PIEZO ICSI tăng tỷ lệ tạo phôi thành công trong IVF

6 lần tìm con thất bại - Tưởng giấc mơ làm cha mẹ đã khép lại

Ở độ tuổi U50, vợ chồng chị N.T.T (44 tuổi, Hà Nội) đã đi qua một hành trình tìm con đầy thử thách. 3 lần IUI, 3 lần IVF tại nhiều trung tâm khác nhưng đều thất bại, thậm chí có những hy vọng chỉ dừng lại ở thai sinh hóa.

Mỗi khi bắt đầu một chu kỳ mới là thêm một lần gia đình phải đánh đổi tiền bạc, thời gian và cả sức khỏe. Tưởng chừng giấc mơ làm cha mẹ đã khép lại, nhưng với hy vọng không ngừng, anh chị vẫn tiếp tục hành trình và tin một ngày con sẽ đến.

Sau khi tìm hiểu và được người quen giới thiệu, gia đình tìm đến Trung tâm IVF Hồng Ngọc Yên Ninh để tiếp tục hành trình tìm con. Gia đình được bác sĩ Phạm Thị Thùy Dương - Giám đốc Trung tâm IVF Hồng Ngọc Yên Ninh thăm khám trực tiếp và tư vấn cụ thể về hướng đi trong chu kỳ tiếp theo.

Bác sĩ Phạm Thị Thùy Dương chia sẻ: “Với những bệnh nhân từng thực hiện IVF thất bại nhiều lần như gia đình chị T, chúng tôi cần đánh giá lại toàn bộ hồ sơ các lần điều trị trước, kiểm tra các bệnh lý có thể bị bỏ sót và xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa. Hiện nay, với sự phát triển của khoa học và công nghệ, những bệnh nhân từng thất bại làm tổ nhiều lần có cơ hội đón con”.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hành trình IVF được bắt đầu với nhiều kỳ vọng (Ảnh: BVCC).

Có phôi đẹp ngay lần đầu nhờ công nghệ tạo phôi mới PIEZO ICSI

Ở độ tuổi lớn, dự trữ buồng trứng suy giảm cùng tình trạng viêm niêm mạc tử cung mãn tính, gia đình được bác sĩ Thùy Dương tư vấn về lộ trình điều trị và lựa chọn phương pháp phù hợp. Phương pháp kích trứng tối thiểu Mini IVF kết hợp Piezo ICSI - Công nghệ tiêm tinh trùng thế hệ mới chính là giải pháp an toàn và tiết kiệm, giúp tối ưu tỷ lệ tạo được phôi. Chỉ cần có phôi tốt và sức khỏe của mẹ được chuẩn bị kỹ lưỡng, hy vọng đã thực sự bắt đầu.

Tiếp nhận trường hợp đặc biệt như gia đình chị T, ThS.Chuyên viên phôi Đinh Văn Bôn - Trưởng Lab IVF Hồng Ngọc Yên Ninh cho biết: “Hiện nay, tỷ lệ vô sinh hiếm muộn ở những cặp vợ chồng lớn tuổi ngày càng gia tăng. Đặc biệt, ở những phụ nữ trên 38 tuổi như chị T có màng trứng mỏng manh hơn, dễ bị thoái hóa khi thực hiện phương pháp ICSI thông thường. Do đó, chúng tôi lựa chọn kỹ thuật tạo phôi mới PIEZO ICSI đem lại kết quả tốt hơn, giảm thiểu tổn thương đến trứng và tăng tỷ lệ nguyên vẹn của trứng sau khi tiêm tinh trùng”.

May mắn, quá trình chọc hút thu được được 4 trứng, tạo được 3 phôi tốt ngày 5 để chuyển. Bác sĩ Thùy Dương chuyển phôi ngay lần đầu tiên, gia đình chị nhận tin đậu thai và có một thai kỳ khỏe mạnh. Hành trình tìm con nhiều năm khép lại bằng niềm hạnh phúc vỡ òa. Phương pháp kích trứng tối thiểu Mini IVF kết hợp công nghệ tạo phôi Piezo ICSI chính là chìa khóa mở hy vọng cho những trường hợp bệnh nhân lớn tuổi, từng thất bại IUI, IVF nhiều lần như gia đình chị T.

Gia đình chị T nhận tin vui đậu thai ngay chu kỳ Mini IVF đầu tiên (Ảnh: BVCC).

PIEZO ICSI - Bước đột phá trong hỗ trợ sinh sản hiện đại

PIEZO ICSI là công nghệ tạo phôi thế hệ mới trong hỗ trợ sinh sản, giúp cải thiện hiệu quả điều trị cho các trường hợp hiếm muộn, đặc biệt là những ca khó tạo phôi.

Kỹ thuật này sử dụng kim đầu tù kết hợp với xung rung vi cơ học (PIEZO) để đưa tinh trùng vào trứng một cách chính xác, nhẹ nhàng và ít gây tổn thương hơn so với phương pháp tiêm tinh trùng bằng lực cơ học truyền thống (ICSI). PIEZO ICSI cải thiện tỷ lệ thụ tinh lên 95%, giúp hiện thực hóa giấc mơ làm cha mẹ cho phụ nữ lớn tuổi, ít trứng, trứng kém, trứng sau rã đông, từng thất bại nhiều lần với ICSI thông thường…

IVF Hồng Ngọc làm chủ những công nghệ hiện đại về điều trị vô sinh, hiếm muộn (Ảnh: BVCC).

IVF Hồng Ngọc Yên Ninh cập nhật liên tục và thành công nhiều kỹ thuật chuyên sâu nhằm tối ưu tỷ lệ đậu thai. Trong đó, PIEZO ICSI là phương pháp bảo vệ, tận dụng từng quả trứng quý giá, chắt chiu mọi cơ hội dù là nhỏ nhất để tạo nên phôi thai khỏe mạnh.

Trong thực tế lâm sàng, việc ứng dụng Piezo ICSI tại IVF Hồng Ngọc Yên Ninh đã mang lại kết quả tích cực cho nhiều bệnh nhân từng thất bại nhiều lần trong hành trình tìm con. Nhiều trường hợp sau khi áp dụng kỹ thuật này đã có phôi đạt chất lượng tốt, tạo tiền đề cho những ca chuyển phôi thành công.