phân bổ vắc xin đợt 5

Trong 9 ca mắc trong ngày 7/9, có 2 trường hợp trên tàu mang quốc tịch Indonesia nhập cảnh qua Cảng Nghi Sơn (Ảnh: CDC Thanh Hóa).

Tính từ 17h30 ngày 6/9 đến 17h30 ngày 7/9, trên địa bàn tỉnh này ghi nhận 9 ca mắc Covid-19. Ngoài 2 trường hợp là thủy thủ mang quốc tịch Indonesia nhập cảnh qua Cảng Nghi Sơn, những ca còn lại đều trong khu phong tỏa và cách ly theo qui định.

Nghệ An: Ca cộng đồng tăng trở lại sau nhiều ngày giảm

Nghệ An hiện đứng thứ 4 các tỉnh phía Bắc về ca mắc Covid-19 với hơn 1.700 bệnh nhân.

Ngày 7/9, tỉnh Nghệ An ghi nhận 42 ca nhiễm SARS-CoV-2, tại TP Vinh, Hưng Nguyên, Diễn Châu, Nam Đàn, Quế Phong và thị xã Cửa Lò.

Đặc biệt sau nhiều ngày ghi nhận ca nhiễm cộng đồng giảm, ngày 7/9 số ca mắc tại Nghệ An tăng trở lại với 19 trường hợp. Trong đó, riêng TP Vinh có 10 trường hợp, được phát hiện thông qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng lần thứ 4 tại xã Hưng Chính và phường Lê Lợi; huyện Nam Đàn có 4 trường hợp và huyện Quế Phong 5 ca cộng đồng.

Hà Tĩnh: Không có ca mắc mới, 35 người ra viện

Trong ngày 7/9, Hà Tĩnh không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới, 35 người khỏi bệnh ra viện

Từ 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 448 ca mắc Covid-19, trong đó 315 ca đã khỏi bệnh ra viện, 101 bệnh nhân đang điều trị tại Hà Tĩnh, 29 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, 3 ca tử vong.

Quảng Bình: 36 bệnh nhân khỏi bệnh

Một bệnh nhân nhỏ tuổi được điều trị khỏi, ra viện trong ngày 7/9 (Ảnh: Tiến Thành).

Ngày 7/9, Quảng Bình có thêm 91 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 lên 962. Tất cả các ca dương tính mới đều phát hiện trong khu phong tỏa và cách ly.

Quảng Trị: Ghi nhận 2 ca mắc mới và 2 trường hợp khỏi bệnh

Trong ngày 7/9, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, có 2 bệnh nhân khỏi bệnh. Hai trường hợp mắc mới được cách ly tại cơ sở cách ly tập trung.

Đà Nẵng chỉ có một ca cộng đồng

Ngày 7/9, TP Đà Nẵng ghi nhận 34 ca nhiễm SARS-CoV-2. Trong số các ca nhiễm mới, có 24 ca cách ly tập trung, 6 ca cách ly tạm thời, 3 ca trong khu phong tỏa và một ca cộng đồng.

Ngày 7/9, ngành y tế Đà Nẵng tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho người dân toàn thành phố.

Hiện có 18 xã, phường trên địa bàn thành phố không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp, được xác định là vùng xanh (không có khu phong tỏa). Cộng dồn từ 10/7 đến nay, Đà Nẵng có 4.435 ca mắc Covid-19.

Đắk Nông: Ổ dịch liên quan đến F0 là học sinh lớp 6 diễn biến phức tạp



Lực lượng chức năng truy vết tại ổ dịch mới bon (buôn) Bu Đách, xã Quảng Tín (ảnh: Lê Khánh Hiền).

Liên quan đến F0 là học sinh lớp 6 được phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 vào ngày 5/9, tới nay ổ dịch mới ghi nhận tại tỉnh Đắk Nông đã có 80 ca mắc Covid-19.

Chiều 7/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Đắk Nông vừa công bố thêm 28 ca mắc Covid-19 mới. Như vậy, trong 24h qua, tỉnh Đắk Nông ghi nhận thêm 56 ca mắc. Cơ quan chức năng xác định đây là ổ dịch lớn, có yếu tố dịch tễ phức tạp, hiện vẫn chưa xác định được nguồn lây.

Từ 12h trưa 7/9, tỉnh Đắk Nông đã áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên địa bàn toàn huyện Đắk R'lấp để phòng, chống dịch.

Cần Thơ thành lập Tổ điều phối ôxy y tế

Ngày 7/9, Cần Thơ ghi nhận 59 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số lên 4.582 ca. Trong ngày, có 52 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị thành công lên 3.632 người.

Bệnh nhân Covid-19 ở Cần Thơ phục hồi được y, bác sĩ hướng dẫn điền thông tin trước khi xuất viện.

Trong các ca mắc mới, có 8 ca qua tầm soát cộng đồng, 3 ca tầm soát ở cơ sở y tế, 22 ca trong khu cách ly, 21 ca trong khu phong tỏa, 5 ca cách ly tại nhà.

Cùng ngày, UBND TP Cần Thơ cũng quyết định thành lập Tổ điều phối ô xy y tế cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân Covid-19 của thành phố.



Đến nay có 9/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc.

Có 8 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh, Lào Cai.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 13.701 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

