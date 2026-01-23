Sẵn sàng xử lý tình huống khẩn cấp, ngừng tim đột ngột tại Metro số 1

Tại lễ trao tặng máy khử rung tim tự động cho tuyến Metro số 1, diễn ra ngày 23/1, PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) cho biết, cơ sở 2 của đơn vị này có vị trí ngay trung tâm thành phố, nơi hội tụ nhiều loại hình giao thông.

Đây cũng là khu vực thường xuyên diễn ra các sự kiện văn hóa, lễ hội, hoạt động cộng đồng, với mật độ người tham gia rất lớn và kéo dài trong nhiều khung thời gian khác nhau.

Lễ trao tặng máy khử rung tim tự động cho tuyến Metro số 1 (Ảnh: Hoàng Lê).

Sau khi đi vào hoạt động (từ ngày 1/1), Bệnh viện Nhân dân Gia Định - cơ sở 2 có số lượt người bệnh đến khám trung bình mỗi ngày khoảng 700 ca, tăng gần 30%. Riêng khoa Cấp cứu - Hồi sức tiếp nhận trung bình 40 ca/ngày, tăng khoảng 50% so với trước đó.

Những con số này chỉ ra việc các ca bệnh ngày càng nặng, diễn tiến nhanh, đa dạng về mô hình bệnh tật - từ chấn thương, tim mạch, thần kinh, nội khoa cấp cứu cho đến nhi khoa - và đòi hỏi hồi sức chuyên sâu, phối hợp đa chuyên khoa.

Thực tiễn cấp cứu cho thấy, tại những không gian đông đúc như nhà ga, tàu điện, quảng trường, khu vực sự kiện… nguy cơ xảy ra các tình huống y khoa khẩn cấp - đặc biệt là ngừng tim đột ngột - luôn hiện hữu và không báo trước.

Trong những khoảnh khắc đó, mỗi phút trôi qua đều mang ý nghĩa quyết định giữa sự sống và mất mát. Nếu không được hồi sinh tim phổi kịp thời trong "thời gian vàng", khả năng cứu sống sẽ giảm rất nhanh, thậm chí bệnh nhân có thể tử vong chỉ sau vài phút.

Nhân viên tuyến Metro số 1 được tập huấn luyện kỹ năng cấp cứu ngưng tim và sử dụng máy khử rung tim tự động (Ảnh: Hoàng Lê).

Máy khử rung tim tự động (AED) được ví như "cánh tay nối dài" của bác sĩ, cho phép ngay cả những người không chuyên khi được huấn luyện đúng cách vẫn có thể kịp thời tham gia cứu người trong khoảnh khắc sinh tử, trước khi đội ngũ y tế chuyên sâu tiếp cận.

"Chính từ ý nghĩa thiết thực đó, việc tặng 6 máy AED cho tuyến Metro số 1 hôm nay không chỉ đơn thuần là trao một thiết bị y tế, mà như đặt sẵn cơ hội sống trong cộng đồng, đưa an toàn y tế đến gần hơn với người dân, hành khách và du khách quốc tế sử dụng Metro mỗi ngày.

Thông qua sự kết nối chặt chẽ giữa hệ thống giao thông công cộng và hệ thống y tế, chúng tôi mong muốn góp phần hình thành mạng lưới phản ứng nhanh, sẵn sàng bảo vệ sự sống ngay trong lòng thành phố", PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải nói.

Bà Văn Thị Hữu Tâm, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) cho biết, sau 14 tháng vận hành, tuyến Metro số 1 đã đưa đón hơn 21 triệu lượt hành khách, vượt 21,6% so với kế hoạch, bình quân mỗi ngày có hơn 56.000 lượt hành khách.

Bên cạnh việc bảo đảm vận hành ổn định, HURC1 luôn ý thức rằng sự an tâm của hành khách trong suốt hành trình cũng là điều hết sức quan trọng. Trong môi trường giao thông công cộng, đặc biệt tại nhà ga đông người, việc chủ động các tình huống y tế khẩn cấp không thể thiếu trong công tác bảo đảm an toàn.

Buổi tập huấn luyện kỹ năng cấp cứu ngưng tim diễn ra ngay tại nhà ga của tuyến Metro số 1 (Ảnh: Hoàng Lê).

Lãnh đạo HURC1 khẳng định, việc có máy AED góp phần quan trọng giúp các nhà ga được trang bị thiết bị y tế thiết yếu, sẵn sàng hỗ trợ hành khách trong những thời điểm cần thiết nhất.

Sau khi tiếp nhận thiết bị, HURC1 cũng phối hợp cùng Bệnh viện Nhân dân Gia Định tổ chức huấn luyện kỹ năng cấp cứu ngưng tim và sử dụng máy khử rung tim tự động AED cho đội ngũ nhân viên Metro.

"Sự tham gia trực tiếp, tận tâm và giàu chuyên môn của các bác sĩ không chỉ giúp nhân viên nắm vững kỹ năng, mà còn mang lại cho họ sự tự tin và bình tĩnh khi đối diện với các tình huống khẩn cấp thực tế", bà Văn Thị Hữu Tâm nói.