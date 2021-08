Sáng 29/8, dịch hạ nhiệt tại nhiều địa phương

Dân trí Đà Nẵng ghi nhận 5 ca cộng đồng, Nghệ An ghi nhận 2 ca. Cần Thơ chỉ phát hiện một ca cộng đồng. Quảng Bình trở thành điểm nóng mới khi số ca cộng đồng tăng cao.

Hà Nội: Dịch diễn biến phức tạp

Tối 28/8, Hà Nội ghi nhận 21 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, đều là các ca đã được cách ly hoặc trong khu vực phong tỏa.

Các ca bệnh tại Thanh Xuân chủ yếu tập trung ở ngõ 328 Nguyễn Trãi, đây cũng là "điểm nóng" ghi nhận nhiều F0 tại phường Thanh Xuân Trung. Ngoài ra, các khu tập thể trên địa bàn phường như tập thể thuốc lá Thăng Long, tập thể bóng đèn phích nước Rạng Đông có ghi nhận ca bệnh.

Tình hình dịch "nóng", số ca mắc mới ở mức cao (60 - 80 F0/ngày) đặc biệt có nhiều chùm ca bệnh phức tạp như: chùm ca bệnh ở phường Thanh Xuân Trung, chùm ca bệnh ở Giáp Bát, Hoàng Mai. Dịch xuất hiện trong các bệnh viện, nhà máy sản xuất, cơ quan, doanh nghiệp, chuỗi cung ứng, chợ đầu mối…

Hà Nội sẽ mở chiến dịch xét nghiệm diện rộng có trọng điểm từ ngày 27/8 đến ngày 4/9 với tổng số khoảng 200.000 mẫu bằng kỹ thuật RT-PCR, chia làm 2 giai đoạn.

Đà Nẵng: Số ca cộng đồng tiếp tục giảm

Ngày 28/8, ngành y tế Đà Nẵng tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm toàn thành phố đợt 4 để tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Chiều 28/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 109 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Trong đó, 50 ca đã được cách ly tập trung, 20 đã được cách ly tại nhà, 34 ca trong khu phong tỏa và 5 ca cộng đồng, thấp hơn con số 11 ca cộng đồng phát hiện trong ngày hôm trước.

Thanh Hóa: Thêm 27 ca mắc trong ngày

Công tác xét nghiệm, truy vết được các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa khẩn trương triển khai (Ảnh: CDC Thanh Hóa).

Thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa, ngày 28/8, địa phương này ghi nhận 27 ca dương tính với SARS-CoV-2. Huyện Nông Cống vẫn đang là điểm nóng nhất tại Thanh Hóa. Tính từ 24/8 đến chiều 28/8-2021 là 57 ca.

Nghệ An: 50 ca dương tính với SARS-CoV-2, vẫn còn ca nhiễm trong cộng đồng

Người dân TP Vinh đến lấy mẫu sàng lọc tại các cơ sở y tế (Ảnh: Hoàng Lam)

Theo báo cáo của CDC Nghệ An, trong ngày 28/8, địa phương này ghi nhận 50 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó có 42 trường hợp đã được cách ly trước đó, 2 trường hợp cộng đồng và 6 trường hợp cách ly tại nhà, sàng lọc cộng đồng trong vùng phong tỏa.

Sở Y tế Nghệ An và UBND thành phố Vinh sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng tại các khu vực này để sàng lọc tiếp, nhằm bóc tách hoàn toàn F0 ra khỏi cộng đồng. Dự kiến sẽ có 65.000 người dân ở khu vực nguy cơ cao sẽ được lấy mẫu sàng lọc tiếp.

Hà Tĩnh: Các ca mắc mới đều ở trong khu cách ly

Trong ngày 28/8, Hà Tĩnh có 6 ca mắc Covid-19, tất cả đều về từ các tỉnh phía Nam về, được cách ly tập trung trước đó.

Từ 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 432 ca mắc covid-19, trong đó 176 ca đã khỏi bệnh ra viện, 226 bệnh nhân đang điều trị tại Hà Tĩnh, 27 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, 3 ca tử vong.

Quảng Bình: Viện Pasteur Nha Trang cử đoàn chi viện chống dịch

Đoàn công tác của Viện Pasteur Nha Trang trao đổi nghiệp vụ lấy mẫu xét nghiệm khẳng định Real Time-PCR.

Thông tin từ Sở Y tế Quảng Bình cho biết, tính đến 18h ngày 28/8, địa phương này tiếp tục ghi nhận thêm 48 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và xuất hiện thêm một số ổ dịch mới.

Trong đó, có 6 ca được phát hiện trong khu cách ly tập trung, còn lại là các ca dương tính trong cộng đồng liên quan đến các ổ dịch ở Bố Trạch, TP Đồng Hới và huyện Quảng Ninh.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định RT-PCR, CDC Quảng Bình đã phối hợp với các lực lượng liên quan nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Quảng Bình, Viện Pasteur Nha Trang đã cử đoàn công tác ra chi viện cho tỉnh này chống dịch.

Quảng Trị: 5 trường hợp mắc Covid-19 khỏi bệnh

Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà tạm thời bị phong tỏa do nhân viên mắc Covid-19.

Ngày 28/8, Quảng Trị ghi nhận một trường hợp tài xế dương tính với SARS-CoV-2, 5 trường hợp khỏi bệnh. Đến ngày 28/8, tỉnh Quảng Trị còn 80 trường hợp đang điều trị.



Đắk Lắk: 3 công nhân điện gió dương tính SARS-CoV-2

Qua sàng lọc cộng đồng Đắk Lắk phát hiện nhiều ca mắc Covid-19 (Ảnh minh họa).

Ba công nhân làm việc tại công ty điện gió trên địa bàn huyện Krông Búk (Đắk Lắk) được xác định dương tính SARS-CoV-2 qua lấy mẫu xét nghiệm, sàng lọc trong cộng đồng.

Tỉnh Đắk Lắk cũng ghi nhận các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng; cụ thể tại Buôn Pu Huê, xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin) có 14 ca; xã Chư Kpô, xã Cư Né (huyện Krông Búk) có 3 ca. Yếu tố dịch tễ của những ca này cũng đang được làm rõ.

Cần Thơ: Số ca mắc thấp nhất trong đợt dịch thứ 4

Trong ngày 28/8 Cần Thơ ghi nhận 20 ca mắc mới nhưng chỉ một phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng.

Ngày 28/8, Cần Thơ ghi nhận 20 ca mắc Covid-19 mới, đây là ngày Cần Thơ ghi nhận số ca mắc thấp nhất từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát.

Đặc biệt chỉ có 1 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, 13 trường hợp trong khu cách ly, 6 trường hợp trong khu vực phong tỏa.

Đến thời điểm hiện tại Cần Thơ đã ghi nhận 3.992 ca mắc Covid. Trong ngày, có 122 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị thành công lên 2.682 trường hợp. Thông tin thêm về các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, nhiều tỉnh miền Tây số ca mắc Covid-19 giảm.

Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 418.320 ca, trong đó có 208.215 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Đến nay có 8/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Kon Tum; Có 4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 10.405 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

