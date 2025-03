Phòng khám đa khoa H Plus: Tiên phong trong hợp tác y tế Việt - Hàn

Phòng khám đa khoa H Plus được đầu tư bởi Bệnh viện H Plus Yangji Hàn Quốc.

Với hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế, Bệnh viện H Plus Yangji Hàn Quốc mang đến những tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe cao cấp. Mở rộng sang thị trường Việt Nam, phòng khám H Plus được trang bị hệ thống thiết bị hiện đại bậc nhất, bao gồm máy chụp MRI 3T, CT 128 lát cắt, chụp nhũ ảnh kỹ thuật số, giúp chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả.

H Plus cung cấp dịch vụ khám sức khỏe với 12 chuyên khoa như Nội khoa, Ngoại khoa, Nhi khoa, Sản phụ khoa, Tai Mũi Họng, Cấp cứu… với đội ngũ chuyên gia gồm các bác sĩ Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm tới từ các cơ sở y tế uy tín trên cả nước, các chuyên gia tư vấn với kinh nghiệm tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới.

Thiết kế hiện đại mang phong cách Hàn Quốc.

Tổng diện tích phòng khám lên tới 3.000m2, được trang bị nhiều máy móc.

Không chỉ sở hữu trang thiết bị hiện đại, H Plus còn áp dụng quy trình khám chữa bệnh theo chuẩn Hàn Quốc, đảm bảo trải nghiệm y tế an toàn, hiệu quả và tiện lợi. Việc hợp tác chặt chẽ với Bệnh viện H Plus Yangji giúp nâng cao chất lượng chuyên môn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân trong việc tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến.

Một trong những điểm đặc biệt tại H Plus là hệ thống "Chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số AI", giúp kết nối dữ liệu y tế giữa bệnh viện tại Hàn Quốc và phòng khám tại Việt Nam. Hệ thống hỗ trợ chẩn đoán chính xác hơn, cho phép bác sĩ tại Hàn Quốc và Việt Nam phối hợp trong việc tư vấn và đưa ra phác đồ điều trị tối ưu.

H Plus cung cấp đa dạng các chuyên khoa khám sức khỏe.

Ngoài ra, phòng khám còn có kế hoạch triển khai mô hình "tư vấn và hội chẩn quốc tế" với các bác sĩ tại Hàn Quốc, giúp bệnh nhân tại Việt Nam có cơ hội tiếp cận với các chuyên gia hàng đầu mà không cần phải ra nước ngoài. Đối với trường hợp bệnh nặng, bệnh nhân có thể được chuyển tiếp sang Bệnh viện H Plus Yangji để điều trị chuyên sâu.

Khách hàng tại H Plus không chỉ bao gồm người Việt mà còn có cộng đồng người Hàn Quốc và nước ngoài đang sinh sống tại Hà Nội. Nhiều trường hợp đã được phát hiện bệnh sớm nhờ vào các thiết bị chẩn đoán tiên tiến tại phòng khám.

H Plus không chỉ tập trung vào chất lượng dịch vụ y tế mà còn cam kết thực hiện các hoạt động vì cộng đồng. Định kỳ, phòng khám phối hợp cùng các bệnh viện lớn tại Việt Nam tổ chức các chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho các khu vực khó khăn, giúp nâng cao nhận thức và tiếp cận y tế cho nhiều đối tượng hơn.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Tầng 7-8, Tòa nhà Văn phòng A, Lotte Mall West Lake Hanoi, 272 Võ Chí Công, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội.

Hotline: 024-7306-9889

Website: https://clinichplus.com