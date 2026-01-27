Ra mắt sách “Hồi sức cấp cứu - Tiếp cận theo các phác đồ”

Đây là ấn phẩm dịch mới nhất thuộc Tủ sách A9 - Bệnh viện Bạch Mai, do PGS.TS Nguyễn Đạt Anh cùng cộng sự thực hiện, dựa trên tác phẩm The Washington Manual of Critical Care Medicine của Giáo sư Marin H. Kollef - chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu.

Sách “Hồi sức cấp cứu - Tiếp cận theo các phác đồ” (Ảnh: BTC).

Nhóm biên soạn cuốn sách “Hồi sức cấp cứu - Tiếp cận theo các phác đồ” gồm 4 tác giả chính và 21 cộng sự, trong đó có nhiều chuyên gia đầu ngành như PGS.TS Nguyễn Đạt Anh - Chủ tịch Phân hội Cấp cứu Việt Nam; PGS Nguyễn Văn Chi - Phó Chủ tịch Phân hội Cấp cứu Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai; TS.BS Lê Hồng Trung - Phó Chủ tịch Chi hội Hồi sức Cấp cứu & Chống độc Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ.

PGS.TS Nguyễn Đạt Anh cho biết, cuốn sách là dấu mốc của hành trình 15 năm tủ sách A9. Tủ sách A9 được hình thành từ ý tưởng xây dựng dự án dịch các tài liệu y học nổi tiếng trên thế giới theo tinh thần “giảng dạy cho nhau” và để tiếp nối những di sản học thuật của các bậc thầy như GS Đặng Văn Chung, GS Đỗ Đình Địch, GS Vũ Văn Đính, GS Nguyễn Thị Dụ…

Đến nay, ban biên tập tủ sách A9 đã nhận được sự tham gia và đóng góp của nhiều chuyên gia y tế và đã xuất bản được hơn 20 đầu sách.

Nhóm biên soạn cuốn sách “Hồi sức cấp cứu - Tiếp cận theo các phác đồ” gồm 4 tác giả chính và 21 cộng sự, trong đó có nhiều chuyên gia đầu ngành (Ảnh: BTC).

Sau hai lần xuất bản bằng tiếng Việt, cuốn “Hồi sức cấp cứu - tiếp cận theo các phác đồ” được đón nhận rộng rãi và nhận được nhiều góp ý từ độc giả.

Trong lần tái bản thứ 4 (2025) này, sách cập nhật nhiều tiến bộ quan trọng trong chăm sóc bệnh nhân nặng như cá thể hóa điều trị sepsis, kỹ thuật ECMO, theo dõi huyết động nâng cao, chẩn đoán hình ảnh tại giường… Nội dung được hiệu đính toàn diện, bổ sung phần bình duyệt chuyên môn, đồng thời tiếp thu các góp ý từ những lần xuất bản trước.

“Trong thực hành Hồi sức cấp cứu, nơi từng giờ từng phút có thể phân định giữa sự sống và cái chết, việc nắm vững kiến thức nền tảng, cập nhật thường xuyên kỹ thuật hiện đại vào thực tiễn chăm sóc người bệnh đóng vai trò sống còn để cứu sống bệnh nhân. Cuốn sách “The Washington Manual of Critical Care” của GS Marin H. Kollef đã và đang trở thành tài liệu chuyên môn được sử dụng rộng rãi tại các trung tâm y khoa lớn trên toàn cầu”, PGS Đạt Anh thông tin.

PGS Nguyễn Văn Chi cho biết cuốn sách cập nhật mới, vừa mang tính thực hành cao, vừa là tài liệu chuyên sâu, bao quát hầu hết các lĩnh vực của hồi sức cấp cứu như sốc, hô hấp, tim mạch, tiết niệu, thần kinh, nhiễm trùng, ngộ độc, cấp cứu ung thư, sản khoa, dinh dưỡng…

Khách mời và nhóm tác giả tại sự kiện ra mắt sách (Ảnh: BTC).

“Cuốn sách sẽ được tiếp cận theo hướng toàn diện, không giới hạn đối tượng, nhằm đáp ứng nhu cầu tham khảo của các bác sĩ lâm sàng, sinh viên y khoa, điều dưỡng và các cán bộ y tế tại các địa phương. Cuốn sách khác biệt so với các tài liệu y khoa trước đây ở chỗ cung cấp một cách tiếp cận toàn diện, nhanh chóng và hiệu quả hơn trong việc chẩn đoán và điều trị các bệnh lý.

Đặc biệt, cuốn sách tập trung vào việc cung cấp hướng dẫn chi tiết về chẩn đoán và điều trị các bệnh lý, với mục tiêu rút ngắn thời gian tìm kiếm thông tin và nâng cao hiệu quả chăm sóc bệnh nhân”, PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn đánh giá.

Nói về quá trình biên dịch sách, TS.BS Lê Hồng Trung cho biết, việc biên dịch y học, đặc biệt là hồi sức cấp cứu, không chỉ là dịch chữ, mà là chuyển tải tư duy lâm sàng và thuật ngữ chuyên sâu.

“Khi có những bản dịch chuẩn mực, các bác sĩ trong nước có thể mở rộng tầm nhìn khoa học ra thế giới, tiếp cận các nền y học tiên tiến, từ đó từng bước vận dụng phù hợp vào điều kiện thực tiễn Việt Nam”, TS Trung cho biết.

Dự kiến sách được in khoảng 500-1.000 cuốn, với ưu tiên ban đầu cho các bác sĩ hồi sức cấp cứu ở miền Bắc, sau đó mở rộng cho các bác sĩ đang thực hành lâm sàng trên toàn quốc.