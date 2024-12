Phẫu thuật nội soi nâng chất lượng cuộc sống cho trẻ mắc tim bẩm sinh

Việt Nam có hơn 10.000 trẻ em mắc bệnh lý tim bẩm sinh mỗi năm

Theo thông tin của Bộ Y tế năm 2023, trong số trẻ bị bệnh tim bẩm sinh sinh ra tại Việt Nam thì chỉ có khoảng 50% được điều trị sớm, số trẻ còn lại phải chờ hoặc thậm chí có trẻ tử vong trước khi được can thiệp.

Trước đây, phương pháp phẫu thuật cho trẻ mắc bệnh tim là mở lồng ngực (cưa xương ức). Ở độ tuổi đang phát triển, việc cưa xương ức có thể gây biến dạng lồng ngực, ảnh hưởng rất nặng nề đến thẩm mỹ và tâm lý của trẻ, giảm chất lượng cuộc sống khi trưởng thành do ám ảnh về cuộc phẫu thuật tim mạch. Đồng thời, mổ cưa xương ức tiềm ẩn các nguy cơ chảy máu, nhiễm trùng vết mổ, biến chứng hô hấp và thời gian hồi phục kéo dài.

Với công nghệ khoa học ngày càng tiên tiến, nhiều nước đang phát triển trên thế giới đã tiến hành phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn giúp người bệnh rút ngắn thời gian hồi phục, cải thiện tình trạng sức khỏe và mang lại chất lượng sống tốt hơn.

Bước tiến phẫu thuật mới dành cho trẻ em mắc bệnh tim

Phẫu thuật tim ít xâm lấn chia thành bốn cấp độ. Cấp cao nhất là nội soi bằng robot, áp dụng ở một số nước phát triển. Tuy nhiên, việc sử dụng robot phẫu thuật cho trẻ rất phức tạp vì cánh tay robot to và cồng kềnh, trong khi cơ thể của bệnh nhi nhỏ, mạch máu bé. Do đó, đối với bệnh nhi thì phẫu thuật nội soi toàn bộ (cấp độ 3) hiện đang là phương pháp tối ưu nhất.

TS.BS Đặng Quang Huy thành công thực hiện phẫu thuật nội soi toàn bộ, điều trị triệt để thông liên nhĩ bẩm sinh cho bệnh nhi 2,5 tuổi.

Y học Việt Nam ngày càng phát triển, và việc thực hiện các ca phẫu thuật tim mạch ở cấp chuyên sâu, kỹ thuật khó, độ tỉ mỉ và cẩn thận cũng được làm thường quy. Tại Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City, đội ngũ thực hiện phương pháp này được dẫn dắt bởi TS.BS Đặng Quang Huy.

TS.BS Đặng Quang Huy là bác sĩ đã phẫu thuật nội soi tim toàn bộ thành công cho hai bệnh nhi nhẹ cân nhất thế giới 10,5kg và 11kg (tiêu chuẩn phẫu thuật nội soi toàn bộ cho trẻ là từ 13kg trở lên). Tất cả thao tác, bao gồm cả đặt ống thông vào động mạch chủ đều được thực hiện bằng nội soi.

Nhờ thực hiện phương pháp mổ nội soi tim toàn bộ, sau phẫu thuật bệnh nhi vẫn giữ được lồng ngực lành lặn, phát triển khung xương ức bình thường và hầu như không để lại sẹo. Nhờ vào việc không cưa xương ức mà tốc độ hồi phục sau phẫu thuật nhanh chóng, thời gian nằm viện ngắn. Chỉ sau mổ 2 ngày, các bé đã có thể tự đi lại và tham gia các hoạt động vui chơi.

Bệnh nhân nhi 2,5 tuổi được TS. Huy phẫu thuật tim bẩm sinh với vết mổ chỉ bằng đầu bút.

Thắp sáng niềm hy vọng dành cho trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh tại Việt Nam

Phẫu thuật nội soi tim toàn bộ không chỉ có khả năng điều trị dứt điểm bệnh lý tim mạch, mà còn có tính thẩm mỹ cao khi vết mổ nhỏ, không can thiệp vào xương so với phẫu thuật cưa xương thông thường trước đây. Đặc biệt, kết hợp với phương pháp giảm đau ESP trong mổ do Vinmec tiên phong làm chủ, người bệnh dễ dàng đi lại và sinh hoạt cá nhân sớm sau phẫu thuật.

Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City là một trong số ít đơn vị y tế tại Việt Nam có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ bác sĩ và các trang thiết bị cần thiết cho một cuộc phẫu thuật nội soi tim toàn bộ với nhiều thách thức và khó khăn. Điều này đã được chứng minh qua sự thành công của rất nhiều ca phẫu thuật, thắp sáng nhiều niềm hy vọng mới đối với các trẻ nhỏ mắc bệnh lý tim bẩm sinh vào một tương lai tươi sáng với chất lượng sống tốt hơn.

Bệnh viện ĐKQT Vinmec luôn có quỹ hỗ trợ dành cho các trường hợp cần phẫu thuật tim mạch, giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh và gia đình. Đối với các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phía bệnh viện có thể hỗ trợ lên đến 100% chi phí phẫu thuật.