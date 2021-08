Sáng 22/8: Số ca mắc mới tại Nghệ An, Đà Nẵng, Bắc Ninh tiếp tục tăng

Dân trí Bắc Ninh nhận định ổ dịch thị trấn Thứa huyện Lương Tài nguy cơ rất cao. Đà Nẵng bóc tách hàng trăm F0 khỏi cộng đồng qua truy vết. Nghệ An quyết định xây dựng thêm 2 Bệnh viện dã chiến.

Đà Nẵng tách hàng trăm F0 khỏi cộng đồng

Tối 21/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 197 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Trong số các ca nhiễm mới, có 75 ca đã được cách ly tập trung, 44 ca đã được cách ly tại nhà, 35 ca trong khu phong tỏa và 43 ca chưa được cách ly khi lấy mẫu xét nghiệm.

Chuỗi lây nhiễm từ chợ đầu mối Hòa Cường vẫn ghi nhận số ca nhiễm mới lớn với 104 ca, nâng tổng số lên 699 ca. Chuỗi lây nhiễm này vẫn được ngành y tế Đà Nẵng đánh giá là nguy cơ rất cao.

Bắc Ninh: 74 ca F0 liên quan đến cửa hàng Viettel Post

Tính đến tối 21/8, Ổ dịch tại huyện Lương Tài đã truy vết, rà soát được 1.478 trường hợp F1 và 4.458 trường hợp F2. Toàn tỉnh có 79 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, có 4 trường hợp nặng. Có 1.678 bệnh nhân đã được chữa khỏi và xuất viện.

Hà Nội: Tối 21/8 chỉ ghi nhận một ca F0 trong cộng đồng

Hình minh họa.

Tối 21/8, Hà Nội ghi nhận thêm 14 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó có một ca tại cộng đồng và 13 ca trong khu cách ly. Như vậy, Hà Nội phát sinh 64 F0 mới trong ngày 21/8.

Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 2.554 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.305 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 1.249 ca.

TPHCM: Số ca mắc tăng

Tính từ 18h30 ngày 20/8 đến 18h ngày 21/8, TPHCM ghi nhận 4.084 ca mắc mới, tăng 709 ca so với hôm trước.

Tại buổi làm việc của Tổ Công tác đặc biệt của Chính phủ về thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại các tỉnh phía Nam chiều 20/8, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác đặc biệt của Chính phủ cho biết, lực lượng quân đội sẽ lập các đội công tác đặc biệt với sự tham gia của cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên… vừa làm công tác tuyên truyền vận động, giám sát người dân thực hiện nghiêm việc cách ly vừa đưa lương thực, thực phẩm, gói an sinh, gói thuốc điều trị đến từng nhà dân tại TPHCM.

Thanh Hóa: Một ngày không ghi nhận ca mắc mới

Ngày 21/8, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa, tính từ 17h ngày 20/8 đến 17h ngày 21/8, địa phương này không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới.

Nghệ An: Ghi nhận ca nhiễm kỷ lục, cấp tốc xây dựng 2 bệnh viện dã chiến

Báo cáo của CDC Nghệ An, ngày 21/8, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 68 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong số đó có 34 ca nhiễm mới được phát hiện ngoài cộng đồng.

Những ca nhiễm liên quan đến các khu chợ trên địa bàn thành phố Vinh, ổ dịch Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc. Đáng chú ý, ngành y tế phát hiện 3 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong một nhà máy có hơn 1.200 công nhân tại huyện Yên Thành.

Hiện tại Nghệ An đang sử dụng 3 Bệnh viện dã chiến đáp ứng yêu cầu điều trị cho 500 bệnh nhân. Tuy nhiên, với số ca nhiễm tăng nhanh như hiện nay, các bệnh viện trên đều quá tải trong thời gian ngắn.

Hà Tĩnh: Phần lớn ca mắc mới từ miền Nam về

Ngày 21/8, Hà Tĩnh ghi nhận 16 ca mắc Covid-19, trong đó có 2 ca phát hiện trong cộng đồng, 13 ca tự về từ TPHCM và tỉnh Bình Dương đã được cách ly, một ca còn lại là F1 đã được cách ly. Tính từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 378 ca mắc Covid-19.

Quảng Bình: Thêm 6 bệnh nhân Covid-19 xuất viện

Thông tin từ Sở Y tế Quảng Bình, ngày 21/8, tại cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 Bệnh viện Y dược cổ truyền địa phương này có thêm 6 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi bệnh và xuất viện về nhà theo dõi sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.

Trong ngày 21/8, Quảng Bình có thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, đều ở trong khu cách ly. Tính đến nay, Quảng Bình đã ghi nhận tổng cộng 106 ca mắc Covid-19.

Quảng Trị: Không ghi nhận ca dương tính, thêm 36 cán bộ y tế sẵn sàng vào Nam chống dịch

Chiều 21/8, ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương có 36 cán bộ y tế, sẵn sàng vào các tỉnh phía Nam tham gia chống dịch Covid-19 (gọi là đoàn công tác số 2). 36 cán bộ y tế có độ tuổi từ 23 đến 54, có sức khỏe tốt và tinh thần tự nguyện, mong muốn cống hiến.

Trước đó, vào ngày 26/7, UBND tỉnh Quảng Trị đã cử đoàn cán bộ y tế gồm 35 người vào tỉnh Bình Dương hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19. Trong ngày, tỉnh Quảng Trị không ghi nhận trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2.

Tỉnh Quảng Trị hiện có 67 trường hợp mắc bệnh đang được điều trị. Tổng số người được tiêm vắc xin đến thời điểm này là 53.710 người.

Đến nay có 7/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Hải Phòng, Yên Bái; Có 3 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Hà Giang, Thái Bình.

Tổng số ca tử vong (tính đến ngày 20/8) do Covid-19 tại Việt Nam là 7.540 ca, chiếm tỷ lệ 2,3% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới.

Về tình hình tiêm chủng, Việt Nam đã thực hiện tiêm được 16.494.665 liều, trong đó tiêm một mũi là 14.787.599 liều, tiêm mũi 2 là 1.707.066 liều.

Sức khỏe