PhenikaaMec hợp tác Philips, nâng tầm đào tạo chẩn đoán hình ảnh

Sự kiện diễn ra tại Hà Nội ngày 15/12 với sự tham dự của ông Kees van Baar - Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam cùng các chuyên gia đầu ngành, đại diện hội chuyên môn và lãnh đạo nhiều bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.

Sự hiện diện của các bên cho thấy ý nghĩa của hợp tác quốc tế trong phát triển y tế công nghệ cao, đồng thời phản ánh sự quan tâm của cộng đồng y khoa đối với nỗ lực nâng cao chất lượng chẩn đoán và đào tạo y khoa tại Việt Nam.

Đại biểu cắt băng khánh thành khai trương Hệ thống cộng hưởng từ 3 Tesla Philips Ingenia Eliton X (Ảnh: BTC).

Đẩy mạnh đào tạo chuẩn quốc tế và phát triển nguồn nhân lực chẩn đoán hình ảnh

Việc thành lập Trung tâm Đào tạo Hình ảnh Y học Chuyên sâu được xem là bước đi chiến lược trong lộ trình phát triển dài hạn của PhenikaaMec, hướng tới nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị và đào tạo y khoa theo chuẩn quốc tế.

Trung tâm được xây dựng dựa trên ba định hướng trọng tâm gồm: đào tạo theo chuẩn quốc tế, chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao. PhenikaaMec đặt mục tiêu đưa trung tâm trở thành điểm tham chiếu quốc gia trong đào tạo và nghiên cứu hình ảnh y học, nơi tích hợp chặt chẽ giữa đào tạo lâm sàng, thực hành kỹ thuật và nghiên cứu đổi mới sáng tạo. Tầm nhìn này không chỉ phục vụ hoạt động chuyên môn của bệnh viện mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của ngành y tế.

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hồi - Tổng giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa phát biểu khai mạc sự kiện (Ảnh: BTC).

Chia sẻ tại sự kiện, PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hồi, Tổng giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa, cho biết: “Sự ra đời của Trung tâm Đào tạo Hình ảnh Y học Chuyên sâu đánh dấu bước tiến quan trọng của PhenikaaMec trong chiến lược phát triển năng lực chẩn đoán và điều trị. Chúng tôi cam kết đầu tư mạnh mẽ vào nguồn nhân lực và công nghệ để mang đến dịch vụ y tế an toàn và chất lượng cao cho cộng đồng”.

Hệ sinh thái AI hỗ trợ đào tạo và lâm sàng

Một trong những điểm nhấn nổi bật tại trung tâm là hệ sinh thái 31 phần mềm xử lý hình ảnh nâng cao tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) do Philips nghiên cứu và phát triển. Các giải pháp này hỗ trợ chuyên sâu cho nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, ung bướu và cơ xương khớp.

Các công nghệ AI cho phép phân tích tim mạch toàn diện bằng CT phổ và cộng hưởng từ, hỗ trợ đánh giá chính xác các bệnh lý tim mạch. Bên cạnh đó là các giải pháp cộng hưởng từ định lượng giúp theo dõi tiến triển các vùng bất thường của não qua nhiều lần thăm khám, cũng như các công cụ định lượng mỡ, sắt ở gan và đánh giá tình trạng sụn, khớp.

Hệ thống Cộng hưởng từ 3 Tesla Philips Ingenia Elition X - một trong những nền tảng MRI tiên tiến nhất hiện nay (Ảnh: BTC).

Việc ứng dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh không chỉ giúp tối ưu quy trình đọc phim và nâng cao độ chính xác, mà còn hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định nhanh và hiệu quả hơn trong các ca bệnh phức tạp. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo, tạo môi trường học tập gắn liền với thực hành lâm sàng và công nghệ hiện đại ngay tại bệnh viện.

Ông Chris Kim - Giám đốc khối Chẩn đoán hình ảnh, Philips châu Á Thái Bình Dương (Ảnh: BTC).

Chia sẻ về hợp tác này, ông Chris Kim, Giám đốc khối Chẩn đoán hình ảnh Philips khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cho biết: “Philips tự hào đồng hành cùng PhenikaaMec xây dựng một trung tâm đào tạo hiện đại, nơi công nghệ hình ảnh y học và trí tuệ nhân tạo được ứng dụng một cách toàn diện. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ góp phần thúc đẩy chất lượng chẩn đoán và hỗ trợ đội ngũ y tế Việt Nam”.

Khai trương hệ thống MRI 3 Tesla thế hệ mới

Song song với việc ra mắt Trung tâm đào tạo, PhenikaaMec đưa vào vận hành hệ thống cộng hưởng từ 3 Tesla Philips Ingenia Elition X. Đây là thiết bị cộng hưởng từ thế hệ mới sử dụng từ trường mạnh, cho phép rút ngắn thời gian chụp và tái tạo hình ảnh với độ phân giải cao.

Hệ thống hỗ trợ phát hiện sớm và chính xác các bệnh lý phức tạp thuộc các chuyên ngành thần kinh, tim mạch, cơ xương khớp và ung bướu. Đồng thời, thiết bị còn góp phần nâng cao trải nghiệm người bệnh nhờ giảm tiếng ồn, rút ngắn thời gian khảo sát và tăng mức độ thoải mái trong quá trình chụp.

Theo lãnh đạo PhenikaaMec, việc đưa hệ thống MRI 3 Tesla vào vận hành thể hiện cam kết mạnh mẽ của bệnh viện trong đổi mới công nghệ, từng bước tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh và điều trị.

Ôngi Kees Van Baar - Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Phát biểu tại sự kiện, ông Kees van Baar - Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam - nhấn mạnh: “Tôi cho rằng điều này là rất đáng ghi nhận, bởi không chỉ người dân Việt Nam được hưởng lợi thông qua các thiết bị giúp cải thiện sức khỏe, mà đội ngũ nhân lực, sinh viên Việt Nam cũng được tiếp cận việc đào tạo tốt hơn nhờ các thiết bị này và sự hợp tác của đôi bên”.

Bệnh viện Đại học Phenikaa thuộc hệ sinh thái y tế - giáo dục - khoa học công nghệ của Tập đoàn Phenikaa. Bệnh viện định hướng phát triển mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện, kết hợp điều trị, đào tạo và nghiên cứu theo chuẩn quốc tế, lấy các giá trị chân - thiện - mỹ làm nền tảng.