Phú Yên: 9 học sinh nhập viện sau khi uống thuốc tẩy giun

Dân trí Sau khi uống thuốc tẩy giun, 9 học sinh Trường tiểu học An Nghiệp có biểu hiện choáng, đau bụng nên được đưa đến cơ sở y tế để theo dõi sức khỏe.

Ngày 7/5, ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND huyện Tuy An (Phú Yên) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 9 học sinh Trường tiểu học An Nghiệp (xã An Nghiệp, huyện Tuy An) có biểu hiện choáng, đau bụng khi được uống thuốc tẩy giun.

Phương tiện dùng để đưa 9 học sinh Trường tiểu học An Nghiệp đến cơ sở y tế để cấp cứu.

"Cả 9 học sinh đang được theo dõi sức khỏe tại Trung tâm Y tế huyện Tuy An. Trước mắt, Trung tâm Y tế huyện đã cho dừng không sử dụng các lô thuốc mà 9 cháu Trường tiểu học An Nghiệp uống. Đồng thời, các cơ quan chức năng liên quan sẽ tìm hiểu, xác định nguyên nhân" - Chủ tịch huyện Tuy An thông tin.

Được biết, vào sáng cùng ngày, cán bộ y tế cho 375 học sinh Trường tiểu học An Nghiệp uống thuốc tẩy giun theo chương trình "Tẩy giun học đường". Loại thuốc được sử dụng để tẩy giun là thuốc có hiệu Mebendazol 500mg. Sau khi uống có 9 cháu bị có biểu hiện mệt, choáng, đau bụng, lạnh tay chân.

Sau khi nhận thông tin, Trung tâm Y tế huyện Tuy An đã điều xe cấp cứu đưa các cháu đến trung tâm chăm sóc, theo dõi.

Theo Trung tâm Y tế huyện Tuy An, trong những ngày qua một số trường tiểu học trên địa bàn huyện này cũng thực hiện chương trình uống thuốc tẩy giun cho học sinh nhưng chưa ghi nhận trường hợp tương tự.

Trung Thi