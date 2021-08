Sáng 18/8: Dịch diễn biến nóng ở Đà Nẵng, Bắc Ninh, Nghệ An

Dân trí Đà Nẵng, Nghệ An thông báo thêm nhiều F0 liên quan các chợ đầu mối. Bắc Ninh đang ra sức tập trung khống chế ổ dịch mới có nguy cơ lan rộng, bùng phát mạnh.

Bắc Ninh: Xét nghiệm diện rộng, khẩn trương khống chế dịch Covid-19

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân huyện Lương Tài.

Tỉnh Bắc Ninh đang tổ chức xét nghiệm Covid-19 diện rộng, khẩn trương kích hoạt các biện pháp khống chế dịch Covid-19 với mục tiêu khoanh vùng, dập dịch hiệu quả và triệt để.

Liên quan đến ổ dịch Chi nhánh Viettel Post (huyện Lương Tài), chiều 17/8 Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Bắc Ninh cho biết, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 19 ca F0 có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, đặc biệt có trường hợp F1 là học sinh tiểu học khiến nhiều học sinh trở thành F1 phải cách ly tập trung. Tỉnh đang nỗ lực khoanh vùng, xét nghiệm, khống chế dịch.

Đà Nẵng: Chợ đầu mối tiếp tục thêm ca liên quan

Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

Chiều 17/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận 120 ca nhiễm SARS-CoV-2; trong đó có 84 ca liên quan chuỗi lây nhiễm chợ đầu mối Hòa Cường.

Trong số các ca nhiễm mới, có 47 ca đã được cách ly tập trung, 44 ca cách ly tại nhà và 20 ca trong khu vực phong tỏa.

Đáng chú ý, chuỗi lây nhiễm từ chợ đầu mối Hòa Cường tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới lớn với 84 ca, nâng tổng số lên 280 ca. Trong đó có 35 ca là tiểu thương của chợ này, 3 ca là người đi chợ và 46 ca đã cách ly hoặc trong khu phong tỏa. Chuỗi lây nhiễm này vẫn được đánh giá ở nguy cơ rất cao.

Nghệ An: Nhiều trường hợp F0 liên quan đến các khu chợ

Shipper lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 để được hoạt động khi TP Vinh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 (Ảnh: Hoàng Lam).

Trong ngày 17/8, Nghệ An công bố 59 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, lập kỷ lục về số ca nhiễm mới trong ngày từ khi xuất hiện dịch Covid-19 trên địa bàn từ trước tới nay.

Báo cáo của CDC Nghệ An trong ngày 17/8 (tính từ 19h ngày 16/8 đến 19h ngày 17/8), tỉnh này ghi nhận 59 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó số ca nhiễm mới liên quan đến các khu chợ trên địa bàn (gồm chợ đầu mối nông sản Vinh, chợ Quang Trung (TP Vinh), chợ Rồng (Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc), chợ Cầu và chợ Kim Liên (huyện Nam Đàn) chiếm số lượng lớn với 26 trường hợp.

Hà Nội: Ghi nhận 5 F0, đều đã được cách ly từ trước

Người dân xét nghiệm tại Hà Nội.

Sáng nay 18/8, Hà Nội ghi nhận thêm 5 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, đều là F0 đã được cách ly từ trước.

Cả 5 bệnh nhân đều thuộc chùm ho, sốt thứ phát và phân bố ở các quận, huyện: Hoàng Mai (3 ca), Đống Đa (một ca), Đông Anh (một ca).

Thanh Hóa: Dịch đang được kiểm soát tốt

Thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa, chiều 17/8, địa phương này ghi nhận thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó, huyện Hậu Lộc ghi nhận ca bệnh đầu tiên kể từ khi có dịch Covid-19.

Các ca mắc mới tại Thanh Hóa đều được cách ly từ trước (Ảnh: CDC Thanh Hóa).

Ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên ghi nhận tại huyện Hậu Lộc là nam giới, từ quận Gò Vấp, TPHCM về và đã được cách ly tập trung. Các ca mắc mới khác trong ngày của Thanh Hóa đều ở trong khu cách ly tập trung.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 154 khu cách ly sẵn sàng hoạt động với khả năng tiếp nhận 16.301 người. Đến nay, Thanh Hóa đã tổ chức tiêm vắc xin 3 đợt với tổng số 104.730 liều; tổng số lượt được tiêm đến 12h00 ngày 16/8 là 113.852 lượt tiêm, đạt 117%, trong đó mũi 1 là 100.938 người, mũi 2 là 12.920 người...

Hà Tĩnh: Thêm một số ca mắc trong cộng đồng

Trong ngày 17/8, Hà Tĩnh ghi nhận 21 ca mắc Covid-19, trong đó có 6 ca cộng đồng, còn lại là các ca về từ tỉnh miền Nam đã được cách ly tập trung.

Từ 10/7 đến nay phát hiện 187 ca F0 từ TPHCM, Bình Dương,... về trên địa bàn tỉnh được cách ly ngay.

Tổng số ca mắc Covid-19 từ 4/6 đến nay là 333 ca, trong đó: có 134 bệnh nhân đã khỏi bệnh ra viện, hiện còn 178 bệnh nhân đang điều trị tại Hà Tĩnh, chuyển Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 19 bệnh nhân; 2 ca tử vong.

Quảng Bình: Thêm 2 bệnh nhân xuất viện, không ghi nhận ca mắc mới

Thông tin từ Sở Y tế Quảng Bình, ngày 17/8, tại địa phương này có thêm 2 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh, xuất viện.

Như vậy, hiện Quảng Bình đã điều trị khỏi và cho xuất viện 17/83 bệnh nhân mắc Covid-19. Địa phương này đã có trên 60 ngàn liều vắc xin được tiêm, trong đó có hơn 9.425 người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng Covid-19.

Quảng Trị: Xử lý nghiêm người không chấp hành cách ly tại nhà

Khu vực cách ly y tế tại huyện Đakrông liên quan đến bệnh nhân mắc Covid-19 (Ảnh: Đăng Đức).

Ngày 17/8, tỉnh Quảng Trị ghi nhận thêm 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đều trở về từ TPHCM và các tỉnh phía Nam, được cách ly từ trước. Trong đó, có 7 trường hợp trở về từ các tỉnh phía Nam bằng tàu hỏa 2 ngày trước, 4 trường hợp còn lại về bằng ô tô.

Đến thời điểm này, địa phương có 57 ca bệnh đang điều trị. Theo số liệu của ngành y tế, đến nay đã có 5.325 người được tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19, 46.882 người được tiêm mũi 1. Tổng số người được tiêm vắc xin là 52.207 người. Chi tiết tại đây.

TPHCM: F0 trong cộng đồng tăng vọt, chiếm tới 72% tổng số ca

Đường phố TPHCM có hiện tượng đông đúc trở lại trong những ngày gần đây,

Trong ngày 17/8, TPHCM ghi nhận 2.568 bệnh nhân mắc Covid-19 được phát hiện trong cộng đồng hoặc khám sàng lọc tại bệnh viện, chiếm 72% tổng số bệnh nhân được công bố trong ngày.

Điểm sáng trong công tác phòng, chống dịch của thành phố là tốc độ tiêm chủng vắc xin Covid-19 được đẩy nhanh cùng số lượng bệnh nhân điều trị khỏi đang tăng dần. Trong ngày, toàn địa bàn TPHCM ghi nhận 2.561 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện và hoàn thành tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho gần 133.000 người.

Để đạt được mục tiêu kiểm soát dịch Covid-19 trước ngày 15/9, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, toàn địa bàn sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả theo nguyên tắc "ai ở đâu thì ở đó", hạn chế tối đa số lượng người dân ra khỏi nơi cư trú và kiểm soát chặt chẽ các đối tượng được phép ra khỏi nhà.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 293.301 ca nhiễm, đứng thứ 77/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 171/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ một triệu người có 2.983 ca nhiễm).

Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), cả nước ghi nhận 289.276 ca Covid-19, trong đó có 108.534 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Đến nay có 6/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Hải Phòng; Có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Hà Giang, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang.

Tính đến nay, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam là 6.472 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca mắc và ngang với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới.

Về tình hình tiêm chủng, cả nước đã tiêm được 15.271.562 liều, trong đó tiêm một mũi là 13.869.728 liều, tiêm mũi 2 là 1.401.834 liều.

Sức khỏe