Sáng 25/8: Nghệ An, Đà Nẵng tiếp tục tăng nhiều ca cộng đồng

TPHCM dự kiến đạt tiến độ xét nghiệm nhanh toàn bộ cư dân "vùng đỏ", "vùng cam" trong ngày 25/8. Đà Nẵng và Nghệ An cùng báo cáo ghi nhận nhiều ca mới trong cộng đồng, nguy cơ lây nhiễm cao.

Đà Nẵng: 153 ca nhiễm mới

Đà Nẵng triển khai xét nghiệm toàn dân để tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Tối 24/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 153 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Trong số các ca nhiễm mới, có 43 ca đã cách ly tập trung, 36 ca cách ly tạm thời tại nhà, 55 ca trong khu vực phong tỏa và 18 ca cộng đồng.

Trong 24h qua, Đà Nẵng phát hiện thêm 9 điểm nóng, đồng thời cũng gỡ phong tỏa được 12 điểm nóng. Chi tiết.

Thanh Hóa: Giãn cách xã hội một huyện theo Chỉ thị 15

Ngành chức năng triển khai lấy mẫu xét nghiệm sau khi phát hiện ca mắc trong cộng đồng (Ảnh: CDC Thanh Hóa).

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa, trong ngày, địa phương này ghi nhận 6 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có một ca cộng đồng tại xã Tế Nông, huyện Nông Cống.

Đó là trường hợp nam, có địa chỉ tại xã Tế Nông, huyện Nông Cống, làm ở công ty may Hoàng Sơn (huyện Nông Cống). Trường hợp này được phát hiện sau khi thực hiện test nhanh tầm soát Covid-19 tại công ty.

Liên quan đến ca bệnh trên, toàn huyện Nông Cống thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian giãn cách xã hội, kể từ 18h ngày 24/8 đến khi có thông báo mới.

Nghệ An: Ca nhiễm vượt mốc 1.000, xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm cho người dân

Hơn 31.000 người dân vùng nguy cơ rất cao tại TP Vinh được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19 trong đêm 23, rạng sáng 24/8 trong nỗ lực tách F0 ra khỏi địa bàn dân cư (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo báo cáo của CDC Nghệ An, trong ngày 24/8, toàn tỉnh ghi nhận 95 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới, trong đó có 35 ca nhiễm cộng đồng.

Chùm ca nhiễm liên quan đến các khu chợ và Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (TP Vinh), Công ty may Việt Nhật (Yên Thành) tiếp tục ghi nhận nhiều trường hợp dương tính mới.

Đến thời điểm này, Nghệ An đang thực hiện cách ly tập trung cho hơn 4.000 trường hợp F1 và chưa có chủ trương cách ly tại nhà đối với các đối tượng này.

Ngoài ra, hiện có hơn 21.000 người phải cách ly tại nhà và gần 9.000 công dân từ các tỉnh thành có dịch trở về thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung của xã, phường.

Hà Tĩnh: Ghi nhận 10 ca mắc mới

Ngày 24/8, Hà Tĩnh ghi nhận 10 ca mắc Covid-19, trong đó có một ca phát hiện trong cộng đồng, 8 ca F1 chuyển F0 và một ca trở về từ Bình Dương.

Tính từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh có 396 ca mắc Covid-19.

Quảng Bình: Thêm 3 bệnh nhân Covid-19 xuất viện

Ngày 24/8, thông tin từ Sở Y tế Quảng Bình cho biết, địa phương này 3 bệnh nhân nam được xuất viện sau thời gian điều trị. Như vậy đến nay, Quảng Bình đã có 48 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh và xuất viện. Ngoài ra, CDC tỉnh này đã ghi nhận thêm 2 ca dương tính mới trong khu cách ly tập trung huyện Lệ Thủy và Trường Quân sự tỉnh.

Tính đến ngày sáng 24/8, Quảng Bình đã ghi nhận tổng cộng 114 ca mắc Covid-19; 48 bệnh nhân được điều trị khỏi, xuất viện về nhà và hiện còn 66 ca đang cách ly, điều trị tại cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 Bệnh viện Y dược cổ truyền.

Quảng Trị: 2 bệnh nhân khỏi bệnh

Ngày 24/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, trong ngày địa phương ghi nhận thêm 5 trường hợp dương tính với SARS-COV-2.

Cả 5 người này đều được tỉnh hỗ trợ vận chuyển từ các tỉnh, thành phố phía Nam về quê trong đợt 2, xuống ga Đông Hà vào chiều ngày 15/8 và được cách ly tập trung. Trong ngày 24/8, có 2 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh, nâng số bệnh nhân khỏi bệnh, xuất viện lên 10 người; hiện có 74 trường hợp đang điều trị.

Hà Nội: cơ vẫn rất cao

Sáng nay, Hà Nội ghi nhận 4 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó có 2 ca tại cộng đồng và 2 ca tại khu cách ly. Cả 4 ca dương tính đều thuộc chùm ho, sốt thứ phát.

Trước đó, tối 24/8, Hà Nội ghi nhận thêm 9 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó có 4 ca tại cộng đồng và 5 ca tại khu cách ly. Chuyên gia đánh giá Thủ đô vẫn có nhiều nguy cơ ở mức cao.

Hà Nội hiện xuất hiện 2 điểm nóng tại ngõ 328 và từ số nhà 2B đến hết ngõ 330 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân). Hai khu vực này đã được cách ly y tế tạm thời trong vòng 7 ngày do phát hiện ca bệnh Covid-19.

TPHCM: Test nhanh, hàng nghìn người dương tính

Sau ngày đầu tiên xét nghiệm nhanh mở rộng toàn bộ "vùng đỏ", "vùng cam", TPHCM ghi nhận 6.000 ca dương tính SARS-CoV-2 trong tổng số 170.000 mẫu thử được lấy.

Cơ quan y tế TPHCM cho rằng, với những biện pháp đã và đang triển khai, thành phố sẽ đạt tiến độ đề ra là đến ngày 25/8, toàn bộ cư dân "vùng đỏ" và "vùng cam" sẽ được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Hà Nam: Tìm người liên quan một lao động tự do dương tính với SARS-CoV-2

Ngành Y tế Hà Nam thông báo khẩn tìm người liên quan đến một lao động tự do từ TP.HCM về dương tính với SARS-CoV-2, đề nghị những người liên quan liên hệ ngay với cơ quan y tế. Chi tiết.

Tính trong 24h, tới tối 24/8, số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 531 ca, trong đó tại TPHCM tăng 376 ca, Bình Dương tăng 445 ca, Đồng Nai tăng 176 ca, Long An tăng 5 ca, Khánh Hòa tăng 78 ca.

Đến nay có 7/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang; Có 4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến 24/8 là 9.014 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới.

Về tình hình tiêm chủng, đến nay Việt Nam đã tiêm được 17.647.353 liều, trong đó tiêm một mũi là 15.725.040 liều, tiêm mũi 2 là 1.922.313 liều.

