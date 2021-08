Hà Nội: "Điểm nóng" Thanh Xuân Trung đứng đầu về số F0 mới trong ngày

Dân trí Tối nay, Hà Nội ghi nhận 21 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó có 16 ca tại cộng đồng, 5 ca ghi nhận khi đã cách ly. Như vậy, trong ngày hôm nay Thủ đô có thêm 59 F0.

Phân bố các F0 mới theo chùm ca bệnh: sàng lọc ho sốt (một); chùm F1 của các ca ho sốt cộng đồng (18), chùm liên quan TPHCM (2).

Thông tin cụ thể 21 ca F0 mới ghi nhận như sau:

Sàng lọc ho sốt (một ca)

Bệnh nhân N.V.S., nam, sinh năm 2000, địa chỉ tại An Khánh, Hoài Đức. Bệnh nhân ở trong khu cách ly mần non An Khánh từ ngày 22/8. Ngày 25/8, bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh dương tính, được chuyển Bệnh viện Hoài Đức, lấy mẫu PCR và có kết quả dương tính.

Khu vực phong tỏa tại phường Thanh Xuân Trung (Ảnh minh họa).

Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (18 ca)

Các bệnh nhân có địa chỉ tại: Thanh Xuân (14 ca); Hoàng Mai (2 ca); Hoài Đức (một ca); Hà Đông (một ca).

Đáng chú ý, 14 trường hợp tại Thanh Xuân đều là người sống trong khu vực phường Thanh Xuân Trung, nơi đang là "điểm nóng nhất" về dịch của thành phố Hà Nội.

2 trường hợp ở Hoàng Mai đều là người sống trong khu vực phong tỏa tại phường Giáp Bát, là nơi ở của các F0 là tài xế lái xe "luồng xanh".

Ngày 25-26/8, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Chùm liên quan TPHCM (2 ca)

Bệnh nhân N.T.T., nữ, sinh năm 1988, địa chỉ tại La Phù, Hoài Đức. Bệnh nhân về từ TPHCM ngày 23/8, được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả mẫu gộp dương tính ngày 24/8, sau đó được lấy lại mẫu, ngày 27/8 có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân N.T.H., nữ, sinh năm 1958, địa chỉ tại Giáp Bát, Hoàng Mai. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 2.895 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.518 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 1.377 ca.

Minh Nhật