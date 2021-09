Sáng 10/9, Hà Nội phát hiện ca cộng đồng ở Minh Khai, nhiều địa phương giảm

Dân trí Trong số 9 ca nhiễm được Hà Nội ghi nhận, có 6 ca tại cộng đồng và 3 ca tại khu cách ly. Nghệ An số ca mắc giảm, Hà Tĩnh và Quảng Trị không có ca mắc mới.

Hà Nội: F0 lẩn khuất trong cộng đồng

Hà Nội xuyên đêm tổng lực tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân.

Sáng nay, Hà Nội ghi nhận 9 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 6 ca tại cộng đồng và 3 ca tại khu cách ly.

Tối 9/9, Hà Nội chỉ ghi nhận một ca dương tính SARS-CoV-2, được phát hiện tại khu cách ly. Tổng số trong ngày, Hà Nôi có 36 F0, không có trường hợp nào trong cộng đồng.

Trong đợt dịch thứ 4 kéo dài từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội phát hiện gần 3.700 ca, trong đó số mắc ngoài cộng đồng là 1.578 ca, còn lại là các đối tượng đã được cách ly. Trong đó, đến ngày 4/7 (trong hơn 2 tháng), TP thêm gần 260 ca. Tuy nhiên, bắt đầu từ giữa tháng 7 số mắc của TP bắt đầu tăng đáng kể, có ngày nhiều nhất lên đến hơn 200 ca. Đáng chú ý, nhiều ổ dịch được phát hiện từ các trường hợp được sàng lọc ngoài cộng đồng với biểu hiện ho, sốt…

Chuyên gia đánh giá, đa phần các bệnh nhân không có triệu chứng, vì thế những trường hợp ho, sốt chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm". Việc xét nghiệm không thể phát hiện được hết các trường hợp F0 lẩn khuất trong cộng đồng.

Đến thời điểm này, Hà Nội không để dịch bùng lên đã là thành công và thể hiện sự nỗ lực cố gắng của hệ thống chính trị đến nhân dân. Dịch bệnh tại Hà Nội đang trong tầm kiểm soát được nhưng TP vẫn thuộc diện nguy cơ cao, khó lường. Biện pháp vô cùng quan trọng để cắt đứt nguồn lây là giãn cách và thực hiện nghiêm 5K, kết hợp đẩy mạnh tiêm vắc xin.

Hòa Bình: 200 cán bộ hỗ trợ Hà Nội chống dịch

Tỉnh Hòa Bình hiện đang điều trị cho 16 bệnh nhân mắc Covid-19. Số ca cộng dồn đến nay trên địa bàn tỉnh có 80 bệnh nhân, chưa có ca tử vong vì Covid-19. Hòa Bình hiện vẫn đang kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn.

Ngày 9/9, đoàn 200 cán bộ y tế tỉnh Hòa Bình đã lên đường hỗ trợ TP Hà Nội phòng chống dịch Covid-19 với các nhiệm vụ chính như xét nghiệm, tiêm vắc xin cho người dân tại huyện Mỹ Đức.

Thanh Hóa: Ghi nhận 2 ca cộng đồng

Thanh Hóa đang khẩn trương tiến hành lấy mẫu trên diện rộng làm test kháng nguyên và làm xét nghiệm RT-PCR đối với những trường hợp nguy cơ cao, nhằm sớm tách F0 ra khỏi cộng đồng (Ảnh; CDC Thanh Hóa).

Tính từ 18h ngày 8/9 đến 18h ngày 9/9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 7 ca mắc Covid-19, trong đó có 2 ca bệnh ghi nhận tại cộng đồng tại huyện Quảng Xương; các ca bệnh còn lại được ghi nhận trong khu phong tỏa và khu cách ly theo quy định.

Như vậy, tính từ ngày 27/4 đến nay Thanh Hóa ghi nhận 422 ca Covid-19; hiện có 213 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa; 1 ca tử vong.

Nghệ An: Số ca mắc giảm, 3 địa phương có ca cộng đồng

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 sàng lọc cộng đồng tại TP Vinh (Ảnh: B.T).

Trong ngày 9/9, Nghệ An ghi nhận 16 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 13 ca đã được cách ly từ trước, 3 ca cộng đồng được ghi nhận tại TP Vinh, huyện Nam Đàn và huyện Quế Phong.

Tính đến thời điểm này, Nghệ An có 1.770 bệnh nhân Covid-19. Trong ngày 9/9 có 115 bệnh nhân được điều trị khỏi, ra viện hoặc chuyển tuyến và 2 bệnh nhân tử vong. Như vậy, lũy tiến từ đầu mùa dịch đến nay đã có 8 bệnh nhân Covid-19 tử vong.

Hiện có 789 bệnh nhân đang được điều trị tại Trung tâm bệnh nhiệt đới Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An và 5 bệnh viện dã chiến trên toàn tỉnh này.

Hà Tĩnh: Không có ca mắc mới

Trong ngày 9/9, tại Hà Tĩnh không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới.

Từ 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 449 ca mắc Covid-19, trong đó 315 ca đã khỏi bệnh ra viện, 102 bệnh nhân đang điều trị tại Hà Tĩnh, 29 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, 3 ca tử vong.

Quảng Bình: Xuất hiện điểm dịch mới

Các trường hợp F0 tại Quảng Bình được đưa đi điều trị (Ảnh: Tiến Thành).

Trong 24h qua, Quảng Bình ghi nhận thêm 55 ca mắc Covid-19 mới, 19 ca khỏi bệnh và xuất hiện một điểm dịch mới tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Quảng Trị: Không có ca mắc mới, 3 trường hợp khỏi bệnh

Kết thúc phong tỏa tại Trung tâm Y tế Đông Hà sau nhiều ngày không phát sinh ca nhiễm mới (Ảnh: Đăng Đức).

Ngày 9/9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, trong ngày địa phương không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới, thêm 3 trường hợp được điều trị khỏi bệnh. Hiện, địa phương này còn 105 trường hợp đang điều trị.

Đà Nẵng: 35 ca mắc mới, 2 ca không rõ nguồn lây



Chiều 9/9, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận 35 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 2 ca không rõ nguồn lây.

Hiện trên địa bàn TP Đà Nẵng có 5 chuỗi lây nhiễm, trong đó có 3 chuỗi lây nhiễm vẫn có nguy cơ cao.

Cụ thể, chuỗi lây nhiễm thứ nhất là chuỗi lây nhiễm qua xét nghiệm hộ gia đình, trong ngày ghi nhận thêm 16 ca nhiễm mới.

Chuỗi nguy cơ cao thứ 2 là chuỗi hoàn thành cách ly tập trung, trong ngày ghi nhận 11 ca nhiễm mới.

Chuỗi lây nhiễm thứ 3 là chuỗi lây nhiễm cộng đồng chưa rõ nguồn lây, trong ngày ghi nhận thêm 2 ca nhiễm mới.



Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 571.745 ca, trong đó có 335.396 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Đến nay có 9/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc.

Có 8 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh, Lào Cai.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 14.470 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

