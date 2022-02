Sáng 27/2, F0 mới ở miền Tây tăng cao, Hà Nội tiếp tục đứng đầu ca mắc mới

Hà Nam: Số ca dương tính với SASR-CoV-2 vẫn tiếp tục tăng cao

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam, ngày 26/2, tỉnh Hà Nam ghi nhận 705 trường hợp dương tính với SASR-CoV-2, tăng 86 trường hợp so với ngày 25/2.

Qua đó, nâng tổng số ca bệnh cộng dồn trên toàn tỉnh đến thời điểm này lên 12.666 trường hợp đã được Bộ Y tế cấp mã bệnh. Số bệnh nhân tử vong cộng dồn là 17 trường hợp.

Nam Định: Ghi nhận 2654 ca dương tính với SARS-CoV-2

Theo thông tin từ Sở Y tế, trong ngày 26/2, tỉnh Nam Định phát hiện thêm 2654 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1812 ca ghi nhận trong cộng đồng.

Cụ thể huyện Hải Hậu 508 ca; thành phố Nam Định 374 ca; huyện Vụ Bản 261 ca; huyện Ý Yên 289 ca; huyện Nam Trực 184 ca; huyện Xuân Trường 253 ca; huyện Nghĩa Hưng 155 ca; huyện Trực Ninh 349 ca; huyện Giao Thủy 156 ca; huyện Mỹ Lộc 116 ca.

Thái Bình: Ghi nhận 1456 F0

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 26/2, Thái Bình ghi nhận 1.667 ca mắc Covid-19 mới, trong đó khu cách ly y tế 930 ca; 737 ca tại cộng đồng đã xác định nguồn lây.

Cụ thể, huyện Quỳnh Phụ 226 ca, huyện Thái Thụy 147 ca, huyện Vũ Thư 135 ca, thành phố Thái Bình 86 ca, huyện Kiến Xương 49 ca, huyện Hưng Hà 40 ca, huyện Đông Hưng 29 ca, huyện Tiền Hải 25 ca.

Thanh Hóa: 875 F0

Ngày 26/2, Thanh Hóa ghi nhận 875 ca mắc Covid-19, trong đó có 212 ca cộng đồng, 453 ca phát hiện qua sàng lọc tại các cơ sở y tế, 210 trường hợp đang được cách ly theo quy định. Đến thời điểm này, Thanh Hóa đã ghi nhận 41.157 bệnh nhân Covid-19; 35.499 người được điều trị khỏi được ra viện; 59 bệnh nhân tử vong.

Nghệ An: Vượt mốc 4.000 F0 trong ngày

Trong 24 giờ qua, tỉnh Nghệ An ghi nhận 4.030 ca mắc Covid-19, trong đó có 867 ca cộng đồng. Ngày 26/2, toàn tỉnh có 3.706 trường hợp được công bố khỏi bệnh, thêm 9 bệnh nhân tử vong do Covid-19. Đến nay tỉnh Nghệ An có 67.967 ca mắc Covid-19, có 41.917 trường hợp đã điều trị khỏi, 99 ca tử vong, hiện đang điều trị 25.951 bệnh nhân.

Hà Tĩnh: 742 ca mắc mới

Trong ngày, Hà Tĩnh ghi nhận 742 ca mắc Covid-19; trong đó có 378 ca cộng đồng, các trường hợp còn lại đã được cách ly trước đó. Đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 13.530 ca mắc Covid-19; đã điều trị khỏi 10.745 bệnh nhân, 9 ca tử vong.

Người dân Hà Tĩnh khai báo để thực hiện các biện pháp cách ly đối với F0, F1 (Ảnh: Tiến Hiệp).

Quảng Bình: F0 tiếp tục vượt mốc

Trong ngày 26/2, tại Quảng Bình ghi nhận 1.351 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 1.042 ca cộng đồng. Trong ngày, tại Quảng Bình cũng có thêm 771 bệnh nhân khỏi bệnh. Đến nay, Quảng Bình đã ghi nhận 21.118 ca mắc Covid-19, trong đó 13.092 người đã khỏi bệnh, 7.664 người đang tiếp tục điều trị.

Quảng Bình có 98.57% người trên 18 tuổi đã tiêm mũi 1 vaccine phòng Covid-19 và 94,62% người trên 18 tuổi tiêm đủ 2 mũi, 33,99% đã tiêm mũi 3.

Quảng Trị: 491 F0, 150 ca cộng đồng

Tỉnh Quảng Trị ghi nhận 491 ca mắc Covid-19; trong đó, 150 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng, còn lại là cách ly tại nhà. Trong ngày, địa phương có 124 trường hợp khỏi bệnh.

Đến nay, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 12.637 trường hợp mắc Covid-19, đang điều trị 474 ca, 710 F0 điều trị tại nhà, 16 trường hợp tử vong.

F0 mới ở miền Tây tăng cao trở lại

Cà Mau có thêm 527 F0 mới, trong đó TP Cà Mau có ca mắc cao nhất với 194 trường hợp, có 67 người điều trị khỏi, không ghi nhận trường hợp tử vong.

Tiền Giang có 294 ca dương tính, trong đó có 9 ca bằng phương pháp PCR và 285 ca test nhanh kháng nguyên, 596 ca điều trị khỏi và không có trường hợp nào tử vong.

Bến Tre có thêm 170 ca mới, trong đó tất cả đều lây nhiễm từ cộng đồng, có 23 người điều trị khỏi, trong ngày thêm 1 ca tử vong.

Người dân Cần Thơ lấy mẫu xét nghiệm (Ảnh: HT).

Bạc Liêu có thêm 143 ca mắc mới, trong đó có 94 F0 cộng đồng, 53 ca bình phục, không ghi nhận trường hợp tử vong.

Vĩnh Long thêm 114 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 52 ca cộng đồng, điều trị khỏi 14 ca; 3 trường hợp tử vong.

Cần Thơ có thêm 47 ca nhiễm SARS-CoV-2, 7 người điều trị khỏi, một bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong.

Hậu Giang ghi nhận 39 ca mắc mới, trong đó có đến 37 ca cộng đồng, điều trị khỏi 55 ca, không có ca nào tử vong.

Đồng Tháp thêm 30 ca mắc Covid-19 mới, cộng dồn từ đầu dịch ghi nhận 48.035 ca mắc Covid-19. Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị 2.656 ca, trong đó có 63 ca nặng và rất nặng. Trong ngày, một bệnh nhân tử vong.

Sóc Trăng ghi nhận 11 ca mắc Covid-19 mới, điều trị khỏi 7 và không có trường hợp tử vong.

Tính từ 16h ngày 25/2 đến 16h ngày 26/2, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 77.982 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 77.970 ca ghi nhận trong nước.

10 địa phương có ca mắc cao nhất trong ngày gồm Hà Nội (10.783), Nghệ An (3.985), Vĩnh Phúc (2.995), Hưng Yên (2.962), Tuyên Quang (2.737), Phú Thọ (2.696), Nam Định (2.654), Quảng Ninh (2.559), Hải Dương (2.534), Hòa Bình (2.373). Trong ngày cả nước cũng có thêm 20.427 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.