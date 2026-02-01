Rủi ro khó phát hiện từ chế phẩm nha khoa chứa thạch tín

Như Dân trí đã đưa tin, từ năm 2024 đến khi bị phát hiện, một người phụ nữ ở TPHCM trực tiếp pha chế, sản xuất sản phẩm Pâte Nécronerve chứa thạch tín bằng phương pháp thủ công ngay tại phòng ngủ để bán cho các cơ sở nha khoa trên toàn quốc.

Cụ thể, ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic Trioxide với số lượng lớn.

Sản phẩm dùng trong nha khoa chứa thạch tín (Ảnh: Công an cung cấp).

Đây là chất độc có khả năng gây ung thư và nhiều tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe con người, thuộc danh mục hóa chất phải kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật.

3.000 hộp sản phẩm đã được bán ra trước khi được cảnh sát thu giữ hơn 674gram tổng khối lượng chất độc.

Chất độc gây ung thư cho người

ThS.BSCKII Nguyễn Văn Phương, Phó trưởng Khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an)

Theo ThS.BSCKII Nguyễn Văn Phương, Phó trưởng Khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), Arsenic Trioxide (As₂O₃) là hợp chất của asen, còn gọi là thạch tín. Chất này được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm chất gây ung thư cho người.

ThS.BSCKII Nguyễn Văn Phương, Phó trưởng Khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an).

Asen và các hợp chất của nó từng được sử dụng trong thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, công nghiệp bán dẫn và bảo quản gỗ, trong đó lĩnh vực bảo quản gỗ chiếm khoảng 2/3 tổng lượng asen được sử dụng.

“Từ năm 2014, châu Âu đã cấm sử dụng thạch tín trong điều trị răng. Hiện nay, điều trị tủy răng được thực hiện bằng kỹ thuật gây tê và lấy tủy cơ học,” bác sĩ Nguyễn Văn Phương cho biết.

Thạch tín có cơ chế gây hoại tử mô không chọn lọc. Khi tiếp xúc với lợi hoặc xương hàm trong quá trình điều trị răng miệng, chất này có thể gây hoại tử lợi và hoại tử xương hàm.

Về lâu dài, thạch tín có thể ngấm vào cơ thể, gây ngộ độc mạn tính, làm tăng nguy cơ tổn thương gan, thận, hệ thần kinh và gia tăng nguy cơ mắc ung thư.

Rủi ro khó phát hiện

Theo ThS.BSCKII Nguyễn Văn Phương, trong đa số trường hợp, các dấu hiệu thường xuất hiện tại chỗ và ngay thời điểm sử dụng, chủ yếu là hoại tử lợi, hoại tử xương ổ răng và đau nhức kéo dài.

Chỉ khi phơi nhiễm với liều lượng lớn, người bệnh mới có thể xuất hiện các biểu hiện toàn thân sớm như khô miệng, khó nuốt, buồn nôn, đau bụng dữ dội và tiêu chảy.

Với những trường hợp nghi ngờ phơi nhiễm Arsenic Trioxide kéo dài, người bệnh cần được theo dõi sức khỏe và phối hợp khám nội khoa khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường.

Để hạn chế rủi ro từ các can thiệp nha khoa không bảo đảm chuẩn mực, người dân nên lựa chọn cơ sở răng hàm mặt được cấp phép, có bác sĩ được đào tạo chính quy và chứng chỉ hành nghề hợp pháp.

Một cơ sở nha khoa an toàn cần tuân thủ quy trình điều trị minh bạch, giải thích rõ phương pháp và vật liệu sử dụng, thực hiện điều trị tủy dưới gây tê đầy đủ, có chẩn đoán hình ảnh trước, trong và sau điều trị. Người bệnh có quyền đặt câu hỏi và từ chối điều trị nếu thông tin chưa được giải thích rõ ràng.