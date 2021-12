Ra mắt Khoa Bệnh nhiệt đới và Can thiệp Giảm hại tại Đại học Y Hà Nội

Khí hậu nhiệt đới của Việt Nam khiến việc phát sinh các bệnh truyền nhiễm trở nên phổ biến và đòi hỏi y tế có những giải pháp linh hoạt, kịp thời để điều trị. Trước nhu cầu thực tế đó, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã cho ra mắt Khoa Bệnh nhiệt đới và Can thiệp giảm hại.

Chiều 20/12, tại lễ ra mắt Khoa Bệnh Nhiệt đới và Can thiệp giảm hại, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - cho biết ngoài nhiệm vụ điều trị truyền nhiễm thông thường, khoa còn hỗ trợ người bệnh tái hòa nhập cộng đồng, giảm di chứng sau bệnh, điều này là sự khác biệt giữa khoa truyền nhiễm bệnh viện với các cơ sở y tế khác.

"Buổi lễ ra mắt hôm nay là biểu tượng cho sự hỗ trợ của chúng tôi nhằm ngăn ngừa lây nhiễm HIV và đảm bảo người nhiễm HIV có cuộc sống khỏe mạnh và an toàn", Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, bà Marie Damour chia sẻ.

GS.TS Tạ Thành Văn, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu cùng Đại biện Marie Damour cắt băng khai trương Khoa Bệnh nhiệt đới và Can thiệp giảm hại tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Khoa Bệnh Nhiệt đới và Can thiệp giảm hại với nhiệm vụ điều trị, chăm sóc người bệnh điều trị nội trú chuyên khoa truyền nhiễm, bệnh nhiệt đới và giảm hại các biến chứng, di chứng của bệnh, vừa đảm nhận khám chữa bệnh và điều trị ngoại trú cho người bệnh tại các phòng khám chuyên khoa. Bên cạnh đó, Khoa cũng đáp ứng nhu cầu chăm sóc và can thiệp giảm tác hại do lạm dụng nghiện chất như ma túy và các chất gây nghiện khác.

Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Quốc Đạt, Phó trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới và Can thiệp giảm hại, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, nhóm bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm dễ bị kỳ thị và phân biệt đối xử, vì vậy bệnh viện nỗ lực mang đến các dịch vụ tốt nhất và toàn diện nhất trong chẩn đoán, điều trị và dự phòng các bệnh truyền nhiễm cấp tính và mạn tính, mục tiêu "không ai bị bỏ lại phía sau".

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã tiếp tục phát triển phòng khám hơn nữa, bổ sung thêm dịch vụ điều trị các bệnh lý nhiễm trùng, các bệnh viêm gan B, C, các dịch vụ y tế cho người sống chung với HIV và các dịch vụ khác cho các nhóm quần thể đích tại Khoa Bệnh Nhiệt đới và Can thiệp giảm hại (DTDHR) mới được thành lập.

Đây là lần đầu tiên phòng khám của một bệnh viện thuộc trường đại học ở Việt Nam kê đơn thuốc điều trị HIV và Đại học Y Hà Nội vẫn là cơ sở hàn lâm duy nhất thực hiện kê đơn thuốc ARV cho đến nay

Khoa Bệnh nhiệt đới và Can thiệp Giảm hại thể hiện cam kết của CDC Hoa Kỳ trong việc xây dựng năng lực cho các tổ chức địa phương, với mục tiêu tăng cường đáp ứng với HIV ở Việt Nam một cách bền vững và tự chủ trong nước.