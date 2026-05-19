Nhiều bệnh nhân chờ cơ hội sống vì thiếu nguồn tạng hiến

Ngày 19/5, hưởng ứng Ngày Hiến tặng mô, tạng Việt Nam, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam và Báo Nhân Dân phối hợp tổ chức Lễ phát động và ký kết chương trình phối hợp truyền thông, vận động hiến tặng mô, tạng giai đoạn 2026 - 2031.

Tại buổi lễ, TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, trình độ ghép tạng của Việt Nam tự hào được đánh giá tiệm cận nhiều nước tiên tiến trong khu vực. Những kỹ thuật khó như ghép phổi, ghép đồng thời tim và phổi đã thực hiện thường quy.

Các đại biểu nhấn nút phát động đăng ký hiến tặng mô, tạng (Ảnh: BTC).

Trước năm 2023, tỷ lệ hiến tạng từ người chết não ở nước ta chỉ dưới 5%, thì đến năm 2024 tăng lên 12,9% và năm 2025 đạt 18,9%. Cụ thể, Việt Nam có 286 ca hiến tạng từ người chết não, trong đó năm 2024 có 41 ca hiến, năm 2025 có 66 ca hiến. Dù số ca hiến tạng năm 2025 gấp 3-4 lần so với trước, nhưng số người hiến tạng còn quá thấp, chưa bằng số ca hiến tạng của Thái Lan trong một năm.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý khám, chữa bệnh, điểm nghẽn lớn nhất trong lĩnh vực ghép tạng ở nước ta chính là số lượng người hiến tạng còn rất thấp.

Các bác sĩ cúi đầu tri ân người hiến tạng trước khi thực hiện ca phẫu thuật (Ảnh: V.Đ).

Cùng quan điểm này, PGS.TS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cũng cho biết, dù số ca hiến tạng của Việt Nam đã tăng lên, nhưng còn rất thấp so với nhiều quốc gia khác.

"Tại Tây Ban Nha, phần lớn nguồn tạng hiến đến từ người chết não và chết tim. Ở Trung Quốc hay Thái Lan, tỷ lệ này khoảng 80%, trong khi Việt Nam hiện vẫn chưa đạt 20%", PGS Đồng Văn Hệ chia sẻ.

Để thay đổi thực trạng này, PGS Đồng Văn Hệ cho rằng, cần bắt đầu từ gốc rễ, đó là nhận thức xã hội và sự ủng hộ của cộng đồng. Trong đó, truyền thông đóng vai trò rất quan trọng trong việc lan tỏa những giá trị nhân văn của hiến tạng.

Theo ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, một người chết não hiến tạng có thể cứu sống 8-10 người bệnh, góp phần giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái.

Ông Minh cho rằng, Việt Nam cần các giải pháp đồng bộ, từ hoàn thiện cơ chế, chính sách đến đẩy mạnh truyền thông nhằm thay đổi nhận thức, thúc đẩy người dân chủ động đăng ký hiến mô, tạng sau khi chết hoặc chết não.

Lễ phát động và ký kết chương trình phối hợp truyền thông, vận động hiến tặng mô, tạng giai đoạn 2026 - 2031 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để phong trào hiến tặng mô, tạng tại Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, bền vững và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Tính đến năm 2025, cả nước có 10.878 ca ghép tạng, trong đó năm 2024 ghép được 1.212 ca, năm 2025 ghép 1.368 ca, quý I năm 2026 ghép được 308 ca.