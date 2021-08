Sáng 17/8, nhiều địa phương báo cáo ổ dịch phức tạp là các chợ đầu mối

Dân trí Đà Nẵng thông tin chuỗi lây nhiễm từ chợ đầu mối Hòa Cường vẫn nguy cơ rất cao, trong khi Nghệ An cũng thông báo có 4 ca lây nhiễm liên quan đến ổ dịch chợ đầu mối TP Vinh.

Đà Nẵng: Chiều 16/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 96 ca nhiễm SARS-CoV-2. Chuỗi lây nhiễm từ chợ đầu mối Hòa Cường vẫn nguy cơ rất cao với 61 ca. Cộng dồn, từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 1.875 ca mắc Covid-19. Chi tiết.

Lào Cai: Đêm 16/8, Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai thông tin cho biết tỉnh Lào Cai vừa xuất hiện 2 cán bộ y tế dương tính SARS-CoV-2 khi làm nhiệm vụ điều trị bệnh nhân Covid-19. Chi tiết.

Thanh Hóa: Yêu cầu nâng cao năng lực xét nghiệm, điều trị bệnh nhân Covid-19.

Các ca dương tính với SARS-CoV-2 mới ghi nhận tại Thanh Hóa đều ở trong khu cách ly tập trung, và đều là các ca xâm nhập từ các tỉnh,

Trong ngày 16/8, Thanh Hóa ghi nhận thêm 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều ở trong khu cách ly tập trung, và đều là các ca xâm nhập từ các tỉnh, thành khác về. Các bệnh nhân đều đã được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Phổi.

Nghệ An: Ca nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến chợ đầu mối tiếp tục tăng.

Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại xã Hưng Nghĩa (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) khi phát hiện một ca nhiễm cộng đồng liên quan đến ổ dịch chợ đầu mối Vinh.

Theo báo cáo của CDC Nghệ An, trong ngày 16/8, Nghệ An phát hiện 16 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 11 ca là công dân trở về từ các tỉnh có dịch phía Nam đã được cách ly từ trước, 1 ca nhiễm cộng đồng ở TP Vinh và 4 ca nhiễm liên quan đến ổ dịch chợ đầu mối TP Vinh.

UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg toàn TP Vinh từ ngày 17/8 để tập trung truy vết, khoanh vùng, dập dịch Covid-19 trong thời gian sớm nhất.

Tính đến hết ngày 16/8, đã có 237 bệnh nhân Covid-19 tại Nghệ An được điều trị khỏi và ra viện, hiện còn 297 bệnh nhân đang điều trị.

Hà Tĩnh: Các ca mắc mới đều về từ phía Nam. Ngày 16/8, thông tin từ CDC Hà Tĩnh, trong ngày có 18 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 9 ca cộng đồng, còn lại là những ca về từ các tỉnh miền Nam, đã được cách ly tập trung.

Tổng số ca mắc từ 4/6 đến nay là 312 (trong đó có 3 trường hợp nhập cảnh, một trường hợp ngoại tỉnh); có 125 bệnh nhân đã ra viện; 166 người đang điều trị tại Hà Tĩnh; điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 19 người; có 2 ca tử vong.

Quảng Bình: 15/83 bệnh nhân khỏi bệnh. Ngày 16/8, Quảng Bình tiếp tục ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 mới trong khu cách ly tập trung của huyện Bố Trạch và Trường cao đẳng nghề.

Hiện, các trường hợp dương tính đã được đưa vào Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Bình để điều trị. Đến nay, Quảng Bình đã ghi nhận 83 ca mắc Covid-19, trong đó, 15 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh.

Quảng Trị: Nhiều người dân vừa trở về từ vùng dịch mắc Covid-19. Trong ngày 16/8, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 6 ca mắc Covid-19 mới, đều được cách ly và điều trị tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi.

Đến ngày 16/8, tỉnh Quảng Trị đang áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với một số địa điểm có nguy cơ cao lây lan dịch Covid-19 tại huyện Đakrông, do liên quan đến một trường hợp mắc bệnh. Chi tiết.

Cần Thơ ngày 16/8 ghi nhận 82 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 21 ca phát hiện trong khu cách ly, 9 ca trong khu phong tỏa, 7 ca qua xét nghiệm tại các cơ sở y tế và 45 ca qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng.

Trà Vinh đang tổ chức tiêm vắc xin cho hơn 26000 công nhân, người lao động.

Tiền Giang: Trong ngày 16/8 tỉnh này ghi nhận 174 F0, nâng số ca mắc lên 5.955 ca, tỉnh đã điều trị khỏi 2.286 ca bệnh, các cơ sở y tế trong tỉnh đang điều trị 3.527 bệnh nhân. Tổng số ca tử vong đến nay 141.

Đồng Tháp: Trong ngày 16/8 địa phương này đã phát hiện 158 ca dương tính, giảm 115 ca so với ngày hôm qua.

Tổng số ca dương tính đến nay là 5.217 ca; Số bệnh nhân xuất viện 166 ca trong ngày (tăng 62 ca so với ngày hôm qua), cộng dồn có 2.806 ca đã xuất viện; Số ca tử vong cộng dồn 101 ca.

Trà Vinh: Đến ngày 16/8 đã ghi nhận 899 ca mắc Covid-19, trong đó 42 trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay, còn lại được phát hiện trong các khu cách ly, người từ vùng dịch trở về địa phương và các ca lây nhiễm cộng đồng. Tỉnh điều trị khỏi 226 trường hợp khỏi bệnh, 8 bệnh nhân tử vong do Covid-19.

Bến Tre: Ngày 16/8, tỉnh có thêm 8 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh là 1.344, trong đó, có 704 ca xuất viện, 27 ca tử vong.

An Giang: đến thời điểm hiện tại đã ghi nhận 910 ca mắc Covid-19 (3 ca tái dương tính). Trong đó, 66 ca nhập cảnh, còn lại phát hiện trong tỉnh. Đã điều trị khỏi bệnh 262 trường hợp, đang điều trị 641 trường hợp, chuyển tuyến 2 trường hợp.

Vĩnh Long: Đến ngày 16/8, tỉnh đã ghi nhận 1.705 ca, đã điều trị khỏi cho 731 ca bệnh và có 26 ca tử vong.

UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu tổ chức xét nghiệm "thần tốc" các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn nhằm phát hiện F0 nhanh nhất phục vụ công tác truy vết và phân loại điều trị ngay; phải kiểm soát, tuyệt đối không bỏ sót, không để F0 tiếp tục tiếp xúc, di chuyển làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Các địa bàn thực hiện phong tỏa cần tập trung xét nghiệm để phát hiện F0 nhanh nhất, không để lây lan ra cộng đồng, lưu ý phải thực hiện đồng bộ trong xét nghiệm, chăm sóc, điều trị, bảo đảm giảm tối đa tỷ lệ bệnh nặng, tỷ lệ tử vong và tuyệt đối không để lây lan sang các địa bàn khác.

Kiên Giang: Ngày 16/8 địa phương này vừa ghi nhận 31 trường hợp mắc Covid-19. Tổng số từ đầu vụ dịch đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 625 trường hợp mắc Covid-19 (583 trường hợp được Bộ Y tế công bố), đã điều trị khỏi 317 trường hợp; 5 trường hợp tử vong; 303 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tỉnh.

Tại Hà Nội, cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) tới nay là 2.248 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.221 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 1.027 ca. Số ca dương tính vẫn xuất hiện rải rác trong cộng đồng. Hà Nội hiện tăng cường nhiều chốt liên ngành đặc biệt của Công an TP Hà Nội trên các trục đường chính. Nhiệm vụ của các chốt này là kiểm soát người dân ra đường không có lý do tại 12 quận, huyện trung tâm Hà Nội, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16.

Tại TPHCM, địa phương đang tập trung những biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19 thời gian tới sẽ tập trung huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị, nhân dân và doanh nghiệp cùng vào cuộc. Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến cuối ngày 16/8 số ca mắc mới tại địa phương này là 3.341, giảm 1.175 ca so với ngày 15/8.

Đến nay, có 6/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Hải Phòng; Có 6 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Hà Giang, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tới thời điểm này là 6.141 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới.

Sức khỏe