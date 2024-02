"Quan điểm lương y như từ mẫu như sợi chỉ đỏ soi đường cho ngành y tế"

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: "Trong những năm vừa qua, ngành y tế đã đạt được rất nhiều thành tựu lớn, bên cạnh đó vẫn còn có những khó khăn. Điều này đòi hỏi cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, người dân cần đồng hành chia sẻ với ngành y tế".

Qua báo cáo của bệnh viện, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng bày tỏ sự vui mừng trước sự trưởng thành lớn mạnh, những thành tựu của Bệnh viện Thể thao Việt Nam. Dù khó khăn nhưng bệnh viện vẫn tự hào là bệnh viện duy nhất chuyên về lĩnh vực thể thao của cả nước cũng như khu vực Đông Nam Á.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (người ở giữa), cùng thứ Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn (ngoài cùng bên trái), Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương (Ảnh: N.P).

Thay mặt Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Nghĩa đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của bệnh viện cũng như sự đồng hành, quyết tâm của 2 Bộ Y tế, Văn hóa Thể thao và Du lịch trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, trong đó có sức khỏe thể thao.

Nhắc lại những nội dung quan trọng trong thư Bác Hồ gửi hội nghị cán bộ y tế ngày 27/2/1955, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh đến vấn đề xây dựng tinh thần đoàn kết, năng lực đội ngũ thầy thuốc, lương y như từ mẫu. Đây là di sản vô giá của Đảng, Bác Hồ dành cho ngành y tế.

"Quan điểm làm thế nào để lương y như từ mẫu như sợi chỉ đỏ soi đường cho ngành y tế", Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nói.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa chúc mừng các y bác sĩ Bệnh viện Thể thao Việt Nam (Ảnh: N.P).

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bệnh viện Thể thao Việt Nam là bệnh viện mang tính chuyên ngành hẹp còn nhiều khó khăn, lực lượng cán bộ còn khiêm tốn, ít nhưng phải tinh, xứng tầm với đặc thù riêng của ngành thể thao. Vì thế, quan trọng là đào tạo đội ngũ y bác sĩ. Đầu tiên là y đức, sau đó là năng lực chuyên môn, khát vọng phục vụ nhân dân, đất nước…

Đồng thời, bệnh viện cũng cần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ. Nội bộ bệnh viện phải trong sáng, chống các biểu hiện tiêu cực, mất đoàn kết, trái với pháp luật, trái với nguyên tắc đạo lý của ngành y.

Bệnh viện cần đặt tầm nhìn chiến lược tương lai phải làm gì để hòa chung với thành tích của ngành y tế, của thể thao đặc biệt với đặc thù chuyên ngành hẹp của mình. Trong đó chú trọng vấn đề nghiên cứu khoa học, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ y bác sĩ thể thao phục vụ cả nước.

Nhân dịp này, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng chúc lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đội ngũ lãnh đạo, y bác sĩ, người lao động Bệnh viện Thể thao Việt Nam có nhiều sức khỏe, hạnh phúc, khát vọng mới, luôn thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ lương y như từ mẫu…

Ông Lê Thanh Tùng, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Thể thao Việt Nam, cho biết bệnh viện đã trải qua 17 năm xây dựng và trưởng thành, là bệnh viện đa khoa hạng 2 nhưng là bệnh viện duy nhất của Việt Nam và của khu vực Đông Nam Á về lĩnh vực thể thao.

Bệnh viện có quy mô 150 giường bệnh, trong đó 90% là kỹ thuật dịch vụ đặc biệt. Riêng phẫu thuật nội soi khớp là thương hiệu đặc biệt của bệnh viện. Đồng thời, bệnh viện cũng xây dựng mạng lưới y học thể thao trên cả nước.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng tới thăm và chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa tới thăm và chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội (Ảnh: P.V).

Báo cáo với đoàn công tác, bà Ngô Thị Ngọc Hoa, Tổng Giám đốc Bệnh viện đa khoa Tâm Anh nhấn mạnh, Bệnh viện đã làm chủ nhiều kỹ thuật cao, đơn cử trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu như hỗ trợ hô hấp bằng thở máy và hồi sức tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể (ECMO); đào thải CO2 qua màng cơ thể, hạ thân nhiệt giảm tổn thương não, điều trị những ca bệnh phức tạp nhiều chuyên khoa khác như ung bướu, thần kinh sọ não, can thiệp tim mạch, đại phẫu điều trị ung thư, xương khớp...

Đặc biệt, Bệnh viện có hệ thống máy móc hiện đại đạt chất lượng quốc tế như: Hệ thống robot mổ não Modus V Synaptive ứng dụng trí tuệ nhân tạo (chỉ có 10 quốc gia sở hữu); Hệ thống phòng nuôi cấy phôi Labo chuẩn ISO 5 hiện đại của Trung tâm Hỗ trợ sinh sản...

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ: "Qua thông tin vừa nghe báo cáo sơ lược của lãnh đạo Bộ Y tế cho thấy Bộ Y tế đánh giá cao thành tựu của Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, người dân cũng hài lòng, tìm tới bệnh viện. Mô hình đầu tư đúng hướng, nội dung khuyến khích hợp tác công - tư trong y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân, sức khỏe cộng đồng đặc biệt trong khám chữa bệnh chất lượng cao".

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh đơn vị cần phát triển đi đôi với y đức xây dựng hệ thống kết hợp con người và trang bị kỹ thuật để vươn cao, vươn xa.

Trong thời gian tới, thực hiện chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước sẽ có chương trình tổng thể hơn để xây dựng hệ thống y tế công - tư đáp ứng yêu cầu về an sinh xã hội, hướng về nhân dân, phục vụ nhân dân.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đi thăm hệ thống kho lạnh bảo quản vaccine 2-8 độ C và kho lạnh âm sâu từ âm 46 độ C đến âm 86 độ C tại Trung tâm tiêm chủng VNVC. Đây là đơn vị đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam sở hữu đến 3 kho lạnh âm sâu, có thể lưu trữ cùng lúc 3 triệu liều vaccine chuyên biệt, đòi hỏi tiêu chuẩn bảo quản khắt khe như vaccine Covid-19 của hãng Pfizer và Moderna.