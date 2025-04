Phẫu thuật tạo hình bàng quang bằng ruột non

Đây là phẫu thuật chuyên sâu, độ khó cao trong phẫu thuật tiết niệu giúp điều trị triệt căn ung thư và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Ung thư bàng quang

BS.CKII Lê Văn Hiếu Nhân - Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp - Phụ trách Ngoại Tiết niệu - Bệnh viện Đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn cho biết, ung thư bàng quang tiến triển âm thầm, thường được phát hiện qua thăm khám khi người bệnh có dấu hiệu tiểu ra máu, tiểu gấp, bí tiểu, tiểu nhiều, đau khi đi tiểu…

Ung thư bàng quang giai đoạn sớm có thể điều trị khỏi với tiên lượng sống cao, tuy nhiên một số người do chủ quan hoặc ngại thăm khám vùng kín nên phát hiện bệnh trễ, khiến cho việc điều trị trở nên khó khăn, phức tạp.

Việc điều trị ung thư bàng quang tùy thuộc vào giai đoạn bệnh, mức độ xâm lấn, thể trạng của người bệnh. Ở giai đoạn đầu, khối u nằm ở lớp nội mạc của bàng quang, chưa xâm lấn lớp cơ của thành bàng quang, do vậy việc điều trị đơn giản bằng mổ nội soi. Các giai đoạn muộn, việc điều trị khó khăn, có thể phải cắt bỏ bàng quang.

Vì vậy, nếu điều trị sớm hơn khi bướu chưa xâm lấn thì không phải cắt bỏ bàng quang, việc điều trị cũng dễ dàng hơn và tiên lượng sống tốt hơn.

Phẫu thuật cắt bàng quang tận gốc và tạo hình bàng quang bằng ruột

Phẫu thuật cắt bàng quang tận gốc, tạo hình bàng quang bằng ruột bao gồm 2 giai đoạn: giai đoạn cắt bàng quang và giai đoạn tạo hình bàng quang mới bằng ruột. Kỹ thuật này bao gồm cắt bỏ toàn bộ bàng quang kèm theo tuyến tiền liệt và túi tinh hoặc kèm theo cắt toàn bộ tử cung và một phần âm đạo ở nữ.

Bàng quang được tạo hình lại bằng ruột rồi được nối với 2 niệu quản và niệu đạo. Bàng quang mới được tái tạo sẽ vẫn ở vị trí của bàng quang thật và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của một bàng quang thực thụ. Trong đó, giai đoạn sau có rất nhiều thách thức, ngay cả đối với những phẫu thuật viên giàu kinh nghiệm.

Hiện nay, phương pháp điều trị ung thư bàng quang giai đoạn sớm là phẫu thuật. Nếu khối u kích thước nhỏ thì có thể phẫu thuật cắt bỏ u (qua nội soi niệu đạo) mà vẫn giữ được bàng quang. Tuy nhiên, nếu cắt bỏ toàn bộ và tạo hình bàng quang sẽ giảm tỷ lệ tái phát và kéo dài thời gian sống thêm sau điều trị.

Kỹ thuật cắt bàng quang toàn bộ, tạo hình bàng quang bằng ruột non có nhiều ưu điểm vượt trội. Người bệnh sẽ tránh được các biến chứng nguy hiểm như chảy máu, nhiễm trùng do đặt ống thông, có thể đi tiểu qua đường tự nhiên, không phải mang túi nước tiểu cả đời ảnh hưởng đến sinh hoạt và giao tiếp ngoài xã hội so với phương pháp cắt toàn bộ bàng quang, đặt niệu quản ra da.

Đồng thời phương pháp này điều trị triệt căn ung thư nên hạn chế nguy cơ tái phát như các phương pháp nội soi cắt u thông thường.

Cải thiện chất lượng cuộc sống sau phẫu thuật cắt bàng quang tận gốc và tạo hình bàng quang bằng ruột

Người bệnh N.H.C. (38 tuổi, ở Kiên Giang) bị u ác tính bàng quang và có tiền sử phẫu thuật cắt bỏ bàng quang và mở 2 niệu đạo ra da đã được 2 năm. Tuy nhiên vì còn trẻ nên việc đeo túi nước tiểu mỗi ngày rất bất tiện cho anh C. trong công việc cũng như cuộc sống.

Lần này nhập viện với mong muốn "không muốn đeo túi nước tiểu bên hông đến trọn đời" nên anh C. đã lựa chọn phẫu thuật tạo hình bàng quang bằng ruột. Đây là kỹ thuật cao, chuyên sâu thuộc chuyên khoa tiết niệu đã được thực hiện nhiều năm nay tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

Ê-kip phẫu thuật Ngoại Tiết niệu gồm BS.CKII Lê Văn Hiếu Nhân, Ths.BS.CKI Nguyễn Trung Đương, BS Quách Tuấn Khang, BS Phạm Trường Minh đã thực hiện thành công sau 8 giờ tập trung, lấy một phần ruột non khâu tạo hình bàng quang mới, cắm lại hai niệu quản rồi nối trực tiếp bàng quang này với niệu đạo.

Đây là kỹ thuật chuyên sâu nên đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, tỉ mỉ, chính xác của đội ngũ phẫu thuật viên trình độ cao thuộc chuyên khoa Ngoại Tiết niệu và Ngoại Tổng hợp để đảm bảo bàng quang mới được tạo hình chuẩn xác, hoạt động tốt.

Ca phẫu thuật đã thành công tạo hình bàng quang mới và lưu thông nước tiểu tốt cho anh C. Sau phẫu thuật 1 tuần, người bệnh hồi phục tốt, ăn uống, vận động bình thường, tiểu qua đường tự nhiên tốt thay vì phải dẫn lưu qua thành bụng trước đây.

BS.CKII Lê Văn Hiếu Nhân cho biết, triệu chứng quan trọng không nên thờ ơ để nhận biết ung thư bàng quang là tiểu ra máu tái đi tái lại nhiều lần. Khi có những biểu hiện bất thường về đường tiểu như tiểu ra máu, tiểu rắt, tiểu buốt… thì nên đến cơ sở y tế được khám phát hiện để điều trị. Nên khám định kỳ để phát hiện sớm kể cả những trường hợp đã được phẫu thuật.

