Ngày 7/4, Bệnh viện Việt Đức thông tin về ca hiến tạng đặc biệt. Người thân thiếu nữ 19 tuổi người Anh đã quyết định hiến tạng con, trao sự sống cho nhiều bệnh nhân Việt Nam.

Cô gái 19 tuổi người Anh hiến tạng, trao sự sống tới 3 bệnh nhân Việt Nam

Mới đây, trong chuyến du lịch tại Việt Nam, cô gái trẻ O.S.W. (19 tuổi, quốc tịch Anh) phải nhập viện điều trị. Dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, nhưng diễn biến người bệnh không cải thiện. Hội đồng chuyên môn đã nhiều lần đánh giá, đưa ra chẩn đoán cuối cùng, tình trạng bệnh nhân đã chết não.

Vượt qua mọi khác biệt về quốc tịch hay màu da, cô và gia đình lựa chọn cách ở lại thật đặc biệt, hiến tặng mô tạng, trao đi những phần cơ thể của mình để thêm hi vọng sống cho nhiều bệnh nhân suy tạng.

Người thân trao cho cô gái nhiều cái ôm, nụ hôn từ biệt (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Cha mẹ cô gái trẻ chia sẻ, họ tin rằng, Việt Nam là mảnh đất mà con gái họ đã dành trọn tình yêu thương. "Có thể đóng góp một chút gì cho Việt Nam sau khi con gái tôi đã dành thời gian cuối đời tại mảnh đất này là một điều vô cùng ý nghĩa", bố cô gái nói.

Mẹ cô gái trẻ cũng gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người, bởi con gái bà đã có những ngày cuối cùng tuyệt vời nhất tại Việt Nam. Bà tin, con gái đã tận hưởng và trân trọng từng phút giây khi ở mảnh đất này. "Đây là cách chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến mọi người", người mẹ nghẹn ngào nói.

Theo đó, đã có 3 bệnh nhân được ghép tạng từ nguồn tạng hiến của cô gái trẻ. Một chuyến đi khép lại, nhưng đã trao tặng sự sống mới cho nhiều người bệnh.