Sán làm tổ trong gan người đàn ông mê dê tái, gỏi cá

Anh L.T.T, 53 tuổi tìm đến Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng ngứa toàn thân, nổi mẩn kéo dài và đau vùng hạ sườn phải từng cơn.

Những triệu chứng này đã đeo bám anh gần 1 năm, dù anh đi khám ở nhiều cơ sở, dùng nhiều loại thuốc, thậm chí nằm viện điều trị kéo dài nhưng không tìm được nguyên nhân rõ ràng.

Do biểu hiện chủ yếu là ngứa và mẩn đỏ, bệnh dễ bị hướng sang nhóm bệnh da liễu thông thường, khiến thời gian chẩn đoán bị kéo dài, trong khi căn nguyên thực sự lại liên quan trực tiếp đến thói quen ăn uống không an toàn của bệnh nhân.

Theo lời kể, anh T. thường xuyên giao lưu công việc và có thói quen dùng các món tái sống như tiết canh, thịt tái, dê tái, gỏi cá, nội tạng động vật, rau sống không đảm bảo vệ sinh. Đây đều là những nguồn lây phổ biến của sán lá gan lớn, giun đũa chó mèo và nhiều loại ký sinh trùng khác.

“Thói quen ăn uống không an toàn chính là yếu tố nguy cơ hàng đầu khiến bệnh nhân nhiễm ký sinh trùng”, BSCKII Vũ Thị Thu Hương, Giám đốc Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế nhấn mạnh.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Khi tiếp nhận, bệnh nhân được thăm khám lâm sàng, làm xét nghiệm máu và các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh. Kết quả ghi nhận dương tính với sán lá gan lớn và giun đũa chó mèo; đồng thời phát hiện ổ áp xe gan kích thước xấp xỉ 5cm, kèm theo tăng chỉ số viêm và tăng bạch cầu ái toan.

BS Hương chia sẻ: “Ổ áp xe gan khá lớn. Nếu bệnh nhân đến muộn có thể dẫn đến vỡ ổ áp xe và nhiễm khuẩn huyết”.

Sau khi đánh giá toàn diện, bệnh nhân được chỉ định phác đồ điều trị gồm chọc hút ổ áp xe, thuốc đặc hiệu diệt ký sinh trùng, kháng sinh kiểm soát nhiễm trùng và theo dõi sát bạch cầu ái toan, men gan cùng các chỉ số viêm.

Trong quá trình điều trị nội trú và theo dõi ngoại trú bạch cầu ái toan đã trở về mức bình thường, ổ áp xe gan thu nhỏ, không còn dịch mủ, tình trạng sốt và đau hạ sườn phải giảm rõ rệt, tình trạng ngứa gần như biến mất. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Theo BS Hương, nhiễm ký sinh trùng là bệnh lý dai dẳng và dễ bị bỏ sót do thường khởi phát bằng những triệu chứng rất “mờ nhạt” như ngứa kéo dài – dễ bị nhầm sang dị ứng.

Tuy nhiên, khi ký sinh trùng xâm nhập sâu vào các cơ quan nội tạng như vào gan có thể tạo ổ áp xe lớn gây đau và sốt; vào mắt có thể làm giảm thị lực, ấu trùng sán ở não có thể gây đau đầu, co giật.

Các biến chứng này đều nguy hiểm và thường xuất hiện khi bệnh âm thầm tiến triển trong thời gian dài mà không được điều trị đúng.

Trường hợp của anh T. cho thấy việc chủ quan với đồ ăn tái – sống và nội tạng động vật có thể dẫn đến nhiễm ký sinh trùng nặng, gây tổn thương gan và nhiều cơ quan khác. Sau điều trị, anh được khuyến cáo tái khám định kỳ và phải thay đổi hoàn toàn thói quen ăn uống để tránh tái nhiễm.

Để phòng ngừa nhiễm ký sinh trùng, BS Hương khuyến cáo: "Mỗi người cần duy trì thói quen ăn chín uống sôi, tránh hoàn toàn các món tái, sống và luôn rửa sạch rau củ trước khi chế biến.

Bên cạnh đó, giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh là biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả giúp ngăn ngừa nhiều loại ký sinh trùng xâm nhập cơ thể.