Sáng 28/8, nhiều địa phương ghi nhận số ca mắc trong cộng đồng giảm sâu

Dân trí Đà Nẵng ghi nhận thêm 11 ca cộng đồng. Quảng Bình giảm sâu số ca mắc trong khi Nghệ An ghi nhận số ca mắc tăng nhưng dấu hiệu tích cực là tất cả đều ở khu cách ly, phong tỏa.

Hà Nội: Điểm nóng Thanh Xuân Trung ghi nhận nhiều F0

Sáng nay, Hà Nội ghi nhận 14 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó có 7 ca tại cộng đồng, 7 ca ghi nhận khi đã cách ly.

Trước đó tối 27/8, Hà Nội ghi nhận 21 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó có 16 ca tại cộng đồng, 5 ca ghi nhận khi đã cách ly. Như vậy, trong ngày 27/8 Thủ đô có thêm 59 F0.

Đáng chú ý, khu vực phường Thanh Xuân Trung tiếp tục là "điểm nóng nhất" về dịch của thành phố Hà Nội, tại đây ghi nhận nhiều F0 trong những ngày qua.

Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 2.909 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.525 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 1.384 ca.

Đà Nẵng: 11 ca mắc trong cộng đồng



Tuyến đường Trần Cao Vân (phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) ghi nhận nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2 mới.

Chiều 27/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết trên địa bàn ghi nhận thêm 202 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Trong số các ca nhiễm mới, có 93 ca cách ly tập trung, 43 ca cách ly tạm thời tại nhà, 55 ca trong khu phong tỏa và 11 ca cộng đồng.

Tính từ 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 3.657 ca mắc Covid-19. Riêng trong ngày 26/8, Đà Nẵng ghi nhận thêm 144 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Thanh Hóa: Ghi nhận ca Covid-19 đầu tiên tử vong

Các đội phản ứng nhanh và lấy mẫu xét nghiệm vẫn đang thần tốc thực hiện nhiệm vụ, mở rộng đối tượng lấy mẫu nhằm tách F0 nhanh chóng ra khỏi cộng đồng (Ảnh: CDC Thanh Hóa).

Ngày 27/8, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa, địa phương này đã ghi nhận một bệnh nhân (SN 1968), ở xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương tử vong. Đây là bệnh nhân từ TPHCM về ngày 19/8.

Trong vòng 4 tháng qua (tính từ 27/4 đến ngày 27/8), số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận 253 ca; trong đó điều trị khỏi ra viện là 99 người. Thanh Hóa đã ghi nhận bệnh nhân tử vong đầu tiên.

Nghệ An: Ca nhiễm tăng trở lại, thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch

Trong ngày 27/8, tỉnh Nghệ An không phát hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng (Ảnh: Hoàng Lam).

Báo cáo của CDC Nghệ An cho thấy, trong ngày 27/8, địa phương này ghi nhận 74 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, tăng 17 ca so với ngày 26/8.

Dấu hiệu tích cực của công tác khoanh vùng, truy vết tại các địa phương trong toàn tỉnh là trong ngày không ghi nhận ca nhiễm cộng đồng; có 5 ca cách ly tại nhà sàng lọc trong vùng phong tỏa, còn lại là các trường hợp đã cách ly trước đó.

Hà Tĩnh: Các ca mắc đã được cách ly

Trong ngày 27/8, Hà Tĩnh có 6 ca mắc Covid-19, tất cả đã được cách ly tập trung trước đó. Từ 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 426 ca mắc covid-19, trong đó 176 ca đã khỏi bệnh ra viện, 220 bệnh nhân đang điều trị tại Hà Tĩnh, 27 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, 3 ca tử vong.

Quảng Bình ghi nhận 45 ca mắc mới, 4 bệnh nhân xuất viện

4 bệnh nhân Covid-19 xuất viện tại Quảng Bình ngày 27/7 (Ảnh: Tiến Thành).

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình, trong ngày 27/8, tỉnh này phát hiện thêm 45 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại, công tác xét nghiệm được tăng cường trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là sàng lọc bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 ở tại các địa phương, vùng phong tỏa… để kịp thời bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng sớm nhất có thể. Có thể nói, công tác kiểm soát dịch của Quảng Bình đang đi đúng hướng, nên F0 trong cộng đồng đang có chiều hướng giảm.

Quảng Trị ghi nhận 4 ca mắc mới, một nhân viên Trung tâm y tế

Trung tâm Y tế Đông Hà tạm thời bị phong tỏa do phát hiện nhân viên dương tính với SARS-CoV-2 (Ảnh: Đăng Đức).

Ngày 27/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phát hiện một nam nhân viên tại Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà dương tính với SARS-CoV-2. Ngoài ra còn 3 trường hợp trở về từ phía Nam dương tính với SARS-CoV-2, phát hiện trong khu cách ly.

Bắt đầu từ ngày 28/8, các quán ăn, nhà hàng, quán cà phê, giải khát… trên địa bàn Quảng Trị dừng phục vụ tại chỗ, chỉ được bán hàng mang đi, khuyến khích bán hàng online, bán hàng qua mạng.

Dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Gia Lai: Toàn TP Pleiku giãn cách theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 28/8

UBND tỉnh Gia Lai công bố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 toàn TP Pleiku, kể từ 0h ngày 28/8.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm soát, khoanh vùng, thiết lập các chốt chặn tại các cửa ngõ giao thông của thành phố Pleiku. Thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng.

TPHCM: Xét nghiệm ra nhiều F0 trong cộng đồng



Trong số 1.117.000 mẫu xét nghiệm ngoài cộng đồng thì có 42.400 mẫu là F0.

Trong 5 ngày qua, ngành y tế TPHCM xét nghiệm trong cộng đồng 1.117.000 mẫu, trong đó phát hiện 42.400 trường hợp F0.

Qua phân tích, ngành y tế sẽ phân loại để phân bổ bệnh nhân ở các tầng điều trị, chăm sóc phù hợp, với mục tiêu cao nhất là hạn chế thấp nhất tử vong.

Cà Mau: Nhân viên y tế dương tính với SARS-CoV-2

Ngày 27/8, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau cho biết, trường hợp này là bà N.N.Y. (40 tuổi, ngụ phường 1, TP Cà Mau), nhân viên y tế làm việc tại một bệnh viện trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Hiện, cơ quan chức năng đang truy vết các trường hợp liên quan.



Tính từ 18h ngày 26/8 đến 18h ngày 27/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 12.920 ca nhiễm mới, trong đó 19 ca nhập cảnh và 12.901 ca ghi nhận trong nước tại 41 tỉnh thành, với 6.627 ca cộng đồng.

Đến nay có 8/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Kon Tum; Có 4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 10.053 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,3% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

Sức khỏe